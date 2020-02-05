***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 -31.549 136.593 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -186.618 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 -33.737 136.593 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -26.265 877 0 -105.818 137.140 0 0 1.001.703 1.007.637 0 1.007.637Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 9.497 1.001.703 9.738.508 0 9.738.508Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 8.620 2.947 0 156.976 -1.160.484 0 0 1.070.354 78.413 0 78.413Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 9.497 1.070.354 9.720.574 0 9.720.574Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER67.739.091 87.362.056 155.101.147 70.059.711 79.277.598 149.337.309GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 9.130.519 13.244.967 22.375.486 9.302.313 13.368.187 22.670.500Teminat Mektupları6.481.105 7.071.936 13.553.041 6.884.185 7.188.291 14.072.476Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler93.314 79.406 172.720 123.696 83.710 207.406Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler319.439 417.745 737.184 412.617 489.797 902.414Diğer Teminat Mektupları6.068.352 6.574.785 12.643.137 6.347.872 6.614.784 12.962.656Banka Kredileri0 12.915 12.915 0 34.672 34.672İthalat Kabul Kredileri0 12.915 12.915 0 34.672 34.672Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler260 2.623.591 2.623.851 2.738 2.689.073 2.691.811Belgeli Akreditifler0 1.119.305 1.119.305 400 1.355.735 1.356.135Diğer Akreditifler260 1.504.286 1.504.546 2.338 1.333.338 1.335.676Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.649.033 2.382.926 5.031.959 2.414.187 2.423.901 4.838.088Diğer Kefaletlerimizden121 1.153.599 1.153.720 1.203 1.032.250 1.033.453TAAHHÜTLER(III-1) 16.821.291 3.460.708 20.281.999 13.163.298 2.913.113 16.076.411Cayılamaz Taahhütler16.821.291 3.460.708 20.281.999 13.163.298 2.913.113 16.076.411Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.406.402 2.278.420 3.684.822 1.082.628 2.046.312 3.128.940Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 759.924 759.924 0 603.610 603.610İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.059.676 174.696 5.234.372 4.243.982 158.227 4.402.209Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.769.641 0 1.769.641 1.681.617 0 1.681.617İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri71.566 0 71.566 54.955 0 54.955Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.506.931 0 8.506.931 6.093.650 0 6.093.650Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri4.975 0 4.975 4.357 0 4.357Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.100 247.668 249.768 2.109 104.964 107.073Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 41.787.281 70.656.381 112.443.662 47.594.100 62.996.298 110.590.398Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar16.303.838 9.650.297 25.954.135 17.040.694 7.618.300 24.658.994Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.740.184 1.740.184 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler16.303.838 7.910.113 24.213.951 17.040.694 7.618.300 24.658.994Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler25.483.443 61.006.084 86.489.527 30.553.406 55.377.998 85.931.404Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.905.504 6.836.778 10.742.282 4.332.308 7.661.498 11.993.806Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.186.296 3.210.603 5.396.899 2.332.275 3.784.324 6.116.599Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.719.208 3.626.175 5.345.383 2.000.033 3.877.174 5.877.207Para ve Faiz Swap İşlemleri18.588.736 48.542.952 67.131.688 21.043.153 40.077.130 61.120.283Swap Para Alım İşlemleri4.003.482 25.326.796 29.330.278 6.449.446 22.606.834 29.056.280Swap Para Satım İşlemleri12.453.254 16.946.840 29.400.094 14.283.707 14.681.284 28.964.991Swap Faiz Alım İşlemleri1.066.000 3.134.658 4.200.658 155.000 1.394.506 1.549.506Swap Faiz Satım İşlemleri1.066.000 3.134.658 4.200.658 155.000 1.394.506 1.549.506Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.952.821 5.548.060 8.500.881 5.177.945 7.497.597 12.675.542Para Alım Opsiyonları1.726.935 2.562.617 4.289.552 2.295.403 4.065.930 6.361.333Para Satım Opsiyonları1.225.886 2.985.443 4.211.329 2.882.542 3.431.667 6.314.209Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri36.362 35.164 71.526 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri36.362 0 36.362 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 35.164 35.164 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer20 43.130 43.150 0 141.773 141.773EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER155.126.352 34.382.041 189.508.393 159.485.118 37.355.867 196.840.985EMANET KIYMETLER22.692.296 3.362.169 26.054.465 20.401.124 2.651.399 23.052.523Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler12.683.121 1.926.086 14.609.207 9.683.981 1.224.567 10.908.548Tahsile Alınan Çekler9.224.197 917.651 10.141.848 9.855.135 906.310 10.761.445Tahsile Alınan Ticari Senetler501.378 129.625 631.003 515.021 149.903 664.924Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 388.807 388.932 0 370.619 370.619İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler283.475 0 283.475 346.987 0 346.987Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER127.978.988 30.359.974 158.338.962 133.414.971 33.470.037 166.885.008Menkul Kıymetler362.798 100.651 463.449 456.962 914.680 1.371.642Teminat Senetleri48.526.817 20.196.846 68.723.663 51.361.896 20.618.260 71.980.156Emtia50.194 0 50.194 17.208 671.712 688.920Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul69.855.979 