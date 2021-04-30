***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 2.069 0 0 -209.857 200.272 0 0 396.091 388.575 0 388.575Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 43.391 4.743 0 -192.436 -686.479 7.664.139 9.497 396.091 10.109.149 0 10.109.149Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.115 0 0 -229.776 464.118 0 0 339.129 576.586 0 576.586Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -526 -229.617 0 0 0 0 0 239.640 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.206 46.834 1.371 5.234 0 -317.863 237.413 9.080.158 0 339.129 11.986.437 0 11.986.437Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER79.977.872 99.744.099 179.721.971 82.223.013 89.376.868 171.599.881GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 6.988.380 19.127.170 26.115.550 7.481.426 16.764.598 24.246.024Teminat Mektupları6.063.193 8.825.380 14.888.573 6.052.327 8.131.845 14.184.172Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler78.372 91.208 169.580 80.715 89.820 170.535Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler370.342 360.941 731.283 344.482 545.346 889.828Diğer Teminat Mektupları5.614.479 8.373.231 13.987.710 5.627.130 7.496.679 13.123.809Banka Kredileri0 13.282 13.282 0 16.573 16.573İthalat Kabul Kredileri0 13.282 13.282 0 16.573 16.573Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 6.038.945 6.038.945 0 5.025.525 5.025.525Belgeli Akreditifler0 3.828.195 3.828.195 0 3.656.589 3.656.589Diğer Akreditifler0 2.210.750 2.210.750 0 1.368.936 1.368.936Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden924.467 2.890.898 3.815.365 1.428.395 2.548.277 3.976.672Diğer Kefaletlerimizden720 1.358.665 1.359.385 704 1.042.378 1.043.082TAAHHÜTLER(III-1) 18.531.466 3.844.026 22.375.492 17.188.967 2.831.971 20.020.938Cayılamaz Taahhütler18.531.466 3.844.026 22.375.492 17.188.967 2.831.971 20.020.938Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri905.144 3.169.878 4.075.022 916.964 2.114.054 3.031.018Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 12.553 12.553 0 94.524 94.524İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.949.908 253.169 6.203.077 5.498.822 237.748 5.736.570Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.121.941 0 2.121.941 1.741.408 0 1.741.408İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri48.230 0 48.230 47.494 0 47.494Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri9.499.754 0 9.499.754 8.978.512 0 8.978.512Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.489 0 6.489 5.767 0 5.767Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 408.426 408.426 0 385.645 385.645Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR54.458.026 76.772.903 131.230.929 57.552.620 69.780.299 127.332.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.434.788 5.723.552 21.158.340 14.112.081 9.895.360 24.08 4.258.649 6.250.067Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.434.788 5.723.552 21.158.340 12.120.663 5.636.711 17.757.374Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler39.023.238 71.049.351 110.072.589 43.440.539 59.884.939 103.325.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.272.665 8.779.517 14.052.182 6.698.057 10.100.110 16.798.167Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.573.073 3.529.319 7.102.392 4.420.031 4.234.382 8.654.413Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.699.592 5.250.198 6.949.790 2.278.026 5.865.728 8.143.754Para ve Faiz Swap İşlemleri31.825.674 53.331.434 85.157.108 35.101.585 43.210.657 78.312.242Swap Para Alım İşlemleri1.109.477 33.231.878 34.341.355 1.723.908 25.735.907 27.459.815Swap Para Satım İşlemleri23.253.197 13.082.808 36.336.005 20.517.677 10.825.732 31.343.409Swap Faiz Alım İşlemleri3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509Swap Faiz Satım İşlemleri3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.654.838 5.181.431 6.836.269 1.050.757 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları977.410 2.452.927 3.430.337 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları677.428 2.728.504 3.405.932 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri270.061 267.626 537.687 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri28.018 239.815 267.833 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri242.043 27.811 269.854 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.489.343 3.489.343 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER165.193.900 45.583.087 210.776.987 169.031.491 42.921.176 211.952.667EMANET KIYMETLER22.822.145 5.725.288 28.547.433 26.642.365 5.778.751 32.421.116Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler8.886.230 3.920.378 12.806.608 14.096.812 4.231.162 18.327.974Tahsile Alınan Çekler13.001.800 1.153.455 14.155.255 11.666.295 953.460 12.619.755Tahsile Alınan Ticari Senetler644.685 133.388 778.073 532.953 81.589 614.542Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 518.067 518.192 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler289.305 0 289.305 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER140.237.474 39.516.417 179.753.891 139.190.758 36.757.375 175.948.133Menkul Kıymetler408.526 204.927 613.453 306.697 459.121 765.818Teminat Senetleri50.879.115 26.504.453 77.383.568 50.158.510 24.390.412 74.548.922Emtia131.367 124.385 255.752 142.587 108.608 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.326.631 8.518.567 85.845.198 77.965.304 8.026.196 85.991.500Diğer Rehinli Kıymetler11.491.835 4.164.085 15.655.920 10.617.660 3.773.038 14.390.698Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.134.281 341.382 2.475.663 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI245.171.772 145.327.186 390.498.958 251.254.504 132.298.044 383.552.