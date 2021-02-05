***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 8.293 2.947 0 157.088 -1.160.483 0 0 1.124.966 132.811 2.264 135.075Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 9.497 1.124.966 9.900.502 9.406 9.909.908Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -44.119 490 0 -105.508 660.046 0 0 1.262.755 1.773.664 6.101 1.779.765Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 an Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 9.497 1.262.755 11.674.166 15.507 11.689.673Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER82.225.686 89.376.868 171.602.554 67.741.200 87.362.056 155.103.256GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.480.648 16.764.598 24.245.246 9.129.803 13.244.967 22.374.770Teminat Mektupları6.051.549 8.131.845 14.183.394 6.480.389 7.071.936 13.552.325Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler80.715 89.820 170.535 93.314 79.406 172.720Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler344.482 545.346 889.828 319.439 417.745 737.184Diğer Teminat Mektupları5.626.352 7.496.679 13.123.031 6.067.636 6.574.785 12.642.421Banka Kredileri0 16.573 16.573 0 12.915 12.915İthalat Kabul Kredileri0 16.573 16.573 0 12.915 12.915Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.025.525 5.025.525 260 2.623.591 2.623.851Belgeli Akreditifler0 3.656.589 3.656.589 0 1.119.305 1.119.305Diğer Akreditifler0 1.368.936 1.368.936 260 1.504.286 1.504.546Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.428.395 2.548.277 3.976.672 2.649.033 2.382.926 5.031.959Diğer Kefaletlerimizden704 1.042.378 1.043.082 121 1.153.599 1.153.720TAAHHÜTLER(III-1) 17.192.418 2.831.971 20.024.389 16.824.116 3.460.708 20.284.824Cayılamaz Taahhütler17.192.418 2.831.971 20.024.389 16.824.116 3.460.708 20.284.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri916.964 2.114.054 3.031.018 1.406.402 2.278.420 3.684.822Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 94.524 94.524 0 759.924 759.924İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.498.822 237.748 5.736.570 5.059.676 174.696 5.234.372Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.741.408 0 1.741.408 1.769.641 0 1.769.641İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri47.494 0 47.494 71.566 0 71.566Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri8.978.512 0 8.978.512 8.506.931 0 8.506.931Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.767 0 5.767 4.975 0 4.975Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.451 385.645 389.096 4.925 247.668 252.593Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 57.552.620 69.780.299 127.332.919 41.787.281 70.656.381 112.443.662Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar14.112.081 9.895.360 24.007.441 16.303.838 9.650.297 25.954.135Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.991.418 4.258.649 6.250.067 0 1.740.184 1.740.184Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler12.120.663 5.636.711 17.757.374 16.303.838 7.910.113 24.213.951Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler43.440.539 59.884.939 103.325.478 25.483.443 61.006.084 86.489.527Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.698.057 10.100.110 16.798.167 3.905.504 6.836.778 10.742.282Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.420.031 4.234.382 8.654.413 2.186.296 3.210.603 5.396.899Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.278.026 5.865.728 8.143.754 1.719.208 3.626.175 5.345.383Para ve Faiz Swap İşlemleri35.101.585 43.210.657 78.312.242 18.588.736 48.542.952 67.131.688Swap Para Alım İşlemleri1.723.908 25.735.907 27.459.815 4.003.482 25.326.796 29.330.278Swap Para Satım İşlemleri20.517.677 10.825.732 31.343.409 12.453.254 16.946.840 29.400.094Swap Faiz Alım İşlemleri6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658Swap Faiz Satım İşlemleri6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.050.757 3.069.974 4.120.731 2.952.821 5.548.060 8.500.881Para Alım Opsiyonları729.259 1.370.067 2.099.326 1.726.935 2.562.617 4.289.552Para Satım Opsiyonları321.498 1.699.907 2.021.405 1.225.886 2.985.443 4.211.329Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri590.140 543.771 1.133.911 36.362 35.164 71.526Futures Para Alım İşlemleri2.957 541.030 543.987 36.362 0 36.362Futures Para Satım İşlemleri587.183 2.741 589.924 0 35.164 35.164Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.960.427 2.960.427 20 43.130 43.150EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER176.730.851 44.287.540 221.018.391 165.611.452 35.349.359 200.960.811EMANET KIYMETLER33.848.445 5.782.810 39.631.255 32.624.537 3.374.145 35.998.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.218.738 0 4.218.738 7.318.390 0 7.318.390Emanete Alınan Menkul Değerler15.992.767 4.231.162 20.223.929 14.503.776 1.926.086 16.429.862Tahsile Alınan Çekler12.745.727 957.162 13.702.889 10.011.245 929.338 10.940.583Tahsile Alınan Ticari Senetler544.908 81.946 626.854 507.526 129.914 637.440Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 512.540 512.665 125 388.807 388.932İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler346.180 0 346.180 283.475 0 283.475Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER139.684.038 38.119.680 177.803.718 128.531.847 31.315.316 159.847.163Menkul Kıymetler306.697 459.121 765.818 362.798 100.651 463.449Teminat Senetleri50.620.121 25.752.717 76.372.838 49.046.126 21.152.188 70.198.314Emtia142.587 108.608 251.195 50.194 0 50.194Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.966.304 8.026.196 85.992.500 69.856.979 7.236.289 77.093.268Diğer Rehinli Kıymetler10.648.329 3.773.038 14.421.367 9.215.750 2.826.188 12.041.938Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.198.368 385.050 3.583.418 4.455.068 659.898 5.114.966BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI258.956.537 133.664.408 392.620.945 233.352.652 122.711.415 356.064.