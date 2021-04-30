***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 19:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.069 0 0 -209.857 200.272 0 0 396.091 388.575 0 388.575
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 43.391 4.743 0 -192.436 -686.479 7.664.139 9.497 396.091 10.109.149 0 10.109.149
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.115 0 0 -229.776 464.118 0 0 339.129 576.586 0 576.586
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -526 -229.617 0 0 0 0 0 239.640 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.206 46.834 1.371 5.234 0 -317.863 237.413 9.080.158 0 339.129 11.986.437 0 11.986.437
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
79.977.872 99.744.099 179.721.971 82.223.013 89.376.868 171.599.881
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 6.988.380 19.127.170 26.115.550 7.481.426 16.764.598 24.246.024
Teminat Mektupları
6.063.193 8.825.380 14.888.573 6.052.327 8.131.845 14.184.172
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
78.372 91.208 169.580 80.715 89.820 170.535
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
370.342 360.941 731.283 344.482 545.346 889.828
Diğer Teminat Mektupları
5.614.479 8.373.231 13.987.710 5.627.130 7.496.679 13.123.809
Banka Kredileri
0 13.282 13.282 0 16.573 16.573
İthalat Kabul Kredileri
0 13.282 13.282 0 16.573 16.573
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 6.038.945 6.038.945 0 5.025.525 5.025.525
Belgeli Akreditifler
0 3.828.195 3.828.195 0 3.656.589 3.656.589
Diğer Akreditifler
0 2.210.750 2.210.750 0 1.368.936 1.368.936
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
924.467 2.890.898 3.815.365 1.428.395 2.548.277 3.976.672
Diğer Kefaletlerimizden
720 1.358.665 1.359.385 704 1.042.378 1.043.082
TAAHHÜTLER
(III-1) 18.531.466 3.844.026 22.375.492 17.188.967 2.831.971 20.020.938
Cayılamaz Taahhütler
18.531.466 3.844.026 22.375.492 17.188.967 2.831.971 20.020.938
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
905.144 3.169.878 4.075.022 916.964 2.114.054 3.031.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 12.553 12.553 0 94.524 94.524
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.949.908 253.169 6.203.077 5.498.822 237.748 5.736.570
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.121.941 0 2.121.941 1.741.408 0 1.741.408
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
48.230 0 48.230 47.494 0 47.494
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
9.499.754 0 9.499.754 8.978.512 0 8.978.512
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.489 0 6.489 5.767 0 5.767
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 408.426 408.426 0 385.645 385.645
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
54.458.026 76.772.903 131.230.929 57.552.620 69.780.299 127.332.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.434.788 5.723.552 21.158.340 14.112.081 9.895.360 24.08 4.258.649 6.250.067
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.434.788 5.723.552 21.158.340 12.120.663 5.636.711 17.757.374
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.023.238 71.049.351 110.072.589 43.440.539 59.884.939 103.325.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.272.665 8.779.517 14.052.182 6.698.057 10.100.110 16.798.167
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.573.073 3.529.319 7.102.392 4.420.031 4.234.382 8.654.413
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.699.592 5.250.198 6.949.790 2.278.026 5.865.728 8.143.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.825.674 53.331.434 85.157.108 35.101.585 43.210.657 78.312.242
Swap Para Alım İşlemleri
1.109.477 33.231.878 34.341.355 1.723.908 25.735.907 27.459.815
Swap Para Satım İşlemleri
23.253.197 13.082.808 36.336.005 20.517.677 10.825.732 31.343.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.654.838 5.181.431 6.836.269 1.050.757 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
977.410 2.452.927 3.430.337 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
677.428 2.728.504 3.405.932 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
270.061 267.626 537.687 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
28.018 239.815 267.833 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
242.043 27.811 269.854 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.489.343 3.489.343 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
165.193.900 45.583.087 210.776.987 169.031.491 42.921.176 211.952.667
EMANET KIYMETLER
22.822.145 5.725.288 28.547.433 26.642.365 5.778.751 32.421.116
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.886.230 3.920.378 12.806.608 14.096.812 4.231.162 18.327.974
Tahsile Alınan Çekler
13.001.800 1.153.455 14.155.255 11.666.295 953.460 12.619.755
Tahsile Alınan Ticari Senetler
644.685 133.388 778.073 532.953 81.589 614.542
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 518.067 518.192 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
289.305 0 289.305 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
140.237.474 39.516.417 179.753.891 139.190.758 36.757.375 175.948.133
Menkul Kıymetler
408.526 204.927 613.453 306.697 459.121 765.818
Teminat Senetleri
50.879.115 26.504.453 77.383.568 50.158.510 24.390.412 74.548.922
Emtia
131.367 124.385 255.752 142.587 108.608 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.326.631 8.518.567 85.845.198 77.965.304 8.026.196 85.991.500
Diğer Rehinli Kıymetler
11.491.835 4.164.085 15.655.920 10.617.660 3.773.038 14.390.698
