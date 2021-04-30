***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 19:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.069 0 0 -209.866 200.272 0 0 390.366 382.841 1.182 384.023
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 42.068 4.743 0 -192.509 -686.478 7.843.996 9.497 390.366 10.283.343 10.588 10.293.931
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.115 0 0 -229.826 464.118 0 0 376.375 613.782 1.544 615.326
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -526 -229.617 0 0 0 0 0 239.640 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.663 46.834 -1.005 5.233 0 -317.977 237.414 9.345.456 0 376.375 12.287.948 11.868 12.299.816
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
79.980.783 99.744.099 179.724.882 82.225.686 89.376.868 171.602.554
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 6.987.641 19.127.170 26.114.811 7.480.648 16.764.598 24.245.246
Teminat Mektupları
6.062.454 8.825.380 14.887.834 6.051.549 8.131.845 14.183.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
78.372 91.208 169.580 80.715 89.820 170.535
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
370.342 360.941 731.283 344.482 545.346 889.828
Diğer Teminat Mektupları
5.613.740 8.373.231 13.986.971 5.626.352 7.496.679 13.123.031
Banka Kredileri
0 13.282 13.282 0 16.573 16.573
İthalat Kabul Kredileri
0 13.282 13.282 0 16.573 16.573
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 6.038.945 6.038.945 0 5.025.525 5.025.525
Belgeli Akreditifler
0 3.828.195 3.828.195 0 3.656.589 3.656.589
Diğer Akreditifler
0 2.210.750 2.210.750 0 1.368.936 1.368.936
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
924.467 2.890.898 3.815.365 1.428.395 2.548.277 3.976.672
Diğer Kefaletlerimizden
720 1.358.665 1.359.385 704 1.042.378 1.043.082
TAAHHÜTLER
(III-1) 18.535.116 3.844.026 22.379.142 17.192.418 2.831.971 20.024.389
Cayılamaz Taahhütler
18.535.116 3.844.026 22.379.142 17.192.418 2.831.971 20.024.389
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
905.144 3.169.878 4.075.022 916.964 2.114.054 3.031.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 12.553 12.553 0 94.524 94.524
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.949.908 253.169 6.203.077 5.498.822 237.748 5.736.570
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.121.941 0 2.121.941 1.741.408 0 1.741.408
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
48.230 0 48.230 47.494 0 47.494
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
9.499.754 0 9.499.754 8.978.512 0 8.978.512
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.489 0 6.489 5.767 0 5.767
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.650 408.426 412.076 3.451 385.645 389.096
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
54.458.026 76.772.903 131.230.929 57.552.620 69.780.299 127.332.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.434.788 5.723.552 21.158.340 14.112.081 9.895.360 24.007.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
15.434.788 5.723.552 21.158.340 12.120.663 5.636.711 17.757.374
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.023.238 71.049.351 110.072.589 43.440.539 59.884.939 103.325.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.272.665 8.779.517 14.052.182 6.698.057 10.100.110 16.798.167
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.573.073 3.529.319 7.102.392 4.420.031 4.234.382 8.654.413
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.699.592 5.250.198 6.949.790 2.278.026 5.865.728 8.143.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.825.674 53.331.434 85.157.108 35.101.585 43.210.657 78.312.242
Swap Para Alım İşlemleri
1.109.477 33.231.878 34.341.355 1.723.908 25.735.907 27.459.815
Swap Para Satım İşlemleri
23.253.197 13.082.808 36.336.005 20.517.677 10.825.732 31.343.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.731.500 3.508.374 7.239.874 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.654.838 5.181.431 6.836.269 1.050.757 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
977.410 2.452.927 3.430.337 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
677.428 2.728.504 3.405.932 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
270.061 267.626 537.687 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
28.018 239.815 267.833 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
242.043 27.811 269.854 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.489.343 3.489.343 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
173.662.751 46.948.781 220.611.532 176.730.851 44.287.540 221.018.391
EMANET KIYMETLER
30.690.235 5.729.024 36.419.259 33.848.445 5.782.810 39.631.255
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.623.126 0 4.623.126 4.218.738 0 4.218.738
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.958.969 3.920.378 14.879.347 15.992.767 4.231.162 20.223.929
Tahsile Alınan Çekler
14.158.469 1.156.786 15.315.255 12.745.727 957.162 13.702.889
Tahsile Alınan Ticari Senetler
660.241 133.793 794.034 544.908 81.946 626.854
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 518.067 518.192 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
289.305 0 289.305 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
140.838.235 40.878.375 181.716.610 139.684.038 38.119.680 177.803.718
Menkul Kıymetler
408.526 204.927 613.453 306.697 459.121 765.818
Teminat Senetleri
51.438.326 27.866.411 79.304.737 50.620.121 25.752.717 76.372.838
Emtia
131.367 124.385 255.752 142.587 108.608 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.327.631 8.518.567 85.846.198 77.966.304 8.026.196 85.992.500
Diğer Rehinli Kıymetler
11.532.385 4.164.085 15.696.470 10.648.329 3.773.038 14.421.367
