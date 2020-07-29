***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 4.600 0 0 75.472 -572.111 0 0 645.926 153.887 954 154.841Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 36.306 1.796 0 -64.259 -298.378 6.728.424 9.497 645.926 9.921.578 8.096 9.929.674Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.245 382.236 0 0 784.462 1.213.491 2.300 1.215.791Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 44.136 5.154 0 59.602 -504.514 7.843.996 9.497 784.462 11.113.993 11.706 11.125.699Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER63.183.561 85.463.829 148.647.390 67.741.200 87.362.056 155.103.256GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 8.325.019 13.463.640 21.788.659 9.129.803 13.244.967 22.374.770Teminat Mektupları6.109.081 7.198.979 13.308.060 6.480.389 7.071.936 13.552.325Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler82.842 83.617 166.459 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler318.713 481.111 799.824 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.707.526 6.634.251 12.341.777 6.067.636 6.574.785 12.642.421Banka Kredileri0 13.352 13.352 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 13.352 13.352 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.217 2.647.946 2.649.163 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler957 1.229.172 1.230.129 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler260 1.418.774 1.419.034 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.214.435 2.525.750 4.740.185 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden286 1.077.613 1.077.899 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 17.483.043 3.530.600 21.013.643 16.824.116 3.460.708 20.284.824Cayılamaz Taahhütler17.483.043 3.530.600 21.013.643 16.824.116 3.460.708 20.284.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri880.718 3.177.424 4.058.142 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 5.172 5.172 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.408.532 201.147 5.609.679 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.747.671 0 1.747.671 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri70.505 0 70.505 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri9.364.728 0 9.364.728 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.719 0 5.719 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.170 146.857 152.027 4.925 247.668 252.593Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR37.375.499 68.469.589 105.845.088 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.768.723 13.534.004 27.302.727 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.158.285 3.842.240 6.000.525 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler11.610.438 9.691.764 21.302.202 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler23.606.776 54.935.585 78.542.361 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.428.910 5.884.073 9.312.983 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.820.778 2.815.838 4.636.616 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.608.132 3.068.235 4.676.367 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri18.931.028 41.047.630 59.978.658 18.588.736 48.542.952 67.131.688Swap Para Alım İşlemleri1.949.384 21.531.932 23.481.316 4.003.482 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri13.649.644 13.006.970 26.656.614 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.174.250 4.653.015 5.827.265 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları542.144 2.380.883 2.923.027 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları632.106 2.272.132 2.904.238 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri72.588 176.039 248.627 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri46.383 130.159 176.542 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri26.205 45.880 72.085 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.174.828 3.174.828 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER167.301.411 39.750.914 207.052.325 165.611.452 35.349.359 200.960.811EMANET KIYMETLER36.033.609 4.135.488 40.169.097 32.624.537 3.374.145 35.998.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.124.924 0 5.124.924 7.318.390 0 7.318.390Emanete Alınan Menkul Değerler20.500.383 2.784.837 23.285.220 14.503.776 1.926.086 16.429.862Tahsile Alınan Çekler9.679.885 719.853 10.399.738 10.011.245 929.338 10.940.583Tahsile Alınan Ticari Senetler527.003 119.728 646.731 507.526 129.914 637.440Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 511.070 511.195 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler201.289 0 201.289 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER127.058.413 35.118.011 162.176.424 128.531.847 31.315.316 159.847.163Menkul Kıymetler398.139 299.188 697.327 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri50.045.682 23.991.009 74.036.691 49.046.126 21.152.188 70.198.314Emtia23.272 0 23.272 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul66.928.990 7.486.258 74.415.248 69.856.979 7.236.289 77.093.268Diğer Rehinli Kıymetler9.662.330 3.341.556 13.003.886 9.215.750 2.826.188 12.041.938Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.209.389 497.415 4.706.804 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI230.484.972 125.214.743 355.699.715 233.352.652 122.711.415 356.064.