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.134.281 341.382 2.475.663 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
245.171.772 145.327.186 390.498.958 251.254.504 132.298.044 383.552.548
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-228.630 2.392.505
Alınan Faizler
3.107.376 2.761.119
Ödenen Faizler
-1.829.860 -1.101.271
Alınan Temettüler
219 27.950
Alınan Ücret ve Komisyonlar
484.478 621.977
Elde Edilen Diğer Kazançlar
80.031 215.134
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
281.396 357.997
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-428.622 -381.949
Ödenen Vergiler
-119.407 -32.909
Diğer
-1.804.241 -75.543
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.975.445 -3.163.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.129 -860.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-14.305 491
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
924.468 -10.771.778
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
841.991 -3.553.288
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.157.414 3.351.543
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-916.160 7.709.081
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.382.408 359.347
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.918.438 601.412
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.204.075 -771.227
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.980.913 -2.139.286
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-75.086 -72.276
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
591 295
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.744.087 -2.952.757
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.062.642 1.019.412
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-338.111 -729.542
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.079.505 597.947
Diğer
-4.541 -2.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.833.325 1.046.595
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.305.613 4.869.836
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.077.006 -3.762.090
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-61.932 -61.151
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
189.696 312.940
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.866.791 -1.550.978
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.741.802 16.328.523
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.875.011 14.777.545
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
339.129 396.091
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
237.457 -7.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.115 2.069
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.894 2.586
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-779 -517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
234.342 -9.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-287.220 -269.048
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
580.146 252.118
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.584 7.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
576.586 388.575
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.001.761 23.111.233 40.112.994 20.245.141 22.528.451 42.773.592
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.007.057 20.179.291 27.186.348 11.518.749 18.122.448 29.641.197
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 3.754.582 14.870.351 18.624.933 3.431.921 13.519.382 16.951.303
Bankalar
(I-4) 1.347.482 5.329.172 6.676.654 1.908.213 4.615.206 6.523.419
Para Piyasalarından Alacaklar
1.906.993 0 1.906.993 6.180.886 0 6.180.886
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.000 -20.232 -22.232 -2.271 -12.140 -14.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
853.254 725.436 1.578.690 511.089 1.119.802 1.630.891
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 805.715 579.369 1.385.084 463.550 984.266 1.447.816
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47.539 146.067 193.606 47.539 135.536 183.075
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.102.148 2.013.230 7.115.378 5.628.391 3.022.986 8.651.377
Devlet Borçlanma Senetleri
5.091.267 2.013.230 7.104.497 5.617.510 3.022.986 8.640.496
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.881 0 10.881 10.881 0 10.881
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4.039.302 193.276 4.232.578 2.586.912 263.215 2.850.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 3.009.722 193.276 3.202.998 1.520.531 232.078 1.752.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.029.580 0 1.029.580 1.066.381 31.137 1.097.518
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.054.898 15.136.265 91.191.163 76.191.309 15.213.133 91.404.442
Krediler
(I-6) 68.920.355 13.942.799 82.863.154 69.567.055 13.365.035 82.932.090
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Devlet Borçlanma Senetleri
10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.472.112 -523.350 -3.995.462 -3.573.600 -476.989 -4.050.589
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
108.504 0 108.504 112.859 0 112.859
Satış Amaçlı
(I-14) 108.504 0 108.504 112.859 0 112.859
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 116.041 0 116.041
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
831.897 0 831.897 836.192 0 836.192
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
548.713 0 548.713 564.803 0 564.803
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
127.589 0 127.589 143.679 0 143.679
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.593 0 7.593 19.678 0 19.678