7.236.289 77.092.268 73.124.364 6.604.523 79.728.887Diğer Rehinli Kıymetler9.183.200 2.826.188 12.009.388 8.454.541 4.660.862 13.115.403Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.455.068 659.898 5.114.966 5.669.023 1.234.431 6.903.454BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI222.865.443 121.744.097 344.609.540 229.544.829 116.633.465 346.178.294Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.937.882 1.481.582Alınan Faizler12.007.518 10.513.359Ödenen Faizler-7.194.011 -6.817.413Alınan Temettüler18.570 16.908Alınan Ücret ve Komisyonlar2.281.887 1.935.673Elde Edilen Diğer Kazançlar2.327.241 3.005.337Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.077.143 861.688Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.427.250 -1.232.546Ödenen Vergiler-741.734 -156.825Diğer(VI-1) -2.411.482 -6.644.599Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-369.676 5.335.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-676.907 -123.938Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.672.926 -3.249.979Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-261.210 -56.907Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.684.589 -46.891Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.986.559 7.859.213Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.151.430 -1.045.132Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-1) -1.278.351 1.999.209Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.568.206 6.817.157YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.425.930 -639.033İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-277.408 -99.748Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller22.128 2.541Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.627.548 -1.178.960Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.281.659 987.425Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.726.438 -573.615Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 291.885Diğer(VI-1) -98.323 -68.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.677.170 -597.517Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.002.839 6.654.809Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.101.686 -7.152.326İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -100.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-223.983 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-1) 475.011 1.516.339Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.294.457 7.096.946Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.034.066 5.937.120Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-2) 16.328.523 13.034.066Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.070.354 1.001.703DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-991.941 5.934Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.567 -25.388Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.775 -32.831Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.061 877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.269 6.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.003.508 31.322Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri201.250 -135.494Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.463.373 175.504Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler258.615 -8.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.413 1.007.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.076.181 22.007.009 30.083.190 9.317.685 17.555.748 26.873.433Nakit ve Nakit Benzerleri2.626.642 18.709.959 21.336.601 3.121.543 16.730.683 19.852.226Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 716.053 11.239.917 11.955.970 1.958.549 13.702.503 15.661.052Bankalar(I-4) 1.071.174 7.480.991 8.552.165 883.031 3.035.405 3.918.436Para Piyasalarından Alacaklar840.263 0 840.263 281.696 0 281.696Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-848 -10.949 -11.797 -1.733 -7.225 -8.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar426.084 869.339 1.295.423 427.287 189.287 616.574Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 385.317 782.677 1.167.994 391.248 136.646 527.894Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler40.767 84.258 125.025 36.039 52.641 88.680Diğer Finansal Varlıklar0 2.404 2.404 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 3.323.142 2.216.475 5.539.617 2.865.819 425.538 3.291.357Devlet Borçlanma Senetleri3.315.247 2.216.475 5.531.722 2.860.209 425.538 3.285.747Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.895 0 7.895 5.610 0 5.610Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.700.313 211.236 1.911.549 2.903.036 210.240 3.113.276Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.473.795 196.247 1.670.042 2.400.557 210.240 2.610.797Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 226.518 14.989 241.507 502.479 0 502.