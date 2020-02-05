***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.02.2020 18:10
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
140.308 0 140.308 111.471 0 111.471
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
14.810 0 14.810 1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 667.146 0 667.146 208.699 0 208.699
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-19) 2.375.393 2.097.796 4.473.189 1.811.892 328.820 2.140.712
VARLIKLAR TOPLAMI
70.755.091 38.459.342 109.214.433 66.229.003 32.430.373 98.659.376
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 34.470.683 37.707.169 72.177.852 37.092.765 27.067.369 64.160.134
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.067.418 9.127.278 10.194.696 799.844 12.397.794 13.197.638
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 1.323.300 327.167 1.650.467 104.977 0 104.977
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592
Bonolar
2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.404.041 107.517 3.511.558 2.683.023 81.961 2.764.984
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.486.334 100.250 1.586.584 2.298.698 77.104 2.375.802
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.917.707 7.267 1.924.974 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-14) 274 538 812 1.434 6.527 7.961
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 617.693 39.964 657.657 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 678.877 168.521 847.398 579.921 102.307 682.228
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
372.735 22.713 395.448 332.139 17.335 349.474
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
306.142 145.808 451.950 247.782 84.972 332.754
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 222.365 0 222.365 301.912 0 301.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.037.263 480.077 4.517.340 3.428.013 769.162 4.197.175
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.894.657 15.251 9.909.908 9.886.100 -13.473 9.872.627
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
310.864 0 310.864 299.624 0 299.624
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-884.644 15.251 -869.393 147.475 -13.473 134.002
Kar Yedekleri
6.728.424 0 6.728.424 5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
434.338 0 434.338 382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.284.394 0 6.284.394 5.184.127 0 5.184.127
Diğer Kar Yedekleri
9.692 0 9.692 109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
1.134.463 0 1.134.463 1.062.214 0 1.062.214
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.124.966 0 1.124.966 1.052.717 0 1.052.717
Azınlık Payları
(II-13) 9.406 0 9.406 8.589 0 8.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
58.050.448 51.163.985 109.214.433 55.404.581 43.254.795 98.659.376
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 12.667.409 11.549.019
Kredilerden Alınan Faizler
10.688.257 9.736.951
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
108.777 134.151
Bankalardan Alınan Faizler
235.855 229.849
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
249.456 98.455
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.131.843 1.111.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
187.881 166.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
331.120 509.313
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
612.842 435.730
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
(IV-12) 253.221 237.636
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -7.039.703 -7.210.051
Mevduata Verilen Faizler
-5.643.369 -6.271.064
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-627.280 -601.201
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-123.913 -76.881
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-514.885 -251.345
Kiralama Faiz Giderleri
-104.433 0
Diğer Faiz Giderleri
-25.823 -9.560
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.627.706 4.338.968
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.519.636 1.340.991
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.407.521 2.005.514
Gayri Nakdi Kredilerden
285.265 227.286
Diğer
(IV-12) 2.122.256 1.778.228
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-887.885 -664.523
Gayri Nakdi Kredilere
-5.880 -4.575
Diğer
(IV-12) -882.005 -659.948
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 1.326 435
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -1.010.117 -422.768
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
125.350 -178.667
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-912.199 2.869.724
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-223.268 -3.113.825
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 132.609 105.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.271.160 5.363.550
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -1.406.901 -1.246.173
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -89.173 -19.644
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.517.717 -1.312.022
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.765.576 -1.432.709
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.491.793 1.353.002
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.491.793 1.353.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -364.604 -298.611
Cari Vergi Karşılığı
-541.836 -202.705
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-212.472 -603.814
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
389.704 507.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.127.189 1.054.391
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.127.189 1.054.391
Grubun Karı (Zararı)
1.124.966 1.052.717
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.223 1.674
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,51030000 0,47760000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817236
BIST