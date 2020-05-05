***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 2.300 0 0 21.583 31.562 0 0 313.251 368.696 568 369.264Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 34.006 1.796 0 -118.148 305.295 6.728.424 9.497 313.251 10.136.387 7.710 10.144.097Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 2.069 0 0 -209.866 200.272 0 0 390.366 382.841 1.182 384.023Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 42.068 4.743 0 -192.509 -686.478 7.843.996 9.497 390.366 10.283.343 10.588 10.293.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER68.541.952 101.172.874 169.714.826 67.741.200 87.362.056 155.103.256GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 8.495.920 13.526.831 22.022.751 9.129.803 13.244.967 22.374.770Teminat Mektupları6.169.487 7.207.857 13.377.344 6.480.389 7.071.936 13.552.325Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler89.735 84.015 173.750 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler288.635 452.178 740.813 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.791.117 6.671.664 12.462.781 6.067.636 6.574.785 12.642.421Banka Kredileri0 23.875 23.875 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 23.875 23.875 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.449 2.736.996 2.762.445 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler25.189 1.049.533 1.074.722 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler260 1.687.463 1.687.723 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.300.975 2.498.934 4.799.909 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden9 1.059.169 1.059.178 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 18.071.226 4.788.588 22.859.814 16.824.116 3.460.708 20.284.824Cayılamaz Taahhütler18.071.226 4.788.588 22.859.814 16.824.116 3.460.708 20.284.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.681.623 4.110.216 5.791.839 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 138.545 138.545 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.212.683 188.113 5.400.796 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.902.020 0 1.902.020 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri62.742 0 62.742 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri9.202.310 0 9.202.310 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri4.805 0 4.805 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.043 351.714 356.757 4.925 247.668 252.593Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR41.974.806 82.857.455 124.832.261 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar17.868.723 12.336.560 30.205.283 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.158.285 3.611.865 5.770.150 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.710.438 8.724.695 24.435.133 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler24.106.083 70.520.895 94.626.978 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.901.685 6.536.593 10.438.278 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.031.531 3.166.476 5.198.007 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.870.154 3.370.117 5.240.271 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri17.906.620 57.907.761 75.814.381 18.588.736 48.542.952 67.131.688Swap Para Alım İşlemleri3.511.294 29.955.874 33.467.168 4.003.482 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri12.363.326 21.287.135 33.650.461 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri1.016.000 3.332.376 4.348.376 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri1.016.000 3.332.376 4.348.376 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.260.988 5.919.085 8.180.073 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları1.101.806 2.986.074 4.087.880 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları1.159.182 2.933.011 4.092.193 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri36.790 37.101 73.891 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri22.048 14.586 36.634 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri14.742 22.515 37.257 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 120.355 120.355 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER172.097.437 37.392.784 209.490.221 165.611.452 35.349.359 200.960.811EMANET KIYMETLER39.549.282 3.190.133 42.739.415 32.624.537 3.374.145 35.998.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları7.308.949 0 7.308.949 7.318.390 0 7.318.390Emanete Alınan Menkul Değerler19.092.349 1.584.992 20.677.341 14.503.776 1.926.086 16.429.862Tahsile Alınan Çekler11.489.912 988.382 12.478.294 10.011.245 929.338 10.940.583Tahsile Alınan Ticari Senetler579.495 142.063 721.558 507.526 129.914 637.440Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 474.696 474.821 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.078.452 0 1.078.452 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER129.066.865 33.645.032 162.711.897 128.531.847 31.315.316 159.847.163Menkul Kıymetler410.347 87.483 497.830 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri49.655.816 23.045.340 72.701.156 49.046.126 21.152.188 70.198.314Emtia46.644 51.840 98.484 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul68.968.995 7.250.575 76.219.570 69.856.979 7.236.289 77.093.268Diğer Rehinli Kıymetler9.985.063 3.209.794 13.194.857 9.215.750 2.826.188 12.041.938Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.481.290 557.619 4.038.909 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI240.639.389 138.565.658 379.205.047 233.352.652 122.711.415 356.064.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.422.834 2.227.301Alınan Faizler2.835.657 2.998.237Ödenen Faizler-1.098.026 -1.905.074Alınan Temettüler172 127Alınan Ücret ve Komisyonlar633.323 599.315Elde Edilen Diğer Kazançlar215.600 -242.822Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar357.997 216.850Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-409.000 -357.959Ödenen Vergiler-30.043 -102.878Diğer-82.846 1.021.505Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.958.629 -2.778.457Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-860.540 -992.911Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.117.297 -8.607Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.812.578 -2.836.206Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.627.765 -346.967Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.343.735 1.171.902Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.597.794 2.005.794Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)506.480 -1.158.620Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)694.206 -612.842Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.381.463 -551.156YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.140.169 -1.244.254İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-73.208 -1.852Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller377 69Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.952.757 -610.040Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.020.067 121.857Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-729.542 -748.553Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar597.947 0Diğer-3.053 -5.735FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.043.453 1.231.900Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.869.836 1.930.691Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.762.090 -644.475İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.447Kiralamaya İlişkin Ödemeler-64.293 -52.869Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi312.940 109.341Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.597.687 -454.169Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.162.301 13.060.154Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.759.988 12.605.985Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)391.556 313.849DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-7.533 55.