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.708.110 6.108.327Alınan Faizler10.899.819 12.189.963Ödenen Faizler-5.008.327 -7.341.806Alınan Temettüler3.557 1.326Alınan Ücret ve Komisyonlar1.541.980 2.440.386Elde Edilen Diğer Kazançlar129.697 2.325.852Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.610.390 1.077.528Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.664.416 -1.497.992Ödenen Vergiler-365.266 -763.127Diğer(VI-1) -2.439.324 -2.323.803Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.838.255 -532.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-329.359 -676.908Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-83.717 68Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.977.082 -1.886.668Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(VI-1) -1.111.815 -251.877Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)12.138.988 1.647.957Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.465.653 5.027.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.723.403 -2.934.379Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.012.184 -1.457.315Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.546.365 5.576.320YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-9.615.146 -4.431.612İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-208.351 -280.432Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.446 22.434Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.174.641 -4.627.548Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.621.407 2.281.659Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.591.794 -1.726.438Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar823.184 0Diğer(VI-1) -89.347 -101.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.186.190 1.672.581Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.631.331 15.002.839Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.196.805 -13.101.686İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.447Kiralamaya İlişkin Ödemeler-248.336 -227.125Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-1) 1.432.624 475.011Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.550.033 3.292.300Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.352.454 13.060.154Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-2) 22.902.487 16.352.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.268.906 1.127.189DİĞER KAPSAMLI GELİRLER510.859 -992.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.674 11.186Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.205 10.299Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları500 3.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.031 -2.174Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar554.533 -1.003.300Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-132.449 201.511Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)829.370 -1.463.374Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-142.388 258.563TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.779.765 135.075Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.312.342 22.622.956 42.935.298 8.094.017 22.014.859 30.108.876Nakit ve Nakit Benzerleri11.584.929 18.216.953 29.801.882 2.642.723 18.717.809 21.360.532Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 3.431.921 13.519.382 16.951.303 716.054 11.239.917 11.955.971Bankalar(I-4) 1.974.393 4.709.711 6.684.104 1.087.213 7.488.841 8.576.054Para Piyasalarından Alacaklar6.180.886 0 6.180.886 840.304 0 840.304Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.271 -12.140 -14.411 -848 -10.949 -11.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar511.090 1.119.802 1.630.892 426.085 869.339 1.295.424Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 463.550 984.266 1.447.816 385.317 782.677 1.167.994Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47.540 135.536 183.076 40.768 84.258 125.026Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 2.404 2.404Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.629.411 3.022.986 8.652.397 3.324.896 2.216.475 5.541.371Devlet Borçlanma Senetleri5.618.530 3.022.986 8.641.516 3.317.001 2.216.475 5.533.476Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.881 0 10.881 7.895 0 7.895Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.586.912 263.215 2.850.127 1.700.313 211.236 1.911.549Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.520.531 232.078 1.752.609 1.473.795 196.247 1.670.042Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 1.066.381 31.137 1.097.518 226.518 14.989 241.507İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.577.144 16.143.819 93.720.963 58.026.785 14.346.010 72.372.795Krediler(I-6) 69.418.968 13.342.867 82.761.835 56.568.956 12.490.850 69.059.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-18) 1.548.931 955.007 2.503.938 1.209.538 873.720 2.083.258İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618Devlet Borçlanma Senetleri10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-6,18) -3.588.609 -479.142 -4.067.751 -3.301.696 -375.191 -3.676.887SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)112.859 0 112.859 131.362 0 131.362Satış Amaçlı(I-17) 112.859 0 112.859 131.362 0 131.362Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI55 0 55 5 0 5İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 50 0 50 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 845.976 91 846.067 884.141 677 884.818MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 572.547 0 572.547 561.432 0 561.432Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer151.423 0 151.423 140.308 0 140.