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
485.495 0 485.495 632.912 0 632.912
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.005.029 316.486 2.321.515 1.965.145 1.622.378 3.587.523
VARLIKLAR TOPLAMI
97.159.931 38.563.984 135.723.915 100.684.080 39.363.962 140.048.042
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 49.707.785 42.670.055 92.377.840 49.618.540 44.154.938 93.773.478
ALINAN KREDİLER
(II-3) 366.592 10.790.249 11.156.841 412.907 9.334.699 9.747.606
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 2.178.375 2.178.375 3.830.785 2.717.468 6.548.253
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.990.791 0 2.990.791 4.810.637 0 4.810.637
Bonolar
2.953.491 0 2.953.491 4.766.623 0 4.766.623
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
37.300 0 37.300 44.014 0 44.014
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.927.672 155.242 2.082.914 3.135.153 208.026 3.343.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.535.633 143.370 1.679.003 2.067.218 193.125 2.260.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 392.039 11.872 403.911 1.067.935 14.901 1.082.836
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 552.373 44.441 596.814 547.035 51.922 598.957
KARŞILIKLAR
(II-7) 795.813 227.629 1.023.442 746.323 226.726 973.049
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
527.102 35.226 562.328 475.253 29.963 505.216
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
268.711 192.403 461.114 271.070 196.763 467.833
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 201.889 0 201.889 321.406 0 321.406
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.809.761 1.724.424 6.534.185 4.070.593 256.082 4.326.675
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 12.085.459 -99.022 11.986.437 11.360.851 49.000 11.409.851
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
389.771 0 389.771 390.297 0 390.297
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.206 0 387.206 387.732 0 387.732
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
53.439 0 53.439 279.006 0 279.006
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.572 -99.022 -80.450 -363.792 49.000 -314.792
Kar Yedekleri
9.080.158 0 9.080.158 7.664.139 0 7.664.139
Yasal Yedekler
510.951 0 510.951 452.086 0 452.086
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.262.725 0 8.262.725 7.020.021 0 7.020.021
Diğer Kar Yedekleri
306.482 0 306.482 192.032 0 192.032
Kar veya Zarar
339.129 0 339.129 1.186.811 0 1.186.811
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
339.129 0 339.129 1.177.314 0 1.177.314
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
73.438.135 62.285.780 135.723.915 78.854.230 61.193.812 140.048.042
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.451.841 2.686.758
Kredilerden Alınan Faizler
2.479.515 2.272.065
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72.563 3.606
Bankalardan Alınan Faizler
38.259 23.589
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
49.598 4.971
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
770.788 379.935
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
48.737 58.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
191.147 151.728
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
530.904 169.644
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
41.118 2.592
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.899.264 -1.181.027
Mevduata Verilen Faizler
-1.508.918 -837.201
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-128.460 -120.884
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-91.351 -54.009
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-110.436 -76.778
Kiralama Faiz Giderleri
-24.625 -26.422
Diğer Faiz Giderleri
-35.474 -65.733
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.552.577 1.505.731
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
301.209 408.656
Alınan Ücret ve Komisyonlar
509.809 570.103
Gayri Nakdi Kredilerden
73.902 63.233
Diğer
(IV-9) 435.907 506.870
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-208.600 -161.447
Gayri Nakdi Kredilere
-1.868 -1.695
Diğer
(IV-9) -206.732 -159.752
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.341 27.950
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -531.588 -370.539
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.472 -105.346
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-345.668 -575.283
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-201.392 310.090
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 64.559 25.324
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.392.098 1.597.122
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -22.478 -261.717
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -1.375 28.012
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-429.776 -389.001
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -508.940 -449.198
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
429.529 525.218
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
429.529 525.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -90.400 -129.127
Cari Vergi Karşılığı
-2.348 -61.048
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-559.506 -215.966
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
471.454 147.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
339.129 396.091
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 339.129 396.091
Grubun Karı (Zararı)
339.129 396.091
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,15380000 0,17970000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933682
BIST