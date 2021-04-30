***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 2.069 0 0 -209.866 200.272 0 0 390.366 382.841 1.182 384.023Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 42.068 4.743 0 -192.509 -686.478 7.843.996 9.497 390.366 10.283.343 10.588 10.293.931Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.115 0 0 -229.826 464.118 0 0 376.375 613.782 1.544 615.326Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -526 -229.617 0 0 0 0 0 239.640 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 388.663 46.834 -1.005 5.233 0 -317.977 237.414 9.345.456 0 376.375 12.287.948 11.868 12.299.816Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER79.980.783 99.744.099 179.724.882 82.225.686 89.376.868 171.602.554GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 6.987.641 19.127.170 26.114.811 7.480.648 16.764.598 24.245.246Teminat Mektupları6.062.454 8.825.380 14.887.834 6.051.549 8.131.845 14.183.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler78.372 91.208 169.580 80.715 89.820 170.535Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler370.342 360.941 731.283 344.482 545.346 889.828Diğer Teminat Mektupları5.613.740 8.373.231 13.986.971 5.626.352 7.496.679 13.123.031Banka Kredileri0 13.282 13.282 0 16.573 16.573İthalat Kabul Kredileri0 13.282 13.282 0 16.573 16.573Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 6.038.945 6.038.945 0 5.025.525 5.025.525Belgeli Akreditifler0 3.828.195 3.828.195 0 3.656.589 3.656.589Diğer Akreditifler0 2.210.750 2.210.750 0 1.368.936 1.368.936Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden924.467 2.890.898 3.815.365 1.428.395 2.548.277 3.976.672Diğer Kefaletlerimizden720 1.358.665 1.359.385 704 1.042.378 1.043.082TAAHHÜTLER(III-1) 18.535.116 3.844.026 22.379.142 17.192.418 2.831.971 20.024.389Cayılamaz Taahhütler18.535.116 3.844.026 22.379.142 17.192.418 2.831.971 20.024.389Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri905.144 3.169.878 4.075.022 916.964 2.114.054 3.031.018Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 12.553 12.553 0 94.524 94.524İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri5.949.908 253.169 6.203.077 5.498.822 237.748 5.736.570Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.121.941 0 2.121.941 1.741.408 0 1.741.408İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri48.230 0 48.230 47.494 0 47.494Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri9.499.754 0 9.499.754 8.978.512 0 8.978.512Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.489 0 6.489 5.767 0 5.767Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.650 408.426 412.076 3.451 385.645 389.096Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR54.458.026 76.772.903 131.230.929 57.552.620 69.780.299 127.332.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.434.788 5.723.552 21.158.340 14.112.081 9.895.360 24.007.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.434.788 5.723.552 21.158.340 12.120.663 5.636.711 17.757.374Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler39.023.238 71.049.351 110.072.589 43.440.539 59.884.939 103.325.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.272.665 8.779.517 14.052.182 6.698.057 10.100.110 16.798.167Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.573.073 3.529.319 7.102.392 4.420.031 4.234.382 8.654.413Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.699.592 5.250.198 6.949.790 2.278.026 5.865.728 8.143.754Para ve Faiz Swap İşlemleri31.825.674 53.331.434 85.157.108 35.101.585 43.210.657 78.312.242Swap Para Alım İşlemleri1.109.477 33.231.878 34.341.355 1.723.908 25.735.907 27.459.815Swap Para Satım İşlemleri23.253.197 13.082.808 36.336.005 20.517.677 10.825.732 31.343.409Swap Faiz Alım İşlemleri3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509Swap Faiz Satım İşlemleri3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.654.838 5.181.431 6.836.269 1.050.757 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları977.410 2.452.927 3.430.337 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları677.428 2.728.504 3.405.932 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri270.061 267.626 537.687 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri28.018 239.815 267.833 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri242.043 27.811 269.854 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.489.343 3.489.343 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER173.662.751 46.948.781 220.611.532 176.730.851 44.287.540 221.018.391EMANET KIYMETLER30.690.235 5.729.024 36.419.259 33.848.445 5.782.810 39.631.255Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.623.126 0 4.623.126 4.218.738 0 4.218.738Emanete Alınan Menkul Değerler10.958.969 3.920.378 14.879.347 15.992.767 4.231.162 20.223.929Tahsile Alınan Çekler14.158.469 1.156.786 15.315.255 12.745.727 957.162 13.702.889Tahsile Alınan Ticari Senetler660.241 133.793 794.034 544.908 81.946 626.854Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 518.067 518.192 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler289.305 0 289.305 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER140.838.235 40.878.375 181.716.610 139.684.038 38.119.680 177.803.718Menkul Kıymetler408.526 204.927 613.453 306.697 459.121 765.818Teminat Senetleri51.438.326 27.866.411 79.304.737 50.620.121 25.752.717 76.372.838Emtia131.367 124.385 255.752 142.587 108.608 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.327.631 8.518.567 85.846.198 77.966.304 8.026.196 85.992.500Diğer Rehinli Kıymetler11.532.385 4.164.085 15.696.470 10.648.329 3.773.038 14.421.367Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.134.281 341.382 2.475.663 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI253.643.534 146.692.880 400.336.414 258.956.537 133.664.408 392.620.