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)57.002.218 13.480.439 70.482.657 53.136.021 13.654.882 66.790.903Krediler(I-6) 56.725.319 12.492.716 69.218.035 52.890.819 13.957.788 66.848.607Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 3.549.987 1.356.631 4.906.618 2.792.080 0 2.792.080Devlet Borçlanma Senetleri3.549.987 1.356.631 4.906.618 2.792.080 0 2.792.080Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-6) -3.273.088 -368.908 -3.641.996 -2.546.878 -302.906 -2.849.784SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)131.362 0 131.362 109.104 0 109.104Satış Amaçlı(I-17) 131.362 0 131.362 109.104 0 109.104Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI115.991 0 115.991 115.991 0 115.991İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 877.782 0 877.782 292.290 0 292.290MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 555.886 0 555.886 528.440 0 528.440Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer134.762 0 134.762 107.316 0 107.316YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-15) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI10.958 0 10.958 1.358 0 1.358ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-16) 650.094 0 650.094 187.325 0 187.325DİĞER AKTİFLER (Net)(I-18) 2.345.923 2.096.325 4.442.248 1.770.822 327.498 2.098.320VARLIKLAR TOPLAMI69.766.395 37.583.773 107.350.168 65.459.036 31.538.128 96.997.164YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 34.476.076 37.718.252 72.194.328 37.110.317 27.106.849 64.217.166ALINAN KREDİLER(II-3) 307.801 8.269.181 8.576.982 243.558 11.522.605 11.766.163PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-4) 1.317.498 327.167 1.644.665 62.543 0 62.543İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592Bonolar2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.404.041 107.517 3.511.558 2.682.982 81.961 2.764.943Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.486.334 100.250 1.586.584 2.298.657 77.104 2.375.761Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 1.917.707 7.267 1.924.974 384.325 4.857 389.182FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 614.030 39.677 653.707 0 0 0KARŞILIKLAR(II-8) 657.461 168.521 825.982 557.825 102.307 660.132Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı352.885 22.713 375.598 311.811 17.335 329.146Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar304.576 145.808 450.384 246.014 84.972 330.986CARİ VERGİ BORCU(II-9) 213.516 0 213.516 291.338 0 291.338ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.029.751 454.725 4.484.476 3.423.548 703.083 4.126.631ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.705.323 15.251 9.720.574 9.751.981 -13.473 9.738.508Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri390.297 0 390.297 486.644 0 486.644Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.732 0 387.732 484.079 0 484.079Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler312.187 0 312.187 300.620 0 300.620Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-884.581 15.251 -869.330 147.651 -13.473 134.178Kar Yedekleri6.603.179 0 6.603.179 5.601.476 0 5.601.476Yasal Yedekler398.568 0 398.568 348.483 0 348.483Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.194.919 0 6.194.919 5.143.756 0 5.143.756Diğer Kar Yedekleri9.692 0 9.692 109.237 0 109.237Kar veya Zarar1.079.851 0 1.079.851 1.011.200 0 1.011.200Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.070.354 0 1.070.354 1.001.703 0 1.001.703Azınlık Payları(II-13) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI57.059.374 50.290.794 107.350.168 54.650.684 42.346.480 96.997.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 12.421.958 11.268.525Kredilerden Alınan Faizler10.668.055 9.694.495Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler108.777 134.151Bankalardan Alınan Faizler234.267 224.764Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler245.284 98.391Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.131.686 1.111.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar187.881 166.934Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar330.963 509.157İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler612.842 435.730Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri33.889 4.903FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -6.922.720 -7.062.436Mevduata Verilen Faizler-5.645.472 -6.274.854Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-517.583 -469.690Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-115.205 -56.987İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-514.885 -251.345Kiralama Faiz Giderleri-104.031 0Diğer Faiz Giderleri-25.544 -9.560NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.499.238 4.206.089NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.437.676 1.270.224Alınan Ücret ve Komisyonlar2.312.015 1.913.803Gayri Nakdi Kredilerden285.265 227.286Diğer(IV-12) 2.026.750 1.686.517Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-874.339 -643.579Gayri Nakdi Kredilere-4.971 -3.223Diğer(IV-12) -869.368 -640.356TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 18.570 16.908TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) -1.010.533 -424.922Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)125.374 -178.628Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-911.169 2.873.301Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-224.738 -3.119.595DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 134.615 107.021FAALİYET BRÜT KÂRI6.079.566 5.175.320BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -1.404.288 -1.228.110DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-6) -89.173 -19.644PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.445.655 -1.247.821DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.726.687 -1.399.025NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.413.763 1.280.720BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.413.763 1.280.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -343.409 -279.017Cari Vergi Karşılığı-525.749 -179.473Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-211.949 -607.578Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi394.289 508.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.070.354 1.001.703DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.070.354 1.001.703Grubun Karı (Zararı)1.070.354 1.001.703Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,48560000 0,45440000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817235BIST