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-228.630 2.392.505Alınan Faizler3.107.376 2.761.119Ödenen Faizler-1.829.860 -1.101.271Alınan Temettüler219 27.950Alınan Ücret ve Komisyonlar484.478 621.977Elde Edilen Diğer Kazançlar80.031 215.134Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar281.396 357.997Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-428.622 -381.949Ödenen Vergiler-119.407 -32.909Diğer-1.804.241 -75.543Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.975.445 -3.163.732Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış45.129 -860.540Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-14.305 491Kredilerdeki Net (Artış) Azalış924.468 -10.771.778Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış841.991 -3.553.288Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-8.157.414 3.351.543Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-916.160 7.709.081Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.382.408 359.347Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.918.438 601.412Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.204.075 -771.227YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.980.913 -2.139.286İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-75.086 -72.276Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller591 295Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.744.087 -2.952.757Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.062.642 1.019.412Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-338.111 -729.542Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.079.505 597.947Diğer-4.541 -2.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.833.325 1.046.595Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.305.613 4.869.836Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.077.006 -3.762.090İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-61.932 -61.151Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi189.696 312.940Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.866.791 -1.550.978Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.741.802 16.328.523Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.875.011 14.777.545Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)339.129 396.091DİĞER KAPSAMLI GELİRLER237.457 -7.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.115 2.069Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.894 2.586Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-779 -517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar234.342 -9.585Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-287.220 -269.048Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)580.146 252.118Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-58.584 7.345TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)576.586 388.575Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.001.761 23.111.233 40.112.994 20.245.141 22.528.451 42.773.592Nakit ve Nakit Benzerleri7.007.057 20.179.291 27.186.348 11.518.749 18.122.448 29.641.197Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 3.754.582 14.870.351 18.624.933 3.431.921 13.519.382 16.951.303Bankalar(I-4) 1.347.482 5.329.172 6.676.654 1.908.213 4.615.206 6.523.419Para Piyasalarından Alacaklar1.906.993 0 1.906.993 6.180.886 0 6.180.886Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.000 -20.232 -22.232 -2.271 -12.140 -14.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar853.254 725.436 1.578.690 511.089 1.119.802 1.630.891Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 805.715 579.369 1.385.084 463.550 984.266 1.447.816Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47.539 146.067 193.606 47.539 135.536 183.075Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.102.148 2.013.230 7.115.378 5.628.391 3.022.986 8.651.377Devlet Borçlanma Senetleri5.091.267 2.013.230 7.104.497 5.617.510 3.022.986 8.640.496Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.881 0 10.881 10.881 0 10.881Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar4.039.302 193.276 4.232.578 2.586.912 263.215 2.850.127Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 3.009.722 193.276 3.202.998 1.520.531 232.078 1.752.609Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 1.029.580 0 1.029.580 1.066.381 31.137 1.097.518İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)76.054.898 15.136.265 91.191.163 76.191.309 15.213.133 91.404.442Krediler(I-6) 68.920.355 13.942.799 82.863.154 69.567.055 13.365.035 82.932.090Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941Devlet Borçlanma Senetleri10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.472.112 -523.350 -3.995.462 -3.573.600 -476.989 -4.050.589SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)108.504 0 108.504 112.859 0 112.859Satış Amaçlı(I-14) 108.504 0 108.504 112.859 0 112.859Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.041 0 116.041 116.041 0 116.041İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)831.897 0 831.897 836.192 0 836.192MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)548.713 0 548.713 564.803 0 