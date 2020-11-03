***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.617 -1.112.796 0 0 824.246 -136.261 1.244 -135.017Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 38.606 4.568 0 2.886 -839.063 6.728.424 9.497 824.246 9.631.430 8.386 9.639.816Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 46.204 5.154 0 -202.335 -316.843 7.843.996 9.497 1.197.571 11.454.904 13.159 11.468.063Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER77.655.685 96.758.932 174.414.617 67.741.200 87.362.056 155.103.256GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.943.698 17.420.420 25.364.118 9.129.803 13.244.967 22.374.770Teminat Mektupları6.199.780 8.439.133 14.638.913 6.480.389 7.071.936 13.552.325Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler80.893 98.836 179.729 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler305.800 553.523 859.323 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.813.087 7.786.774 13.599.861 6.067.636 6.574.785 12.642.421Banka Kredileri0 19.148 19.148 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 19.148 19.148 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler460 5.209.634 5.210.094 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler330 3.601.379 3.601.709 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler130 1.608.255 1.608.385 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.742.233 2.844.139 4.586.372 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden1.225 908.366 909.591 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 17.932.657 3.746.243 21.678.900 16.824.116 3.460.708 20.284.824Cayılamaz Taahhütler17.932.657 3.746.243 21.678.900 16.824.116 3.460.708 20.284.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.575.314 3.378.520 4.953.834 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.596.138 237.414 5.833.552 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.766.852 0 1.766.852 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri45.503 0 45.503 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.939.147 0 8.939.147 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.922 0 5.922 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.781 130.309 134.090 4.925 247.668 252.593Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR51.779.330 75.592.269 127.371.599 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar12.622.448 12.126.588 24.749.036 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.158.285 4.493.154 6.651.439 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler10.464.163 7.633.434 18.097.597 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler39.156.882 63.465.681 102.622.563 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.102.463 8.424.535 13.526.998 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.883.610 3.874.345 6.757.955 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.218.853 4.550.190 6.769.043 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri32.190.727 47.084.450 79.275.177 18.588.736 48.542.952 67.131.688Swap Para Alım İşlemleri1.705.091 24.999.932 26.705.023 4.003.482 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri17.629.636 11.924.434 29.554.070 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.081.911 3.482.009 4.563.920 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları658.554 1.640.800 2.299.354 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları423.357 1.841.209 2.264.566 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri781.781 791.561 1.573.342 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri19.685 770.114 789.799 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri762.096 21.447 783.543 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.683.126 3.683.126 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER173.766.811 45.703.569 219.470.380 165.611.452 35.349.359 200.960.811EMANET KIYMETLER29.071.733 5.315.405 34.387.138 32.624.537 3.374.145 35.998.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.734.466 0 4.734.466 7.318.390 0 7.318.390Emanete Alınan Menkul Değerler12.979.317 3.809.442 16.788.759 14.503.776 1.926.086 16.429.862Tahsile Alınan Çekler10.619.602 856.262 11.475.864 10.011.245 929.338 10.940.583Tahsile Alınan Ticari Senetler450.178 107.180 557.358 507.526 129.914 637.440Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 542.521 542.646 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler288.045 0 288.045 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER140.444.073 39.904.139 180.348.212 128.531.847 31.315.316 159.847.163Menkul Kıymetler419.287 476.600 895.887 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri50.602.550 27.304.082 77.906.632 49.046.126 21.152.188 70.198.314Emtia98.851 0 98.851 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul79.226.360 8.297.918 87.524.278 69.856.979 7.236.289 77.093.268Diğer Rehinli Kıymetler10.097.025 3.825.539 13.922.564 9.215.750 2.826.188 12.041.938Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.251.005 484.025 4.735.030 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI251.422.496 142.462.501 393.884.997 233.352.652 122.711.415 356.064.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.678.635 4.072.885Alınan Faizler8.064.167 9.175.433Ödenen Faizler-3.381.295 -5.947.101Alınan Temettüler3.440 1.025Alınan Ücret ve Komisyonlar1.059.812 1.841.942Elde Edilen Diğer Kazançlar86.973 2.232.454Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.129.629 721.014Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.251.304 -1.106.725Ödenen Vergiler-358.459 -448.056Diğer-1.674.328 -2.397.101Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.606.035 -7.713.