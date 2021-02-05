***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 484.079 266.122 32.702 1.796 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 9.738.508 9.738.508TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-96.347 -96.347 -96.347Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-96.347 -96.347 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 387.732 266.122 32.702 1.796 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 9.642.161 9.642.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.620 2.947 156.976 -1.160.484 1.070.354 78.413 78.413Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı1.001.703 -1.001.703 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar1.001.703 -1.001.703 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 387.732 266.122 41.322 4.743 17.421 -886.751 6.603.179 9.497 1.070.354 9.720.574 9.720.574Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -43.066 491 0 -105.508 660.046 0 0 1.177.314 1.689.277 0 1.689.277Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 9.497 1.177.314 11.409.851 0 11.409.851Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER82.223.013 89.376.868 171.599.881 67.739.091 87.362.056 155.101.147GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.481.426 16.764.598 24.246.024 9.130.519 13.244.967 22.375.486Teminat Mektupları6.052.327 8.131.845 14.184.172 6.481.105 7.071.936 13.553.041Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler80.715 89.820 170.535 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler344.482 545.346 889.828 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.627.130 7.496.679 13.123.809 6.068.352 6.574.785 12.643.137Banka Kredileri0 16.573 16.573 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 16.573 16.573 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.025.525 5.025.525 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler0 3.656.589 3.656.589 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler0 1.368.936 1.368.936 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.428.395 2.548.277 3.976.672 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden704 1.042.378 1.043.082 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 17.188.967 2.831.971 20.020.938 16.821.291 3.460.708 20.281.999Cayılamaz Taahhütler17.188.967 2.831.971 20.020.938 16.821.291 3.460.708 20.281.999Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri916.964 2.114.054 3.031.018 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 94.524 94.524 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.498.822 237.748 5.736.570 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.741.408 0 1.741.408 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri47.494 0 47.494 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.978.512 0 8.978.512 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.767 0 5.767 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 385.645 385.645 2.100 247.668 249.768Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 57.552.620 69.780.299 127.332.919 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar14.112.081 9.895.360 24.007.441 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.991.418 4.258.649 6.250.067 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler12.120.663 5.636.711 17.757.374 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler43.440.539 59.884.939 103.325.478 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.698.057 10.100.110 16.798.167 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.420.031 4.234.382 8.654.413 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.278.026 5.865.728 8.143.754 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri35.101.585 43.210.657 78.312.242 18.588.736 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri20.517.677 10.825.732 31.343.409 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.050.757 3.069.974 4.120.731 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları729.259 1.370.067 2.099.326 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları321.498 1.699.907 2.021.405 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri590.140 543.771 1.133.911 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri2.957 541.030 543.987 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri587.183 2.741 589.924 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.960.427 2.960.427 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER169.031.491 42.921.176 211.952.667 155.126.352 34.382.041 189.508.393EMANET KIYMETLER26.642.365 5.778.751 32.421.116 22.692.296 3.362.169 26.054.465Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler14.096.812 4.231.162 18.327.974 12.683.121 1.926.086 14.609.207Tahsile Alınan Çekler11.666.295 953.460 12.619.755 9.224.197 917.651 10.141.848Tahsile Alınan Ticari Senetler532.953 81.589 614.542 501.378 129.625 631.003Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 512.540 512.665 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler346.180 0 346.180 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER139.190.758 36.757.375 175.948.133 127.978.988 30.359.974 158.338.962Menkul Kıymetler306.697 459.121 765.818 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri50.158.510 24.390.412 74.548.922 48.526.817 20.196.846 68.723.663Emtia142.587 108.608 251.195 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.965.304 8.026.196 85.991.500 69.855.979 7.236.289 77.092.268Diğer Rehinli Kıymetler10.617.660 3.773.038 14.390.698 9.183.200 2.826.188 12.009.388Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.198.368 385.050 3.583.418 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI251.254.504 132.298.044 383.552.548 222.865.443 121.744.097 344.609.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.593.464 5.938.334Alınan Faizler10.687.114 11.944.525Ödenen Faizler-4.932.080 -7.194.011Alınan Temettüler31.334 18.570Alınan Ücret ve Komisyonlar1.345.387 2.344.880Elde Edilen Diğer Kazançlar133.185 2.327.241Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.610.390 1.077.143Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.551.631 -1.427.250Ödenen Vergiler-342.411 -741.734Diğer(VI-1) -2.387.824 -2.411.030Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.800.843 -370.128Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-329.359 -676.907Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-83.896 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.570.598 -1.673.378Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(VI-1) -792.680 -261.210Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)11.958.916 1.684.589Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.480.752 4.986.559Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.206.986 -3.151.430Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-1) 930.722 -1.278.351Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.394.307 5.568.206YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.602.984 -4.425.930İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-202.037 -277.408Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.907 22.128Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.171.855 -4.627.548Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.620.752 2.281.659Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.591.796 -1.726.438Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar823.184 0Diğer(VI-1) -85.089 -98.323FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.189.332 1.677.170Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.631.331 15.002.839Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.196.805 -13.101.686İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-245.194 -223.983Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-1) 1.432.624 475.011Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.413.279 3.294.457Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.328.523 13.034.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-2) 22.741.802 16.328.523Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.177.314 1.070.354DİĞER KAPSAMLI GELİRLER511.963 -991.941Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.575 11.567Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.832 10.775Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları500 3.