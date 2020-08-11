***TEBNK* *DENIZ* *BRKT* *ULSFA* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
11.08.2020 17:20
***TEBNK******DENIZ******BRKT******ULSFA******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, ODEA, TEBNK, ULSFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
U
17:131.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 32,98
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:137,2389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,0988
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:138,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0873
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:13453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -24,72
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:13
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.379.714
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.793.322
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.934.033
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.274.898
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,31
|1.669.661.163
|% 7,10
|
|ASELS
|18,28
|1.650.472.353
|% 1,39
|
|SISE
|6,34
|1.418.716.342
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,05
|1.395.612.161
|% 3,54
|
|GARAN
|6,97
|1.281.837.461
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,05
|1.395.612.161
|% 3,54
|
|SISE
|6,34
|1.418.716.342
|% 6,55
|
|AKBNK
|5,03
|1.056.307.590
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,13
|433.194.623
|% 4,41
|
|GARAN
|6,97
|1.281.837.461
|% 6,09
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2349
|7,2389
|% -1,35
|
|Euro
|8,5206
|8,5284
|% -1,01
|
|Sterlin
|9,4555
|9,5030
|% -1,13
|
|Frank
|7,8836
|7,9311
|% -1,22
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% -1,37
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-76,41
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,58
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-209,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|-205,30
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-99,31
|
|Çeyrek
|726
|743
|-49,65
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-1,97
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,56
|
|B. Petrol
|45,32
|45,32
|0,33
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:26XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 677.00 milyon TL de
-
17:25GARFA
Yüzde 6.84 oranında artışla 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 701 adet işlem
-
17:22EGSER
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 001 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 3.20 ) 1, 018
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EGCYH, POLTK, HALKS, EGCYO, KSTUR, IZTAR, TKURU, TACTR, AYES