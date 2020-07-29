***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 4.600 0 0 75.455 -572.111 0 0 629.584 137.528 0 137.528Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 37.302 1.796 0 -64.100 -298.378 6.603.179 9.497 629.584 9.779.689 0 9.779.689Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.214 382.236 0 0 764.500 1.193.498 0 1.193.498Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 45.459 5.154 0 59.635 -504.515 7.664.139 9.497 764.500 10.914.072 0 10.914.072Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER63.181.302 85.463.829 148.645.131 67.739.091 87.362.056 155.101.147GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 8.325.830 13.463.640 21.789.470 9.130.519 13.244.967 22.375.486Teminat Mektupları6.109.892 7.198.979 13.308.871 6.481.105 7.071.936 13.553.041Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler82.842 83.617 166.459 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler318.713 481.111 799.824 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.708.337 6.634.251 12.342.588 6.068.352 6.574.785 12.643.137Banka Kredileri0 13.352 13.352 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 13.352 13.352 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.217 2.647.946 2.649.163 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler957 1.229.172 1.230.129 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler260 1.418.774 1.419.034 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.214.435 2.525.750 4.740.185 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden286 1.077.613 1.077.899 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 17.479.973 3.530.600 21.010.573 16.821.291 3.460.708 20.281.999Cayılamaz Taahhütler17.479.973 3.530.600 21.010.573 16.821.291 3.460.708 20.281.999Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri880.718 3.177.424 4.058.142 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 5.172 5.172 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.408.532 201.147 5.609.679 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.747.671 0 1.747.671 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri70.505 0 70.505 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri9.364.728 0 9.364.728 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.719 0 5.719 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler2.100 146.857 148.957 2.100 247.668 249.768Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR37.375.499 68.469.589 105.845.088 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.768.723 13.534.004 27.302.727 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.158.285 3.842.240 6.000.525 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler11.610.438 9.691.764 21.302.202 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler23.606.776 54.935.585 78.542.361 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.428.910 5.884.073 9.312.983 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.820.778 2.815.838 4.636.616 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.608.132 3.068.235 4.676.367 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri18.931.028 41.047.630 59.978.658 18.588.736 48.542.952 67.131.688Swap Para Alım İşlemleri1.949.384 21.531.932 23.481.316 4.003.482 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri13.649.644 13.006.970 26.656.614 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.174.250 4.653.015 5.827.265 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları542.144 2.380.883 2.923.027 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları632.106 2.272.132 2.904.238 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri72.588 176.039 248.627 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri46.383 130.159 176.542 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri26.205 45.880 72.085 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.174.828 3.174.828 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER156.471.378 38.640.400 195.111.778 155.126.352 34.382.041 189.508.393EMANET KIYMETLER25.834.141 4.127.468 29.961.609 22.692.296 3.362.169 26.054.465Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.302.090 2.784.837 19.086.927 12.683.121 1.926.086 14.609.207Tahsile Alınan Çekler8.815.306 712.166 9.527.472 9.224.197 917.651 10.141.848Tahsile Alınan Ticari Senetler515.331 119.395 634.726 501.378 129.625 631.003Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 511.070 511.195 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler201.289 0 201.289 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER126.427.848 34.015.517 160.443.365 127.978.988 30.359.974 158.338.962Menkul Kıymetler398.139 299.188 697.327 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri49.448.667 22.888.515 72.337.182 48.526.817 20.196.846 68.723.663Emtia23.272 0 23.272 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul66.927.990 7.486.258 74.414.248 69.855.979 7.236.289 77.092.268Diğer Rehinli Kıymetler9.629.780 3.341.556 12.971.336 9.183.200 2.826.188 12.009.388Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.209.389 497.415 4.706.804 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI219.652.680 124.104.229 343.756.909 222.865.443 121.744.097 344.609.