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-15) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.678 0 19.678 14.810 0 14.810ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-16) 651.589 0 651.589 667.146 0 667.146DİĞER AKTİFLER (Net)(I-19) 2.232.039 1.638.672 3.870.711 2.375.393 2.097.796 4.473.189VARLIKLAR TOPLAMI102.324.229 40.405.538 142.729.767 70.755.091 38.459.342 109.214.433YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 49.589.731 44.152.172 93.741.903 34.470.683 37.707.169 72.177.852ALINAN KREDİLER(II-3) 1.562.891 10.348.393 11.911.284 1.067.418 9.127.278 10.194.696PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-4) 4.016.659 2.717.468 6.734.127 1.323.300 327.167 1.650.467İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 4.810.637 0 4.810.637 2.333.877 0 2.333.877Bonolar4.766.623 0 4.766.623 2.333.877 0 2.333.877Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller44.014 0 44.014 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER3.135.153 208.026 3.343.179 3.404.041 107.517 3.511.558Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 2.067.218 193.125 2.260.343 1.486.334 100.250 1.586.584Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 1.067.935 14.901 1.082.836 1.917.707 7.267 1.924.974FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-14) 91 8.888 8.979 274 538 812KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 552.899 51.975 604.874 617.693 39.964 657.657KARŞILIKLAR(II-8) 778.091 226.726 1.004.817 678.877 168.521 847.398Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı505.168 29.963 535.131 372.735 22.713 395.448Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar272.923 196.763 469.686 306.142 145.808 451.950CARİ VERGİ BORCU(II-9) 343.527 0 343.527 222.365 0 222.365ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.079.335 262.481 4.341.816 4.037.263 480.077 4.517.340ÖZKAYNAKLAR(II-12) 11.640.673 49.000 11.689.673 9.894.657 15.251 9.909.908Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.754 0 391.754 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri389.189 0 389.189 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler276.629 0 276.629 310.864 0 310.864Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-363.855 49.000 -314.855 -884.644 15.251 -869.393Kar Yedekleri7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424Yasal Yedekler490.587 0 490.587 434.338 0 434.338Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394Diğer Kar Yedekleri192.032 0 192.032 9.692 0 9.692Kar veya Zarar1.272.252 0 1.272.252 1.134.463 0 1.134.463Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı9.497 0 9.497 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.262.755 0 1.262.755 1.124.966 0 1.124.966Azınlık Payları(II-13) 15.507 0 15.507 9.406 0 9.406YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI80.509.687 62.220.080 142.729.767 58.050.448 51.163.985 109.214.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 11.452.376 12.604.416Kredilerden Alınan Faizler8.681.796 10.625.264Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler83.562 108.777Bankalardan Alınan Faizler173.774 235.855Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler146.441 249.456Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.147.832 1.131.843Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar178.384 187.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar800.272 331.120İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.169.176 612.842Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri(IV-12) 218.971 253.221FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -5.199.210 -7.039.703Mevduata Verilen Faizler-3.686.992 -5.643.369Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-591.500 -627.280Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-244.396 -123.913İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-454.149 -514.885Kiralama Faiz Giderleri-99.463 -104.433Diğer Faiz Giderleri-122.710 -25.823NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.253.166 5.564.713NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.331.799 1.582.629Alınan Ücret ve Komisyonlar1.957.703 2.470.514Gayri Nakdi Kredilerden260.229 285.265Diğer(IV-12) 1.697.474 2.185.249Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-625.904 -887.885Gayri Nakdi Kredilere-7.186 -5.880Diğer(IV-12) -618.718 -882.005TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 3.557 1.326TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) -1.736.637 -1.010.117Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-52.483 125.350Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.059.395 -912.199Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-624.759 -223.268DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 129.397 132.609FAALİYET BRÜT KÂRI5.981.282 6.271.160BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -752.055 -1.407.353DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-6) 22.683 -89.173PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.664.416 -1.517.717DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.910.574 -1.765.124NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.676.920 1.491.793BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.676.920 1.491.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -408.014 -364.604Cari Vergi Karşılığı-523.814 -541.836Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.312.557 -212.472Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.428.357 389.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.268.906 1.127.189DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.268.906 1.127.189Grubun Karı (Zararı)1.262.755 1.124.966Azınlık Payları Karı (Zararı)6.151 2.223Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,57280000 0,51030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907907BIST