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.069 2.300Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.586 2.875Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-517 -575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.602 53.115Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-269.069 27.633Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)252.118 39.592Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.349 -14.110TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)384.023 369.264Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.868.564 21.951.896 34.820.460 8.094.017 22.014.859 30.108.876Nakit ve Nakit Benzerleri4.074.042 18.698.668 22.772.710 2.642.723 18.717.809 21.360.532Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 2.092.616 14.897.904 16.990.520 716.054 11.239.917 11.955.971Bankalar(I-4) 1.982.452 3.809.080 5.791.532 1.087.213 7.488.841 8.576.054Para Piyasalarından Alacaklar74 0 74 840.304 0 840.304Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.100 -8.316 -9.416 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.451.184 701.652 2.152.836 426.085 869.339 1.295.424Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 1.410.416 621.915 2.032.331 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler40.768 79.737 120.505 40.768 84.258 125.026Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.203.118 2.167.446 7.370.564 3.324.896 2.216.475 5.541.371Devlet Borçlanma Senetleri5.193.157 2.167.446 7.360.603 3.317.001 2.216.475 5.533.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.961 0 9.961 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.140.220 384.130 2.524.350 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.550.318 355.499 1.905.817 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 589.902 28.631 618.533 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)68.969.947 15.034.511 84.004.458 58.026.785 14.346.010 72.372.795Krediler(I-6) 67.898.519 12.708.606 80.607.125 56.568.956 12.490.850 69.059.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 1.277.759 756.932 2.034.691 1.209.538 873.720 2.083.258İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 3.239.006 1.957.791 5.196.797 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri3.239.006 1.957.791 5.196.797 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.445.337 -388.818 -3.834.155 -3.301.696 -375.191 -3.676.887SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)141.171 0 141.171 131.362 0 131.362Satış Amaçlı(I-14) 141.171 0 141.171 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5 0 5 5 0 5İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)893.947 559 894.506 884.141 677 884.818MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)544.800 0 544.800 561.432 0 561.432Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer123.676 0 123.676 140.308 0 140.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.118 0 6.118 14.810 0 14.810ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI607.135 0 607.135 667.146 0 667.146DİĞER AKTİFLER (Net)3.224.083 1.947.040 5.171.123 2.375.393 2.097.796 4.473.189VARLIKLAR TOPLAMI87.255.770 38.934.006 126.189.776 70.755.091 38.459.342 109.214.433YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 43.886.354 39.271.132 83.157.486 34.470.683 37.707.169 72.177.852ALINAN KREDİLER(II-3) 1.291.494 9.447.380 10.738.874 1.067.418 9.127.278 10.194.696PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.737.849 890.764 4.628.613 1.323.300 327.167 1.650.467İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 3.441.630 0 3.441.630 2.333.877 0 2.333.877Bonolar3.441.630 0 3.441.630 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.284.437 262.107 3.546.544 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.571.566 254.193 1.825.759 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 1.712.871 7.914 1.720.785 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-11) 285 1.192 1.477 274 538 812KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 638.492 50.722 689.214 617.693 39.964 657.657KARŞILIKLAR(II-7) 711.117 198.045 909.162 678.877 168.521 847.398Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı421.266 22.621 443.887 372.735 22.713 395.448Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar289.851 175.424 465.275 306.142 145.808 451.950CARİ VERGİ BORCU(II-8) 247.591 0 247.591 222.365 0 222.365ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 3.510.967 3.510.967 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.510.967 3.510.967 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.522.890 501.397 5.024.287 4.037.263 480.077 4.517.340ÖZKAYNAKLAR(II-9) 10.471.983 -178.052 10.293.931 9.894.657 15.251 9.909.908Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.754 0 391.754 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri389.189 0 389.189 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler322.327 0 322.327 310.864 0 310.864Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-700.935 -178.052 -878.987 -884.644 15.251 -869.393Kar Yedekleri7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424Yasal Yedekler490.587 0 490.587 434.338 0 434.338Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394Diğer Kar Yedekleri192.032 0 192.032 9.692 0 9.692Kar veya Zarar399.863 0 399.863 1.134.463 0 1.134.463Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı390.366 0 390.366 1.124.966 0 1.124.966Azınlık Payları(II-10) 10.588 0 10.588 9.406 0 9.406YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI72.234.122 53.955.654 126.189.776 58.050.448 51.163.985 109.214.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 2.761.395 3.119.578Kredilerden Alınan Faizler2.300.892 2.672.534Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.606 36.863Bankalardan Alınan Faizler24.024 66.526Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.340 65.445Menkul Değerlerden Alınan Faizler379.961 220.241Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar58.563 35.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar151.754 64.941İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler169.644 119.747Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri47.572 57.969FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.202.718 -1.884.667Mevduata Verilen Faizler-836.891 -1.626.484Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-142.101 -155.725Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-54.702 -28.561İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-76.778 -38.746Kiralama Faiz Giderleri-26.513 -23.943Diğer Faiz Giderleri-65.733 -11.208NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.558.677 1.234.911NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ415.475 386.053Alınan Ücret ve Komisyonlar581.449 592.819Gayri Nakdi Kredilerden63.226 72.007Diğer(IV-9) 518.223 520.812Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-165.974 -206.766Gayri Nakdi Kredilere-1.794 -1.258Diğer(IV-9) -164.180 -205.508TEMETTÜ GELİRLERİ172 127TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -369.518 -132.944Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-105.346 -91.281Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-575.283 116.636Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)311.111 -158.299DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 24.666 26.238FAALİYET BRÜT KÂRI1.629.472 1.514.385BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -260.328 -323.556DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) 28.012 -61.839PERSONEL GİDERLERİ (-)-409.000 -366.509DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -460.593 -363.199NET FAALİYET KARI (ZARARI)527.563 399.282BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)527.563 399.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -136.007 -85.433Cari Vergi Karşılığı-69.164 -9.171Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-215.244 -222.628Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi148.401 146.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)391.556 313.849DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-8) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI391.556 313.849Grubun Karı (Zararı)390.366 313.251Azınlık Payları Karı (Zararı)1.190 598Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17710000 0,14210000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842794BIST