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.348.752 1.862.887Alınan Faizler5.288.968 5.948.470Ödenen Faizler-2.270.328 -4.063.461Alınan Temettüler31.013 18.269Alınan Ücret ve Komisyonlar488.930 1.150.309Elde Edilen Diğer Kazançlar12.940 127.577Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar538.544 406.237Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-773.308 -706.439Ödenen Vergiler-110.063 -90.898Diğer-857.944 -927.177Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim769.389 -4.504.882Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-455.295 -518.291Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış446 -1.448Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.987.808 -1.957.336Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.013.041 -3.155.987Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)8.439.866 1.454.837Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.266.674 2.006.285Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-728.454 -1.088.695Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)754.267 -1.244.247Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.118.141 -2.641.995YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.876.543 -1.219.351İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.400 -20.221Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller482 1.280Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.428.054 -1.031.223Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.274.532 914.706Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.501.602 -1.071.784Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar807.184 0Diğer-8.685 -12.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.118.682 2.228.719Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.844.629 7.179.846Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.603.267 -4.844.108İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-122.680 -107.019Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi703.487 456.988Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.936.233 -1.175.639Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.328.523 13.034.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.392.290 11.858.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)764.500 629.584DİĞER KAPSAMLI GELİRLER428.998 -492.056Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.548 4.600Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.171 5.750Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları416 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.039 -1.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar424.450 -496.656Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri54.121 96.736Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)480.825 -722.447Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-110.496 129.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.193.498 137.528Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.245.632 16.388.019 31.633.651 8.076.181 22.007.009 30.083.190Nakit ve Nakit Benzerleri3.939.309 12.559.143 16.498.452 2.626.642 18.709.959 21.336.601Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 932.268 9.702.339 10.634.607 716.053 11.239.917 11.955.970Bankalar(I-4) 2.167.713 2.863.834 5.031.547 1.071.174 7.480.991 8.552.165Para Piyasalarından Alacaklar840.182 0 840.182 840.263 0 840.263Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-854 -7.030 -7.884 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar710.523 1.037.751 1.748.274 426.084 869.339 1.295.423Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 666.439 937.789 1.604.228 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.084 98.676 142.760 40.767 84.258 125.025Diğer Finansal Varlıklar0 1.286 1.286 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 8.518.616 2.514.467 11.033.083 3.323.142 2.216.475 5.539.617Devlet Borçlanma Senetleri8.507.850 2.514.467 11.022.317 3.315.247 2.216.475 5.531.722Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.766 0 10.766 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.077.184 276.658 2.353.842 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.224.325 242.152 1.466.477 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 852.859 34.506 887.365 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)73.536.023 13.892.116 87.428.139 57.002.218 13.480.439 70.482.657Krediler(I-6) 67.439.539 12.212.316 79.651.855 56.725.319 12.492.716 69.218.035Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.577.789 -373.894 -3.951.683 -3.273.088 -368.908 -3.641.996SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)124.745 0 124.745 131.362 0 131.362Satış Amaçlı(I-14) 124.745 0 124.745 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI115.991 0 115.991 115.991 0 115.991İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)776.311 0 776.311 877.782 0 877.782MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)526.862 0 526.862 555.886 0 555.886Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer105.738 0 105.738 134.762 0 134.762YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.488 0 2.488 10.958 0 10.958ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI619.436 0 619.436 650.094 0 650.094DİĞER AKTİFLER (Net)1.919.988 1.215.007 3.134.995 2.345.923 2.096.325 4.442.248VARLIKLAR TOPLAMI92.867.476 31.495.142 124.362.618 69.766.395 37.583.773 107.350.168YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 43.529.751 35.488.304 79.018.055 34.476.076 37.718.252 72.194.328ALINAN KREDİLER(II-3) 237.875 7.590.248 7.828.123 307.801 8.269.181 8.576.982PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.722.131 1.739.315 6.461.446 1.317.498 327.167 1.644.665İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877Bonolar7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.524.736 189.291 2.714.027 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.338.320 178.120 1.516.440 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 1.186.416 11.171 1.197.587 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 536.532 51.587 588.119 614.030 39.677 653.707KARŞILIKLAR(II-7) 555.292 249.864 805.156 657.461 168.521 825.982Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı346.766 31.122 377.888 352.885 22.713 375.598Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar208.526 218.742 427.268 304.576 145.808 450.384CARİ VERGİ BORCU(II-8) 397.400 0 397.400 213.516 0 213.516ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.006.159 355.773 4.361.932 4.029.751 454.725 4.484.476ÖZKAYNAKLAR(II-9) 10.979.554 -65.482 10.914.072 9.705.323 15.251 9.720.574Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri390.297 0 390.297 390.297 0 390.297Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.732 0 387.732 387.732 0 387.732Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak