***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.533 -1.112.796 0 0 790.988 -169.603 0 -169.603Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 39.602 4.568 0 2.978 -839.063 6.603.179 9.497 790.988 9.472.558 0 9.472.558Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.205 411 0 -219.689 569.907 0 0 1.151.671 1.508.505 0 1.508.505Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 47.527 5.154 0 -202.268 -316.844 7.664.139 9.497 1.151.671 11.229.079 0 11.229.079Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER77.652.711 96.758.932 174.411.643 67.739.091 87.362.056 155.101.147GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.944.505 17.420.420 25.364.925 9.130.519 13.244.967 22.375.486Teminat Mektupları6.200.587 8.439.133 14.639.720 6.481.105 7.071.936 13.553.041Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler80.893 98.836 179.729 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler305.800 553.523 859.323 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.813.894 7.786.774 13.600.668 6.068.352 6.574.785 12.643.137Banka Kredileri0 19.148 19.148 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 19.148 19.148 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler460 5.209.634 5.210.094 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler330 3.601.379 3.601.709 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler130 1.608.255 1.608.385 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.742.233 2.844.139 4.586.372 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden1.225 908.366 909.591 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 17.928.876 3.746.243 21.675.119 16.821.291 3.460.708 20.281.999Cayılamaz Taahhütler17.928.876 3.746.243 21.675.119 16.821.291 3.460.708 20.281.999Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.575.314 3.378.520 4.953.834 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.596.138 237.414 5.833.552 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.766.852 0 1.766.852 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri45.503 0 45.503 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.939.147 0 8.939.147 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.922 0 5.922 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 130.309 130.309 2.100 247.668 249.768Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR51.779.330 75.592.269 127.371.599 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar12.622.448 12.126.588 24.749.036 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.158.285 4.493.154 6.651.439 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler10.464.163 7.633.434 18.097.597 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler39.156.882 63.465.681 102.622.563 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.102.463 8.424.535 13.526.998 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.883.610 3.874.345 6.757.955 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.218.853 4.550.190 6.769.043 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri32.190.727 47.084.450 79.275.177 18.588.736 48.542.952 67.131.688Swap Para Alım İşlemleri1.705.091 24.999.932 26.705.023 4.003.482 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri17.629.636 11.924.434 29.554.070 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.081.911 3.482.009 4.563.920 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları658.554 1.640.800 2.299.354 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları423.357 1.841.209 2.264.566 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri781.781 791.561 1.573.342 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri19.685 770.114 789.799 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri762.096 21.447 783.543 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.683.126 3.683.126 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER165.479.893 44.321.441 209.801.334 155.126.352 34.382.041 189.508.393EMANET KIYMETLER21.395.280 5.307.676 26.702.956 22.692.296 3.362.169 26.054.465Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10.970.973 3.809.442 14.780.415 12.683.121 1.926.086 14.609.207Tahsile Alınan Çekler9.701.871 848.913 10.550.784 9.224.197 917.651 10.141.848Tahsile Alınan Ticari Senetler434.266 106.800 541.066 501.378 129.625 631.003Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 542.521 542.646 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler288.045 0 288.045 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER139.833.608 38.529.740 178.363.348 127.978.988 30.359.974 158.338.962Menkul Kıymetler419.287 476.600 895.887 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri50.030.635 25.929.683 75.960.318 48.526.817 20.196.846 68.723.663Emtia98.851 0 98.851 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul79.225.360 8.297.918 87.523.278 69.855.979 7.236.289 77.092.268Diğer Rehinli Kıymetler10.059.475 3.825.539 13.885.014 9.183.200 2.826.188 12.009.388Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.251.005 484.025 4.735.030 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI243.132.604 141.080.373 384.212.977 222.865.443 121.744.097 344.609.