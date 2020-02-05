***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer140.308 0 140.308 111.471 0 111.471YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-15) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI14.810 0 14.810 1.358 0 1.358ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-16) 667.146 0 667.146 208.699 0 208.699DİĞER AKTİFLER (Net)(I-19) 2.375.393 2.097.796 4.473.189 1.811.892 328.820 2.140.712VARLIKLAR TOPLAMI70.755.091 38.459.342 109.214.433 66.229.003 32.430.373 98.659.376YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 34.470.683 37.707.169 72.177.852 37.092.765 27.067.369 64.160.134ALINAN KREDİLER(II-3) 1.067.418 9.127.278 10.194.696 799.844 12.397.794 13.197.638PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-4) 1.323.300 327.167 1.650.467 104.977 0 104.977İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592Bonolar2.333.877 0 2.333.877 526.592 0 526.592Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.404.041 107.517 3.511.558 2.683.023 81.961 2.764.984Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.486.334 100.250 1.586.584 2.298.698 77.104 2.375.802Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 1.917.707 7.267 1.924.974 384.325 4.857 389.182FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-14) 274 538 812 1.434 6.527 7.961KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 617.693 39.964 657.657 0 0 0KARŞILIKLAR(II-8) 678.877 168.521 847.398 579.921 102.307 682.228Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı372.735 22.713 395.448 332.139 17.335 349.474Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar306.142 145.808 451.950 247.782 84.972 332.754CARİ VERGİ BORCU(II-9) 222.365 0 222.365 301.912 0 301.912ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.190.503 3.190.503 0 2.843.148 2.843.148DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.037.263 480.077 4.517.340 3.428.013 769.162 4.197.175ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.894.657 15.251 9.909.908 9.886.100 -13.473 9.872.627Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.754 0 391.754 488.101 0 488.101Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri389.189 0 389.189 485.536 0 485.536Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler310.864 0 310.864 299.624 0 299.624Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-884.644 15.251 -869.393 147.475 -13.473 134.002Kar Yedekleri6.728.424 0 6.728.424 5.675.707 0 5.675.707Yasal Yedekler434.338 0 434.338 382.343 0 382.343Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.284.394 0 6.284.394 5.184.127 0 5.184.127Diğer Kar Yedekleri9.692 0 9.692 109.237 0 109.237Kar veya Zarar1.134.463 0 1.134.463 1.062.214 0 1.062.214Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.124.966 0 1.124.966 1.052.717 0 1.052.717Azınlık Payları(II-13) 9.406 0 9.406 8.589 0 8.589YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI58.050.448 51.163.985 109.214.433 55.404.581 43.254.795 98.659.376Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 12.667.409 11.549.019Kredilerden Alınan Faizler10.688.257 9.736.951Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler108.777 134.151Bankalardan Alınan Faizler235.855 229.849Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler249.456 98.455Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.131.843 1.111.977Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar187.881 166.934Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar331.120 509.313İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler612.842 435.730Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri(IV-12) 253.221 237.636FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -7.039.703 -7.210.051Mevduata Verilen Faizler-5.643.369 -6.271.064Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-627.280 -601.201Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-123.913 -76.881İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-514.885 -251.345Kiralama Faiz Giderleri-104.433 0Diğer Faiz Giderleri-25.823 -9.560NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.627.706 4.338.968NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.519.636 1.340.991Alınan Ücret ve Komisyonlar2.407.521 2.005.514Gayri Nakdi Kredilerden285.265 227.286Diğer(IV-12) 2.122.256 1.778.228Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-887.885 -664.523Gayri Nakdi Kredilere-5.880 -4.575Diğer(IV-12) -882.005 -659.948TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 1.326 435TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) -1.010.117 -422.768Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)125.350 -178.667Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-912.199 2.869.724Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-223.268 -3.113.825DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 132.609 105.924FAALİYET BRÜT KÂRI6.271.160 5.363.550BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -1.406.901 -1.246.173DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-6) -89.173 -19.644PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.517.717 -1.312.022DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.765.576 -1.432.709NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.491.793 1.353.002BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.491.793 1.353.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -364.604 -298.611Cari Vergi Karşılığı-541.836 -202.705Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-212.472 -603.814Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi389.704 507.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.127.189 1.054.391DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.127.189 1.054.391Grubun Karı (Zararı)1.124.966 1.052.717Azınlık Payları Karı (Zararı)2.223 1.674Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,51030000 0,47760000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817236BIST