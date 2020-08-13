***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.08.2020 17:55
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TEBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK32156
Nominal Değer (TL)
4.860.096
Vade Başlangıç Tarihi
14/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/08/2020
Vadesi (Gün)
210
İtfa Tarihi
12/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868709
BIST
17:431.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:437,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:438,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:43457,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,68
|Açılış
|: 457,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:43
|MSGYO
|4,18
|39.614.527
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,18
|312.531.802
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.748.337
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,77
|167.441.638
|% -9,77
|
|RTALB
|43,10
|689.886.927
|% -9,64
|
|ASELS
|17,66
|1.091.385.175
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,75
|1.012.029.128
|% 1,29
|
|GUSGR
|6,06
|971.010.707
|% -0,49
|
|THYAO
|11,23
|961.267.673
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,99
|947.274.974
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,99
|947.274.974
|% -2,45
|
|KARSN
|3,25
|874.665.734
|% 6,21
|
|KRDMD
|2,85
|743.345.793
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|372.932.004
|% 0,66
|
|ODAS
|2,49
|437.009.317
|% -1,58
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3206
|7,3305
|% -0,04
|
|Euro
|8,6695
|8,6854
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5567
|9,6046
|% 0,30
|
|Frank
|8,0138
|8,0621
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9451
|1,9548
|% -0,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|31,35
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|