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanaliyet Kârı3.596.536 3.983.936Alınan Faizler7.926.035 8.987.288Ödenen Faizler-3.336.516 -5.827.055Alınan Temettüler31.218 18.269Alınan Ücret ve Komisyonlar926.721 1.778.121Elde Edilen Diğer Kazançlar89.622 2.231.442Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.129.629 721.014Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.164.586 -1.055.341Ödenen Vergiler-342.411 -431.058Diğer-1.663.176 -2.438.744Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.737.301 -7.624.758Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-987.079 -516.093Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış786 -2.005Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.641.320 -3.119.052Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-921.422 -3.561.749Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.665.559 1.060.326Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.251.441 557.604Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)957.590 -1.694.408Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.411.746 -349.381Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.333.837 -3.640.822YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.549.310 -1.240.277İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-99.530 -39.228Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.856 1.908Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.314.808 -1.276.328Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.672.232 1.331.466Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.592.934 -1.188.410Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar807.184 0Diğer-25.260 -69.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.155.014 2.419.672Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.631.331 12.620.976Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.295.590 -10.039.057İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-180.727 -162.247Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.079.772 420.969Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)19.313 -2.040.458Dönem Başındaki Nakit ve N 13.034.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.347.836 10.993.608Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.151.671 790.988DİĞER KAPSAMLI GELİRLER356.834 -960.591Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.616 9.672Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.757 8.625Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları416 2.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.557 -1.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar350.218 -970.263Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-281.652 182.734Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)716.382 -1.403.668Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84.512 250.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.508.505 -169.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.442.770 20.282.244 40.725.014 8.076.181 22.007.009 30.083.190Nakit ve Nakit Benzerleri7.782.893 15.793.036 23.575.929 2.626.642 18.709.959 21.336.601Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 2.200.760 13.899.050 16.099.810 716.053 11.239.917 11.955.970Bankalar(I-4) 2.444.005 1.905.589 4.349.594 1.071.174 7.480.991 8.552.165Para Piyasalarından Alacaklar3.139.543 0 3.139.543 840.263 0 840.263Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.415 -11.603 -13.018 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar847.386 1.432.833 2.280.219 426.084 869.339 1.295.423Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 803.302 1.303.041 2.106.343 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.084 129.792 173.876 40.767 84.258 125.025Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 7.838.674 2.805.917 10.644.591 3.323.142 2.216.475 5.539.617Devlet Borçlanma Senetleri7.827.908 2.805.917 10.633.825 3.315.247 2.216.475 5.531.722Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.766 0 10.766 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3.973.817 250.458 4.224.275 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 2.480.247 217.680 2.697.927 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 1.493.570 32.778 1.526.348 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)72.867.700 15.734.225 88.601.925 57.002.218 13.480.439 70.482.657Krediler(I-6) 66.453.547 13.826.910 80.280.457 56.725.319 12.492.716 69.218.035Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.539.914 -448.308 -3.988.222 -3.273.088 -368.908 -3.641.996SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)124.529 0 124.529 131.362 0 131.362Satış Amaçlı(I-14) 124.529 0 124.529 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.041 0 116.041 115.991 0 115.991İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 116.036 0 116.036 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)795.133 0 795.133 877.782 0 877.782MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)524.612 0 524.612 555.886 0 555.886Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer103.488 0 103.488 134.762 0 134.762YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI309.365 0 309.365 10.958 0 10.958ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI252.892 0 252.892 650.094 0 650.094DİĞER AKTİFLER (Net)2.112.109 904.558 3.016.667 2.345.923 2.096.325 4.442.248VARLIKLAR TOPLAMI97.545.151 36.921.027 134.466.178 69.766.395 37.583.773 107.350.168YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 48.556.431 42.697.193 91.253.624 34.476.076 37.718.252 72.194.328ALINAN KREDİLER(II-3) 281.464 9.220.742 9.502.206 307.801 8.269.181 8.576.982PARA PİYASALARINA BORÇLAR631.215 2.712.258 3.343.473 1.317.498 327.167 1.644.665İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 