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.134.281 341.382 2.475.663 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
253.643.534 146.692.880 400.336.414 258.956.537 133.664.408 392.620.945
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-260.142 2.424.597
Alınan Faizler
3.194.244 2.807.175
Ödenen Faizler
-1.867.248 -1.098.026
Alınan Temettüler
219 172
Alınan Ücret ve Komisyonlar
543.919 661.805
Elde Edilen Diğer Kazançlar
78.873 215.600
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
281.396 357.997
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-453.926 -409.000
Ödenen Vergiler
-128.721 -30.043
Diğer
-1.908.898 -81.083
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.999.209 1.956.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.129 -860.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-14.252 5.117.297
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
923.745 -10.814.341
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.052.803 -3.627.765
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.332.783 3.343.735
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-909.420 7.597.794
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.225.132 506.480
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.010.437 694.206
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.259.351 4.381.463
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.979.185 -2.140.169
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-76.629 -73.208
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
863 377
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.744.087 -2.952.757
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.062.642 1.020.067
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-338.112 -729.542
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.079.505 597.947
Diğer
-4.997 -3.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.841.650 1.043.453
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.305.613 4.869.836
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.077.006 -3.762.090
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-5.183 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-65.074 -64.293
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
189.696 312.940
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.932.120 3.597.687
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.902.487 11.162.301
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.970.367 14.759.988
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
377.963 391.556
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
237.363 -7.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.114 2.069
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.894 2.586
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-780 -517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
234.249 -9.602
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-287.337 -269.069
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
580.146 252.118
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.560 7.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
615.326 384.023
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.033.596 23.175.629 40.209.225 20.312.342 22.622.956 42.935.298
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.038.017 20.243.687 27.281.704 11.584.929 18.216.953 29.801.882
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 3.754.582 14.870.351 18.624.933 3.431.921 13.519.382 16.951.303
Bankalar
(I-4) 1.348.347 5.393.568 6.741.915 1.974.393 4.709.711 6.684.104
Para Piyasalarından Alacaklar
1.937.088 0 1.937.088 6.180.886 0 6.180.886
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.000 -20.232 -22.232 -2.271 -12.140 -14.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
853.255 725.436 1.578.691 511.090 1.119.802 1.630.892
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 805.715 579.369 1.385.084 463.550 984.266 1.447.816
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47.540 146.067 193.607 47.540 135.536 183.076
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.103.022 2.013.230 7.116.252 5.629.411 3.022.986 8.652.397
Devlet Borçlanma Senetleri
5.092.141 2.013.230 7.105.371 5.618.530 3.022.986 8.641.516
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.881 0 10.881 10.881 0 10.881
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4.039.302 193.276 4.232.578 2.586.912 263.215 2.850.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 3.009.722 193.276 3.202.998 1.520.531 232.078 1.752.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.029.580 0 1.029.580 1.066.381 31.137 1.097.518
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.431.653 16.094.442 93.526.095 77.577.144 16.143.819 93.720.963
Krediler
(I-6) 68.934.263 13.917.719 82.851.982 69.418.968 13.342.867 82.761.835
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.379.924 985.713 2.365.637 1.548.931 955.007 2.503.938
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Devlet Borçlanma Senetleri
10.606.655 1.716.816 12.323.471 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.489.189 -525.806 -4.014.995 -3.588.609 -479.142 -4.067.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
108.504 0 108.504 112.859 0 112.859
Satış Amaçlı
(I-14) 108.504 0 108.504 112.859 0 112.859
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 55 0 55
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
841.895 63 841.958 845.976 91 846.067
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
556.455 0 556.455 572.547 0 572.547
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
135.331 0 135.331 151.423 0 151.423
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.593 0 7.593 19.678 0 19.678
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
505.881 0 505.881 651.589 0 651.589