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.393.980 1.919.731Alınan Faizler5.380.562 6.119.716Ödenen Faizler-2.285.436 -4.181.700Alınan Temettüler3.235 1.025Alınan Ücret ve Komisyonlar573.279 1.193.680Elde Edilen Diğer Kazançlar14.314 1.169.087Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar538.544 406.237Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-831.573 -741.564Ödenen Vergiler-121.679 -103.068Diğer-877.266 -1.943.682Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim678.015 -4.552.288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-455.295 -518.291Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-73.443 -1.409Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.807.135 -1.978.676Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.939.589 -3.161.652Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)8.437.979 1.452.581Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.275.229 2.008.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-908.932 -1.015.026Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)820.481 -1.338.481Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.071.995 -2.632.557YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.871.917 -1.221.040İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-22.457 -20.321Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller580 1.286Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.430.810 -1.031.223Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.275.188 914.706Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.501.602 -1.071.784Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar807.184 0Diğer0 -13.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.115.540 2.226.862Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.844.629 7.179.846Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.603.267 -4.844.108İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.447Kiralamaya İlişkin Ödemeler-125.822 -107.429Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi703.487 456.988Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.980.895 -1.169.747Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.352.454 13.060.154Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.371.559 11.890.407Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)786.736 646.867DİĞER KAPSAMLI GELİRLER429.055 -492.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.548 4.600Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.171 5.750Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları416 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.039 -1.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar424.507 -496.626Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri54.193 96.774Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)480.824 -722.447Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-110.510 129.047TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.215.791 154.841Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.267.665 16.420.274 31.687.939 8.094.017 22.014.859 30.108.876Nakit ve Nakit Benzerleri3.960.239 12.591.398 16.551.637 2.642.723 18.717.809 21.360.532Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 932.269 9.702.339 10.634.608 716.054 11.239.917 11.955.971Bankalar(I-4) 2.188.570 2.896.089 5.084.659 1.087.213 7.488.841 8.576.054Para Piyasalarından Alacaklar840.254 0 840.254 840.304 0 840.304Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-854 -7.030 -7.884 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar710.524 1.037.751 1.748.275 426.085 869.339 1.295.424Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 666.439 937.789 1.604.228 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.085 98.676 142.761 40.768 84.258 125.026Diğer Finansal Varlıklar0 1.286 1.286 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 8.519.718 2.514.467 11.034.185 3.324.896 2.216.475 5.541.371Devlet Borçlanma Senetleri8.508.952 2.514.467 11.023.419 3.317.001 2.216.475 5.533.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.766 0 10.766 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.077.184 276.658 2.353.842 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.224.325 242.152 1.466.477 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 852.859 34.506 887.365 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)74.783.806 14.353.893 89.137.699 58.026.785 14.346.010 72.372.795Krediler(I-6) 67.410.816 12.212.316 79.623.132 56.568.956 12.490.850 69.059.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 1.305.029 468.858 1.773.887 1.209.538 873.720 2.083.258İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.606.312 -380.975 -3.987.287 -3.301.696 -375.191 -3.676.887SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)124.745 0 124.745 131.362 0 131.362Satış Amaçlı(I-14) 124.745 0 124.745 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5 0 5 5 0 5İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)782.967 260 783.227 884.141 677 884.818MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)532.785 0 532.785 561.432 0 561.432Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer111.661 0 111.661 140.308 0 140.