5.694.113 0 5.694.113 2.333.877 0 2.333.877Bonolar5.636.854 0 5.636.854 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller57.259 0 57.259 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.523.167 236.568 2.759.735 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.548.235 223.168 1.771.403 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 974.932 13.400 988.332 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 548.091 59.173 607.264 614.030 39.677 653.707KARŞILIKLAR(II-7) 607.652 245.298 852.950 657.461 168.521 825.982Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı391.853 26.260 418.113 352.885 22.713 375.598Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar215.799 219.038 434.837 304.576 145.808 450.384CARİ VERGİ BORCU(II-8) 177.527 0 177.527 213.516 0 213.516ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.382.040 347.699 4.729.739 4.029.751 454.725 4.484.476ÖZKAYNAKLAR(II-9) 11.350.257 -121.178 11.229.079 9.705.323 15.251 9.720.574Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri390.297 0 390.297 390.297 0 390.297Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.732 0 387.732 387.732 0 387.732Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler328.197 0 328.197 312.187 0 312.187Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-397.934 -121.178 -519.112 -884.581 15.251 -869.330Kar Yedekleri7.664.139 0 7.664.139 6.603.179 0 6.603.179Yasal Yedekler452.086 0 452.086 398.568 0 398.568Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.020.021 0 7.020.021 6.194.919 0 6.194.919Diğer Kar Yedekleri192.032 0 192.032 9.692 0 9.692Kar veya Zarar1.161.168 0 1.161.168 1.079.851 0 1.079.851Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.151.671 0 1.151.671 1.070.354 0 1.070.354Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI74.751.957 59.714.221 134.466.178 57.059.374 50.290.794 107.350.168Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 8.112.634 9.452.897 2.780.355 3.205.818Kredilerden Alınan Faizler6.440.357 8.136.404 2.039.474 2.719.634Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler38.026 100.198 22.658 29.435Bankalardan Alınan Faizler103.429 185.247 45.997 68.987Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler47.639 178.976 31.946 50.292Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.475.943 834.171 637.211 331.299Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar146.590 153.115 51.751 83.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar583.318 246.515 235.536 88.138İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler746.035 434.541 349.924 159.340Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri7.240 17.901 3.069 6.171FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -3.496.698 -5.683.431 -1.202.362 -1.781.492Mevduata Verilen Faizler-2.418.288 -4.687.966 -848.637 -1.414.421Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-361.859 -393.910 -123.668 -127.327Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-199.247 -85.677 -48.590 -32.944İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-333.886 -419.431 -152.914 -177.223Kiralama Faiz Giderleri-73.931 -76.896 -24.206 -27.266Diğer Faiz Giderleri-109.487 -19.551 -4.347 -2.311NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.615.936 3.769.466 1.577.993 1.424.326NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ892.779 1.115.728 260.832 373.468Alınan Ücret ve Komisyonlar1.321.440 1.794.470 404.811 619.932Gayri Nakdi Kredilerden190.375 217.447 65.065 69.913Diğer(IV-9) 1.131.065 1.577.023 339.746 550.019Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-428.661 -678.742 -143.979 -246.464Gayri Nakdi Kredilere-5.021 -3.457 -1.666 -1.414Diğer(IV-9) -423.640 -675.285 -142.313 -245.050TEMETTÜ GELİRLERİ31.218 18.269 205 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -1.108.340 -602.013 -494.246 -429.527Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-39.616 40.546 -29.758 7.185Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-890.122 -589.977 -359.972 -579.463Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-178.602 -52.582 -104.516 142.751DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 89.322 82.717 32.101 26.273FAALİYET BRÜT KÂRI4.520.915 4.384.167 1.376.885 1.394.540BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -533.334 -1.011.544 -38.991 -305.665DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) 23.739 -39 -1 -489PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.188.386 -1.071.943 -398.818 -356.331DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.339.506 -1.255.500 -466.253 -490.970NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.483.428 1.045.141 472.822 241.085BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-7) 1.483.428 1.045.141 472.822 241.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-331.757 -254.153 -85.651 -79.681Cari Vergi Karşılığı-20.623 -495.972 306.362 -161.768Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-701.919 -66.505 -463.902 -9.319Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi390.785 308.324 71.889 91.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.151.671 790.988 387.171 161.404DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 1.151.671 790.988 387.171 161.404Grubun Karı (Zararı)1.151.671 790.988 387.171 161.404Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,52240000 0,35880000 0,17560000 0,07320000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885894BIST