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.757 -2.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar554.538 -1.003.508Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-132.443 201.250Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)829.370 -1.463.373Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-142.389 258.615TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.689.277 78.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.245.141 22.528.451 42.773.592 8.076.181 22.007.009 30.083.190Nakit ve Nakit Benzerleri11.518.749 18.122.448 29.641.197 2.626.642 18.709.959 21.336.601Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 3.431.921 13.519.382 16.951.303 716.053 11.239.917 11.955.970Bankalar(I-4) 1.908.213 4.615.206 6.523.419 1.071.174 7.480.991 8.552.165Para Piyasalarından Alacaklar6.180.886 0 6.180.886 840.263 0 840.263Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.271 -12.140 -14.411 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar511.089 1.119.802 1.630.891 426.084 869.339 1.295.423Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 463.550 984.266 1.447.816 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47.539 135.536 183.075 40.767 84.258 125.025Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.628.391 3.022.986 8.651.377 3.323.142 2.216.475 5.539.617Devlet Borçlanma Senetleri5.617.510 3.022.986 8.640.496 3.315.247 2.216.475 5.531.722Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.881 0 10.881 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.586.912 263.215 2.850.127 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.520.531 232.078 1.752.609 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 1.066.381 31.137 1.097.518 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)76.191.309 15.213.133 91.404.442 57.002.218 13.480.439 70.482.657Krediler(I-6) 69.567.055 13.365.035 82.932.090 56.725.319 12.492.716 69.218.035Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.573.600 -476.989 -4.050.589 -3.273.088 -368.908 -3.641.996SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-17) 112.859 0 112.859 131.362 0 131.362Satış Amaçlı112.859 0 112.859 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.041 0 116.041 115.991 0 115.991İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 116.036 0 116.036 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 836.192 0 836.192 877.782 0 877.782MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 564.803 0 564.803 555.886 0 555.886Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer143.679 0 143.679 134.762 0 134.762YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-15) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.678 0 19.678 10.958 0 10.958ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-16) 632.912 0 632.912 650.094 0 650.094DİĞER AKTİFLER (Net)(I-18) 1.965.145 1.622.378 3.587.523 2.345.923 2.096.325 4.442.248VARLIKLAR TOPLAMI100.684.080 39.363.962 140.048.042 69.766.395 37.583.773 107.350.168YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 49.618.540 44.154.938 93.773.478 34.476.076 37.718.252 72.194.328ALINAN KREDİLER(II-3) 412.907 9.334.699 9.747.606 307.801 8.269.181 8.576.982PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-4) 3.830.785 2.717.468 6.548.253 1.317.498 327.167 1.644.665İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 4.810.637 0 4.810.637 2.333.877 0 2.333.877Bonolar4.766.623 0 4.766.623 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller44.014 0 44.014 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.135.153 208.026 3.343.179 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 2.067.218 193.125 2.260.343 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 1.067.935 14.901 1.082.836 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 547.035 51.922 598.957 614.030 39.677 653.707KARŞILIKLAR(II-8) 746.323 226.726 973.049 657.461 168.521 825.982Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı475.253 29.963 505.216 352.885 22.713 375.598Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar271.070 196.763 467.833 304.576 145.808 450.384CARİ VERGİ BORCU(II-9) 321.406 0 321.406 213.516 0 213.516ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.070.593 256.082 4.326.675 4.029.751 454.725 4.484.476ÖZKAYNAKLAR(II-12) 11.360.851 49.000 11.409.851 9.705.323 15.251 9.720.574Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri390.297 0 390.297 390.297 0 390.297Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.732 0 387.732 387.732 0 387.732Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler279.006 0 279.006 312.187 0 312.187Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-363.792 49.000 -314.792 -884.581 15.251 -869.330Kar Yedekleri7.664.139 0 7.664.139 6.603.179 0 6.603.179Yasal Yedekler452.086 0 452.086 398.568 0 398.568Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.020.021 0 7.020.021 6.194.919 0 6.194.919Diğer Kar Yedekleri192.032 0 192.032 9.692 0 9.692Kar veya Zarar1.186.811 0 1.186.811 1.079.851 0 1.079.851Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.177.314 0 1.177.314 1.070.354 0 1.070.354Azınlık Payları(II-13) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI78.854.230 61.193.812 140.048.042 57.059.374 50.290.794 107.350.168Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 11.239.492 12.358.965Kredilerden Alınan Faizler8.673.914 10.605.062Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler83.562 108.777Bankalardan Alınan Faizler165.865 234.267Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler145.965 245.284Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.147.734 1.131.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar178.384 187.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar800.174 330.963İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.169.176 612.842Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri22.452 33.889FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -5.093.416 -6.922.720Mevduata Verilen Faizler-3.688.830 -5.645.472Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-490.497 -517.583Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-238.193 -115.205İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-454.149 -514.885Kiralama Faiz Giderleri-99.037 -104.031Diğer Faiz Giderleri-122.710 -25.544NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.146.076 5.436.245NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.157.227 1.500.669Alınan Ücret ve Komisyonlar1.761.110 2.375.008Gayri Nakdi Kredilerden260.274 285.265Diğer(IV-12) 1.500.836 2.089.743Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-603.883 -874.339Gayri Nakdi Kredilere-6.628 -4.971Diğer(IV-12) -597.255 -869.368TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 31.334 18.570TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) -1.739.661 -1.010.533Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-52.291 125.374Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.059.395 -911.169Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-627.975 -224.738DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 132.885 134.615FAALİYET BRÜT KÂRI5.727.861 6.079.566BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -752.187 -1.404.740DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-6) 22.683 -89.173PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.581.779 -1.445.655DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.866.858 -1.726.235NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.549.720 1.413.763BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.549.720 1.413.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -372.406 -343.409Cari Vergi Karşılığı-486.856 -525.749Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.314.199 -211.949Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.428.649 394.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.177.314 1.070.354DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.177.314 1.070.354Grubun Karı (Zararı)1.177.314 1.070.354Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,53410000 0,48560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907906BIST