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.055.971 330.380 2.386.351 2.232.039 1.638.672 3.870.711
VARLIKLAR TOPLAMI
98.541.603 39.600.514 138.142.117 102.324.229 40.405.538 142.729.767
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 49.689.311 42.663.694 92.353.005 49.589.731 44.152.172 93.741.903
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.380.572 11.790.530 13.171.102 1.562.891 10.348.393 11.911.284
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.505 2.178.375 2.188.880 4.016.659 2.717.468 6.734.127
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.990.791 0 2.990.791 4.810.637 0 4.810.637
Bonolar
2.953.491 0 2.953.491 4.766.623 0 4.766.623
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
37.300 0 37.300 44.014 0 44.014
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.927.672 155.242 2.082.914 3.135.153 208.026 3.343.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.535.633 143.370 1.679.003 2.067.218 193.125 2.260.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 392.039 11.872 403.911 1.067.935 14.901 1.082.836
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 302 1.872 2.174 91 8.888 8.979
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 558.239 44.474 602.713 552.899 51.975 604.874
KARŞILIKLAR
(II-7) 835.193 227.629 1.062.822 778.091 226.726 1.004.817
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
564.132 35.226 599.358 505.168 29.963 535.131
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
271.061 192.403 463.464 272.923 196.763 469.686
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 222.643 0 222.643 343.527 0 343.527
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.594.387 4.594.387 0 4.194.951 4.194.951
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.822.319 1.748.551 6.570.870 4.079.335 262.481 4.341.816
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 12.398.838 -99.022 12.299.816 11.640.673 49.000 11.689.673
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.228 0 391.228 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
388.663 0 388.663 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51.062 0 51.062 276.629 0 276.629
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18.459 -99.022 -80.563 -363.855 49.000 -314.855
Kar Yedekleri
9.345.456 0 9.345.456 7.843.996 0 7.843.996
Yasal Yedekler
550.906 0 550.906 490.587 0 490.587
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.488.068 0 8.488.068 7.161.377 0 7.161.377
Diğer Kar Yedekleri
306.482 0 306.482 192.032 0 192.032
Kar veya Zarar
376.375 0 376.375 1.272.252 0 1.272.252
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
376.375 0 376.375 1.262.755 0 1.262.755
Azınlık Payları
(II-10) 11.868 0 11.868 15.507 0 15.507
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
74.836.385 63.305.732 138.142.117 80.509.687 62.220.080 142.729.767
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.538.762 2.732.913
Kredilerden Alınan Faizler
2.482.287 2.272.410
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72.563 3.606
Bankalardan Alınan Faizler
42.049 24.024
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
49.821 5.340
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
770.810 379.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
48.737 58.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
191.169 151.754
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
530.904 169.644
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
121.232 47.572
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.944.511 -1.202.718
Mevduata Verilen Faizler
-1.507.605 -836.891
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-172.076 -142.101
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-93.979 -54.702
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-110.436 -76.778
Kiralama Faiz Giderleri
-24.941 -26.513
Diğer Faiz Giderleri
-35.474 -65.733
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.594.251 1.530.195
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
352.352 443.957
Alınan Ücret ve Komisyonlar
569.250 609.931
Gayri Nakdi Kredilerden
73.897 63.226
Diğer
(IV-9) 495.353 546.705
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-216.898 -165.974
Gayri Nakdi Kredilere
-2.245 -1.794
Diğer
(IV-9) -214.653 -164.180
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.408 172
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -530.291 -369.518
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.473 -105.346
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-345.668 -575.283
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-200.096 311.111
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 63.400 24.666
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.482.120 1.629.472
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -24.557 -262.091
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -1.375 28.012
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-453.926 -409.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -522.439 -458.830
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
479.823 527.563
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
479.823 527.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -101.860 -136.007
Cari Vergi Karşılığı
-15.492 -69.164
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-557.854 -215.244
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
471.486 148.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
377.963 391.556
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 377.963 391.556
Grubun Karı (Zararı)
376.375 390.366
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.588 1.190
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,17070000 0,17710000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933684
BIST