564.803Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer127.589 0 127.589 143.679 0 143.679YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI7.593 0 7.593 19.678 0 19.678ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI485.495 0 485.495 632.912 0 632.912DİĞER AKTİFLER (Net)2.005.029 316.486 2.321.515 1.965.145 1.622.378 3.587.523VARLIKLAR TOPLAMI97.159.931 38.563.984 135.723.915 100.684.080 39.363.962 140.048.042YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 49.707.785 42.670.055 92.377.840 49.618.540 44.154.938 93.773.478ALINAN KREDİLER(II-3) 366.592 10.790.249 11.156.841 412.907 9.334.699 9.747.606PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 2.178.375 2.178.375 3.830.785 2.717.468 6.548.253İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.990.791 0 2.990.791 4.810.637 0 4.810.637Bonolar2.953.491 0 2.953.491 4.766.623 0 4.766.623Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller37.300 0 37.300 44.014 0 44.014FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.927.672 155.242 2.082.914 3.135.153 208.026 3.343.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.535.633 143.370 1.679.003 2.067.218 193.125 2.260.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 392.039 11.872 403.911 1.067.935 14.901 1.082.836FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 552.373 44.441 596.814 547.035 51.922 598.957KARŞILIKLAR(II-7) 795.813 227.629 1.023.442 746.323 226.726 973.049Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı527.102 35.226 562.328 475.253 29.963 505.216Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar268.711 192.403 461.114 271.070 196.763 467.833CARİ VERGİ BORCU(II-8) 201.889 0 201.889 321.406 0 321.406ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.809.761 1.724.424 6.534.185 4.070.593 256.082 4.326.675ÖZKAYNAKLAR(II-9) 12.085.459 -99.022 11.986.437 11.360.851 49.000 11.409.851Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri389.771 0 389.771 390.297 0 390.297Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.206 0 387.206 387.732 0 387.732Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler53.439 0 53.439 279.006 0 279.006Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.572 -99.022 -80.450 -363.792 49.000 -314.792Kar Yedekleri9.080.158 0 9.080.158 7.664.139 0 7.664.139Yasal Yedekler510.951 0 510.951 452.086 0 452.086Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.262.725 0 8.262.725 7.020.021 0 7.020.021Diğer Kar Yedekleri306.482 0 306.482 192.032 0 192.032Kar veya Zarar339.129 0 339.129 1.186.811 0 1.186.811Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı339.129 0 339.129 1.177.314 0 1.177.314Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI73.438.135 62.285.780 135.723.915 78.854.230 61.193.812 140.048.042Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 3.451.841 2.686.758Kredilerden Alınan Faizler2.479.515 2.272.065Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler72.563 3.606Bankalardan Alınan Faizler38.259 23.589Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler49.598 4.971Menkul Değerlerden Alınan Faizler770.788 379.935Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar48.737 58.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar191.147 151.728İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler530.904 169.644Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri41.118 2.592FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.899.264 -1.181.027Mevduata Verilen Faizler-1.508.918 -837.201Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-128.460 -120.884Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-91.351 -54.009İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-110.436 -76.778Kiralama Faiz Giderleri-24.625 -26.422Diğer Faiz Giderleri-35.474 -65.733NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.552.577 1.505.731NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ301.209 408.656Alınan Ücret ve Komisyonlar509.809 570.103Gayri Nakdi Kredilerden73.902 63.233Diğer(IV-9) 435.907 506.870Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-208.600 -161.447Gayri Nakdi Kredilere-1.868 -1.695Diğer(IV-9) -206.732 -159.752TEMETTÜ GELİRLERİ5.341 27.950TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -531.588 -370.539Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)15.472 -105.346Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-345.668 -575.283Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-201.392 310.090DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 64.559 25.324FAALİYET BRÜT KÂRI1.392.098 1.597.122BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -22.478 -261.717DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -1.375 28.012PERSONEL GİDERLERİ (-)-429.776 -389.001DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -508.940 -449.198NET FAALİYET KARI (ZARARI)429.529 525.218BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)429.529 525.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -90.400 -129.127Cari Vergi Karşılığı-2.348 -61.048Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-559.506 -215.966Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi471.454 147.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)339.129 396.091DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 339.129 396.091Grubun Karı (Zararı)339.129 396.091Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,15380000 0,17970000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933682BIST