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-987.079 -516.094Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-85.154 -1.794Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.007.916 -2.995.146Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.034.486 -3.567.568Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.713.103 1.074.116Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.244.773 596.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.270.270 -1.817.257Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.492.524 -486.227Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.284.670 -3.640.927YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.557.151 -1.243.045İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-103.288 -39.731Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.004 1.914Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.317.562 -1.276.328Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.672.887 1.331.467Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.592.934 -1.188.410Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar807.184 0Diğer-27.392 -71.957FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.151.872 2.415.833Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.631.331 12.620.976Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.295.590 -10.039.057İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.447Kiralamaya İlişkin Ödemeler-183.869 -164.639Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.079.772 420.969Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-40.837 -2.047.170Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.352.454 13.060.154Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.311.617 11.012.984Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.201.328 825.421DİĞER KAPSAMLI GELİRLER356.827 -960.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.616 9.672Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.757 8.625Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları416 2.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.557 -1.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar350.211 -970.110Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-281.658 182.927Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)716.382 -1.403.668Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84.513 250.631TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.558.155 -135.017Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.465.501 20.310.372 40.775.873 8.094.017 22.014.859 30.108.876Nakit ve Nakit Benzerleri7.804.625 15.821.164 23.625.789 2.642.723 18.717.809 21.360.532Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 2.200.760 13.899.050 16.099.810 716.054 11.239.917 11.955.971Bankalar(I-4) 2.465.650 1.933.717 4.399.367 1.087.213 7.488.841 8.576.054Para Piyasalarından Alacaklar3.139.630 0 3.139.630 840.304 0 840.304Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.415 -11.603 -13.018 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar847.387 1.432.833 2.280.220 426.085 869.339 1.295.424Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 803.302 1.303.041 2.106.343 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.085 129.792 173.877 40.768 84.258 125.026Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 7.839.672 2.805.917 10.645.589 3.324.896 2.216.475 5.541.371Devlet Borçlanma Senetleri7.828.906 2.805.917 10.634.823 3.317.001 2.216.475 5.533.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.766 0 10.766 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3.973.817 250.458 4.224.275 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 2.480.247 217.680 2.697.927 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 1.493.570 32.778 1.526.348 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)74.278.572 16.580.020 90.858.592 58.026.785 14.346.010 72.372.795Krediler(I-6) 66.561.351 13.826.910 80.388.261 56.568.956 12.490.850 69.059.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 1.331.697 854.069 2.185.766 1.209.538 873.720 2.083.258İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.568.543 -456.582 -4.025.125 -3.301.696 -375.191 -3.676.887SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)124.529 0 124.529 131.362 0 131.362Satış Amaçlı(I-14) 124.529 0 124.529 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI55 0 55 5 0 5İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 50 0 50 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)803.462 128 803.590 884.141 677 884.818MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)530.821 0 530.821 561.432 0 561.432Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer109.697 0 109.697 140.308 0 140.