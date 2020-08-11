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***TEBNK* *DENIZ* *BRKT* *ULSFA* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

11.08.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******DENIZ******BRKT******ULSFA******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, ODEA, TEBNK, ULSFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT82026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2042 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
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BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,64 1.671.485 % 10,30  
MEGAP 3,64 1.671.485 % 10,30  
OSTIM 2,86 60.379.714 % 10,00  
ALCAR 94,60 10.080.347 % 10,00  
KUTPO 31,46 21.793.322 % 10,00  
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17:13 Alış Satış %  
Dolar 7,2349 7,2389 % -1,35  
Euro 8,5206 8,5284 % -1,01  
Sterlin 9,4555 9,5030 % -1,13  
Frank 7,8836 7,9311 % -1,22  
Riyal 1,9242 1,9338 % -1,37  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -76,41  
Altın Gr. 454 454 -24,58  
Cumhuriyet 3.009 3.054 -209,00  
Tam 2.996 3.073 -205,30  
Yarım 1.448 1.487 -99,31  
Çeyrek 726 743 -49,65  
Gümüş.Ons 27,15 27,19 -1,97  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,56  
B. Petrol 45,32 45,32 0,33  
Seans Raporu 17:13
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