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI4.903 0 4.903 14.810 0 14.810ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI635.161 0 635.161 667.146 0 667.146DİĞER AKTİFLER (Net)1.951.401 1.218.673 3.170.074 2.375.393 2.097.796 4.473.189VARLIKLAR TOPLAMI94.083.438 31.993.100 126.076.538 70.755.091 38.459.342 109.214.433YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 43.520.454 35.472.570 78.993.024 34.470.683 37.707.169 72.177.852ALINAN KREDİLER(II-3) 1.205.200 8.085.422 9.290.622 1.067.418 9.127.278 10.194.696PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.729.933 1.739.315 6.469.248 1.323.300 327.167 1.650.467İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877Bonolar7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.524.736 189.291 2.714.027 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.338.320 178.120 1.516.440 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 1.186.416 11.171 1.197.587 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-11) 147 3.283 3.430 274 538 812KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 540.264 51.741 592.005 617.693 39.964 657.657KARŞILIKLAR(II-7) 578.180 249.864 828.044 678.877 168.521 847.398Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı368.259 31.122 399.381 372.735 22.713 395.448Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar209.921 218.742 428.663 306.142 145.808 451.950CARİ VERGİ BORCU(II-8) 409.354 0 409.354 222.365 0 222.365ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.009.869 366.928 4.376.797 4.037.263 480.077 4.517.340ÖZKAYNAKLAR(II-9) 11.191.181 -65.482 11.125.699 9.894.657 15.251 9.909.908Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.754 0 391.754 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri389.189 0 389.189 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler324.806 0 324.806 310.864 0 310.864Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-379.430 -65.482 -444.912 -884.644 15.251 -869.393Kar Yedekleri7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424Yasal Yedekler490.587 0 490.587 434.338 0 434.338Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394Diğer Kar Yedekleri192.032 0 192.032 9.692 0 9.692Kar veya Zarar793.959 0 793.959 1.134.463 0 1.134.463Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı784.462 0 784.462 1.124.966 0 1.124.966Azınlık Payları(II-10) 11.706 0 11.706 9.406 0 9.406YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI76.308.920 49.767.618 126.076.538 58.050.448 51.163.985 109.214.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 5.483.922 6.383.754 2.722.527 3.264.176Kredilerden Alınan Faizler4.460.919 5.445.306 2.160.027 2.772.772Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.368 70.763 11.762 33.900Bankalardan Alınan Faizler58.407 116.750 34.383 50.224Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.078 131.318 10.738 65.873Menkul Değerlerden Alınan Faizler838.784 502.950 458.823 282.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar94.839 69.294 36.276 33.741Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar347.834 158.455 196.080 93.514İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler396.111 275.201 226.467 155.454Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri94.366 116.667 46.794 58.698FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -2.338.594 -3.958.561 -1.135.876 -2.073.894Mevduata Verilen Faizler-1.568.680 -3.272.007 -731.789 -1.645.523Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-282.466 -324.389 -140.365 -168.664Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-151.447 -52.733 -96.745 -24.172İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-180.972 -242.208 -104.194 -203.462Kiralama Faiz Giderleri-49.889 -49.823 -23.376 -25.880Diğer Faiz Giderleri-105.140 -17.401 -39.407 -6.193NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.145.328 2.425.193 1.586.651 1.190.282NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ650.117 764.061 234.642 378.008Alınan Ücret ve Komisyonlar940.956 1.204.007 359.507 611.188Gayri Nakdi Kredilerden125.296 147.534 62.070 75.527Diğer(IV-9) 815.660 1.056.473 297.437 535.661Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-290.839 -439.946 -124.865 -233.180Gayri Nakdi Kredilere-3.572 -2.563 -1.778 -1.305Diğer(IV-9) -287.267 -437.383 -123.087 -231.875TEMETTÜ GELİRLERİ3.235 1.025 3.063 898TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -612.382 -172.173 -242.864 -39.229Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-9.858 33.339 95.488 124.620Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-530.150 -11.566 45.133 -128.202Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-72.374 -193.946 -383.485 -35.647DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 55.805 56.033 31.139 29.795FAALİYET BRÜT KÂRI3.242.103 3.074.139 1.612.631 1.559.754BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -494.248 -707.786 -233.920 -384.230DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) 23.740 450 -4.272 62.289PERSONEL GİDERLERİ (-)-831.573 -751.614 -422.573 -385.105DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -892.602 -783.666 -432.009 -420.467NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.047.420 831.523 519.857 432.241BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.047.420 831.523 519.857 432.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -260.684 -184.656 -124.677 -99.223Cari Vergi Karşılığı-340.251 -346.498 -271.087 -337.327Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-237.136 -54.602 -21.892 168.026Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi316.703 216.444 168.302 70.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)786.736 646.867 395.180 333.018DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-8) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI786.736 646.867 395.180 333.018Grubun Karı (Zararı)784.462 645.926 394.096 332.675Azınlık Payları Karı (Zararı)2.274 941 1.084 343Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,35590000 0,29300000 0,17880000 0,15090000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863684BIST