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI309.365 0 309.365 14.810 0 14.810ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI270.758 0 270.758 667.146 0 667.146DİĞER AKTİFLER (Net)2.166.809 924.577 3.091.386 2.375.393 2.097.796 4.473.189VARLIKLAR TOPLAMI98.949.872 38.459.342 109.214.433YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 48.543.148 42.687.332 91.230.480 34.470.683 37.707.169 72.177.852ALINAN KREDİLER(II-3) 1.362.077 10.089.479 11.451.556 1.067.418 9.127.278 10.194.696PARA PİYASALARINA BORÇLAR687.735 2.712.258 3.399.993 1.323.300 327.167 1.650.467İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 5.694.113 0 5.694.113 2.333.877 0 2.333.877Bonolar5.636.854 0 5.636.854 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller57.259 0 57.259 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.523.167 236.568 2.759.735 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.548.235 223.168 1.771.403 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 974.932 13.400 988.332 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-11) 130 9.689 9.819 274 538 812KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 553.166 59.293 612.459 617.693 39.964 657.657KARŞILIKLAR(II-7) 634.906 245.298 880.204 678.877 168.521 847.398Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı417.414 26.260 443.674 372.735 22.713 395.448Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar217.492 219.038 436.530 306.142 145.808 451.950CARİ VERGİ BORCU(II-8) 194.717 0 194.717 222.365 0 222.365ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.388.572 358.790 4.747.362 4.037.263 480.077 4.517.340ÖZKAYNAKLAR(II-9) 11.589.241 -121.178 11.468.063 9.894.657 15.251 9.909.908Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.754 0 391.754 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri389.189 0 389.189 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler326.874 0 326.874 310.864 0 310.864Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-398.000 -121.178 -519.178 -884.644 15.251 -869.393Kar Yedekleri7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424Yasal Yedekler490.587 0 490.587 434.338 0 434.338Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394Diğer Kar Yedekleri192.032 0 192.032 9.692 0 9.692Kar veya Zarar1.207.068 0 1.207.068 1.134.463 0 1.134.463Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.197.571 0 1.197.571 1.124.966 0 1.124.966Azınlık Payları(II-10) 13.159 0 13.159 9.406 0 9.406YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI76.170.972 60.593.997 136.764.969 58.050.448 51.163.985 109.214.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 8.250.905 9.641.197 2.827.005 3.271.345Kredilerden Alınan Faizler6.444.213 8.155.431 2.043.316 2.724.027Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler38.026 100.198 22.658 29.435Bankalardan Alınan Faizler105.461 186.192 47.054 69.442Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler48.029 182.663 31.951 51.345Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.476.018 834.288 637.234 331.338Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar146.590 153.115 51.751 83.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar583.393 246.632 235.559 88.177İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler746.035 434.541 349.924 159.340Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri139.158 182.425 44.792 65.758FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -3.563.607 -5.772.665 -1.225.013 -1.814.104Mevduata Verilen Faizler-2.417.075 -4.685.872 -848.395 -1.413.865Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-428.176 -476.393 -145.710 -152.004Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-200.776 -93.976 -49.329 -41.243İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-333.886 -419.431 -152.914 -177.223Kiralama Faiz Giderleri-74.207 -77.190 -24.318 -27.367Diğer Faiz Giderleri-109.487 -19.803 -4.347 -2.402NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.687.298 3.868.532 1.601.992 1.457.241NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.013.636 1.169.754 303.497 391.791Alınan Ücret ve Komisyonlar1.454.531 1.858.291 453.553 640.382Gayri Nakdi Kredilerden190.354 217.447 65.058 69.913Diğer(IV-9) 1.264.177 1.640.844 388.495 570.469Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-440.895 -688.537 -150.056 -248.591Gayri Nakdi Kredilere-5.359 -4.201 -1.787 -1.638Diğer(IV-9) -435.536 -684.336 -148.269 -246.953TEMETTÜ GELİRLERİ3.440 1.025 205 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -1.104.838 -602.256 -492.456 -430.083Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-39.811 40.523 -29.953 7.184Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-890.122 -591.008 -359.972 -579.442Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-174.905 -51.771 -102.531 142.175DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 86.673 81.767 30.868 25.734FAALİYET BRÜT KÂRI4.686.209 4.518.822 1.444.106 1.444.683BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -533.401 -1.014.903 -39.153 -307.117DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) 23.739 -39 -1 -489PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.251.304 -1.124.552 -419.731 -372.938DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.369.277 -1.284.658 -476.675 -500.992NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.555.966 1.094.670 508.546 263.147BİRLEŞDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-7) 1.555.966 1.094.670 508.546 263.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-354.638 -269.249 -93.954 -84.593Cari Vergi Karşılığı-44.317 -512.804 295.934 -166.306Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-700.180 -64.407 -463.044 -9.805Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi389.859 307.962 73.156 91.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.201.328 825.421 414.592 178.554DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 1.201.328 825.421 414.592 178.554Grubun Karı (Zararı)1.197.571 824.246 413.109 178.320Azınlık Payları Karı (Zararı)3.757 1.175 1.483 234Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,54330000 0,37390000 0,18740000 0,08090000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885895BIST