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-260.142 2.424.597Alınan Faizler3.194.244 2.807.175Ödenen Faizler-1.867.248 -1.098.026Alınan Temettüler219 172Alınan Ücret ve Komisyonlar543.919 661.805Elde Edilen Diğer Kazançlar78.873 215.600Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar281.396 357.997Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-453.926 -409.000Ödenen Vergiler-128.721 -30.043Diğer-1.908.898 -81.083Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.999.209 1.956.866Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış45.129 -860.540Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-14.252 5.117.297Kredilerdeki Net (Artış) Azalış923.745 -10.814.341Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.052.803 -3.627.765Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-8.332.783 3.343.735Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-909.420 7.597.794Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.225.132 506.480Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.010.437 694.206Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.259.351 4.381.463YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.979.185 -2.140.169İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-76.629 -73.208Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller863 377Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.744.087 -2.952.757Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.062.642 1.020.067Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-338.112 -729.542Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.079.505 597.947Diğer-4.997 -3.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.841.650 1.043.453Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.305.613 4.869.836Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.077.006 -3.762.090İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-5.183 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-65.074 -64.293Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi189.696 312.940Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.932.120 3.597.687Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.902.487 11.162.301Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.970.367 14.759.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)377.963 391.556DİĞER KAPSAMLI GELİRLER237.363 -7.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.114 2.069Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.894 2.586Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-780 -517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar234.249 -9.602Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-287.337 -269.069Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)580.146 252.118Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-58.560 7.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)615.326 384.023Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.033.596 23.175.629 40.209.225 20.312.342 22.622.956 42.935.298Nakit ve Nakit Benzerleri7.038.017 20.243.687 27.281.704 11.584.929 18.216.953 29.801.882Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 3.754.582 14.870.351 18.624.933 3.431.921 13.519.382 16.951.303Bankalar(I-4) 1.348.347 5.393.568 6.741.915 1.974.393 4.709.711 6.684.104Para Piyasalarından Alacaklar1.937.088 0 1.937.088 6.180.886 0 6.180.886Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.000 -20.232 -22.232 -2.271 -12.140 -14.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar853.255 725.436 1.578.691 511.090 1.119.802 1.630.892Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 805.715 579.369 1.385.084 463.550 984.266 1.447.816Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47.540 146.067 193.607 47.540 135.536 183.076Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.103.022 2.013.230 7.116.252 5.629.411 3.022.986 8.652.397Devlet Borçlanma Senetleri5.092.141 2.013.230 7.105.371 5.618.530 3.022.986 8.641.516Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.881 0 10.881 10.881 0 10.881Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar4.039.302 193.276 4.232.578 2.586.912 263.215 2.850.127Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 3.009.722 193.276 3.202.998 1.520.531 232.078 1.752.609Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 1.029.580 0 1.029.580 1.066.381 31.137 1.097.518İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.431.653 16.094.442 93.526.095 77.577.144 16.143.819 93.720.963Krediler(I-6) 68.934.263 13.917.719 82.851.982 69.418.968 13.342.867 82.761.835Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 1.379.924 985.713 2.365.637 1.548.931 955.007 2.503.938İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941Devlet Borçlanma Senetleri10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.489.189 -525.806 -4.014.995 -3.588.609 -479.142 -4.067.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)108.504 0 108.504 112.859 0 112.859Satış Amaçlı(I-14) 108.504 0 108.504 112.859 0 112.859Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI55 0 55 55 0 55İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)841.895 63 841.958 845.976 91 846.067MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)556.455 0 556.455 572.547 0 572.547Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer135.331 0 135.331 151.423 0 151.423YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI7.593 0 7.593 19.678 0 19.678ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI505.881 0 505.881 651.589 0 651.589DİĞER AKTİFLER (Net)2.055.971 330.380 2.386.351 2.232.039 1.638.672 3.870.711VARLIKLAR TOPLAMI98.541.603 39.600.514 138.142.117 102.324.229 40.405.538 142.729.767YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 49.689.311 42.663.694 92.353.005 49.589.731 44.152.172 93.741.903ALINAN KREDİLER(II-3) 1.380.572 11.790.530 13.171.102 1.562.891 10.348.393 11.911.284PARA PİYASALARINA BORÇLAR10.505 2.178.375 2.188.880 4.016.659 2.717.468 6.734.127İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.990.791 0 2.990.791 4.810.637 0 4.810.637Bonolar2.953.491 0 2.953.491 4.766.623 0 4.766.623Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller37.300 0 37.300 44.014 0 44.014FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.927.672 155.242 2.082.914 3.135.153 208.026 3.343.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.535.633 143.370 1.679.003 2.067.218 193.125 2.260.343Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 392.039 11.872 403.911 1.067.935 14.901 1.082.836FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-11) 302 1.872 2.174 91 8.888 8.979KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 558.239 44.474 602.713 552.899 51.975 604.874KARŞILIKLAR(II-7) 835.193 227.629 1.062.822 778.091 226.726 1.004.817Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı564.132 35.226 599.358 505.168 29.963 535.131Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar271.061 192.403 463.464 272.923 196.763 469.686CARİ VERGİ BORCU(II-8) 222.643 0 222.643 343.527 0 343.527ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.822.319 1.748.551 6.570.870 4.079.335 262.481 4.341.816ÖZKAYNAKLAR(II-9) 12.398.838 -99.022 12.299.816 11.640.673 49.000 11.689.673Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.228 0 391.228 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri388.663 0 388.663 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler51.062 0 51.062 276.629 0 276.629Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.459 -99.022 -80.563 -363.855 49.000 -314.855Kar Yedekleri9.345.456 0 9.345.456 7.843.996 0 7.843.996Yasal Yedekler550.906 0 550.906 490.587 0 490.587Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.488.068 0 8.488.068 7.161.377 0 7.161.377Diğer Kar Yedekleri306.482 0 306.482 192.032 0 192.032Kar veya Zarar376.375 0 376.375 1.272.252 0 1.272.252Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı376.375 0 376.375 1.262.755 0 1.262.755Azınlık Payları(II-10) 11.868 0 11.868 15.507 0 15.507YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI74.836.385 63.305.732 138.142.117 80.509.687 62.220.080 142.729.767Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 3.538.762 2.732.913Kredilerden Alınan Faizler2.482.287 2.272.410Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler72.563 3.606Bankalardan Alınan Faizler42.049 24.024Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler49.821 5.340Menkul Değerlerden Alınan Faizler770.810 379.961Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar48.737 58.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar191.169 151.754İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler530.904 169.644Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri121.232 47.572FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.944.511 -1.202.718Mevduata Verilen Faizler-1.507.605 -836.891Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-172.076 -142.101Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-93.979 -54.702İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-110.436 -76.778Kiralama Faiz Giderleri-24.941 -26.513Diğer Faiz Giderleri-35.474 -65.733NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.594.251 1.530.195NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ352.352 443.957Alınan Ücret ve Komisyonlar569.250 609.931Gayri Nakdi Kredilerden73.897 63.226Diğer(IV-9) 495.353 546.705Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-216.898 -165.974Gayri Nakdi Kredilere-2.245 -1.794Diğer(IV-9) -214.653 -164.180TEMETTÜ GELİRLERİ2.408 172TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -530.291 -369.518Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)15.473 -105.346Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-345.668 -575.283Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-200.096 311.111DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 63.400 24.666FAALİYET BRÜT KÂRI1.482.120 1.629.472BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -24.557 -262.091DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -1.375 28.012PERSONEL GİDERLERİ (-)-453.926 -409.000DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -522.439 -458.830NET FAALİYET KARI (ZARARI)479.823 527.563BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)479.823 527.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -101.860 -136.007Cari Vergi Karşılığı-15.492 -69.164Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-557.854 -215.244Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi471.486 148.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)377.963 391.556DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 377.963 391.556Grubun Karı (Zararı)376.375 390.366Azınlık Payları Karı (Zararı)1.588 1.190Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,17070000 0,17710000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933684BIST