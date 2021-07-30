***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.214 382.236 0 0 764.500 1.193.498 0 1.193.498Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 45.459 5.154 0 59.635 -504.515 7.664.139 9.497 764.500 10.914.072 0 10.914.072Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.332 254.377 0 0 598.407 759.398 0 759.398Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 4.487 6.949 0 -189.419 27.672 9.070.764 0 598.407 12.169.249 0 12.169.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER78.716.653 86.029.444 164.746.097 82.223.013 89.376.868 171.599.881GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.318.440 21.247.259 28.565.699 7.481.426 16.764.598 24.246.024Teminat Mektupları6.170.980 9.133.411 15.304.391 6.052.327 8.131.845 14.184.172Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler88.812 96.426 185.238 80.715 89.820 170.535Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler326.688 373.095 699.783 344.482 545.346 889.828Diğer Teminat Mektupları5.755.480 8.663.890 14.419.370 5.627.130 7.496.679 13.123.809Banka Kredileri0 11.388 11.388 0 16.573 16.573İthalat Kabul Kredileri0 11.388 11.388 0 16.573 16.573Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 7.533.492 7.533.492 0 5.025.525 5.025.525Belgeli Akreditifler0 4.677.750 4.677.750 0 3.656.589 3.656.589Diğer Akreditifler0 2.855.742 2.855.742 0 1.368.936 1.368.936Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.147.460 3.008.704 4.156.164 1.428.395 2.548.277 3.976.672Diğer Kefaletlerimizden0 1.560.264 1.560.264 704 1.042.378 1.043.082TAAHHÜTLER(III-1) 20.004.456 4.022.574 24.027.030 17.188.967 2.831.971 20.020.938Cayılamaz Taahhütler20.004.456 4.022.574 24.027.030 17.188.967 2.831.971 20.020.938Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.338.355 2.894.297 4.232.652 916.964 2.114.054 3.031.018Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 471.075 471.075 0 94.524 94.524İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri6.118.733 268.527 6.387.260 5.498.822 237.748 5.736.570Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.154.057 0 2.154.057 1.741.408 0 1.741.408İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri46.384 0 46.384 47.494 0 47.494Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri10.340.715 0 10.340.715 8.978.512 0 8.978.512Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.212 0 6.212 5.767 0 5.767Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 388.675 388.675 0 385.645 385.645Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR51.393.757 60.759.611 112.153.368 57.552.620 69.780.299 127.332.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.451.500 5.179.262 20.630.762 14.112.081 9.895.360 24.007.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.451.500 5.179.262 20.630.762 12.120.663 5.636.711 17.757.374Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler35.942.257 55.580.349 91.522.606 43.440.539 59.884.939 103.325.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.804.846 8.664.649 13.469.495 6.698.057 10.100.110 16.798.167Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.200.077 3.586.906 6.786.983 4.420.031 4.234.382 8.654.413Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.604.769 5.077.743 6.682.512 2.278.026 5.865.728 8.143.754Para ve Faiz Swap İşlemleri29.394.220 38.197.090 67.591.310 35.101.585 43.210.657 78.312.242Swap Para Alım İşlemleri1.277.502 23.088.968 24.366.470 1.723.908 25.735.907 27.459.815Swap Para Satım İşlemleri19.865.718 8.366.536 28.232.254 20.517.677 10.825.732 31.343.409Swap Faiz Alım İşlemleri4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509Swap Faiz Satım İşlemleri4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.680.109 4.716.091 6.396.200 1.050.757 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları1.212.559 2.059.390 3.271.949 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları467.550 2.656.701 3.124.251 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri63.082 160.163 223.245 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri57.685 103.955 161.640 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri5.397 56.208 61.605 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.842.356 3.842.356 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER168.927.498 48.501.536 217.429.034 169.031.491 42.921.176 211.952.667EMANET KIYMETLER25.702.367 6.406.688 32.109.055 26.642.365 5.778.751 32.421.116Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10.423.299 4.439.674 14.862.973 14.096.812 4.231.162 18.327.974Tahsile Alınan Çekler14.339.301 1.339.406 15.678.707 11.666.295 953.460 12.619.755Tahsile Alınan Ticari Senetler676.508 128.813 805.321 532.953 81.589 614.542Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 498.795 498.920 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler263.134 0 263.134 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER141.906.676 41.802.480 183.709.156 139.190.758 36.757.375 175.948.133Menkul Kıymetler356.712 259.832 616.544 306.697 459.121 765.818Teminat Senetleri51.856.202 27.836.898 79.693.100 50.158.510 24.390.412 74.548.922Emtia72.725 90.367 163.092 142.587 108.608 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul76.605.838 9.911.316 86.517.154 77.965.304 8.026.196 85.991.500Diğer Rehinli Kıymetler13.015.199 3.704.067 16.719.266 10.617.660 3.773.038 14.390.698Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.318.455 292.368 1.610.823 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI247.644.151 134.530.980 382.175.131 251.254.504 132.298.044 383.552.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.197.657 2.350.642Alınan Faizler6.609.112 5.228.946Ödenen Faizler-3.871.676 -2.270.328Alınan Temettüler5.716 31.013Alınan Ücret ve Komisyonlar1.025.823 548.952Elde Edilen Diğer Kazançlar177.405 12.940Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar581.767 538.544Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-866.868 -773.308Ödenen Vergiler-119.407 -110.063Diğer-1.344.215 -856.054Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.682.603 767.499Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış326.412 -455.295Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-26.413 446Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.868.723 -8.989.698Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.342.460 3.013.041Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-8.549.274 8.439.866Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)407.046 -1.266.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.854.084 -728.454Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.516.725 754.267Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.484.946 3.118.141YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları288.080 -11.876.543İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-33.569 -20.400Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.066 482Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.606.459 -6.428.054Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.151.848 1.274.532Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.638.692 -7.501.602Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.431.698 807.184Diğer-18.812 -8.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.337.945 5.118.682Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.778.157 13.844.629Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.989.682 -8.603.267İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-126.420 -122.680Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi731.754 703.487Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.803.057 -2.936.233Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.074.539 16.328.523Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.271.482 13.392.290Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)598.407 764.500DİĞER KAPSAMLI GELİRLER160.991 428.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.946 4.548Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.788 5.171Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.808 416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.650 -1.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar153.045 424.450Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-132.911 54.121Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)317.267 480.825Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.311 -110.496TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)759.398 1.193.498Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.736.884 25.822.100 37.558.984 20.245.141 23.861.188 44.106.329Nakit ve Nakit Benzerleri3.688.321 22.025.000 25.713.321 11.518.749 19.455.185 30.973.934Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 3.563.598 17.786.102 21.349.700 3.431.921 13.519.382 16.951.303Bankalar(I-4) 66.524 4.263.331 4.329.855 1.908.213 5.947.943 7.856.156Para Piyasalarından Alacaklar60.032 0 60.032 6.180.886 0 6.180.886Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.833 -24.433 -26.266 -2.271 -12.140 -14.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar858.247 451.993 1.310.240 511.089 1.119.802 1.630.891Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 805.288 282.834 1.088.122 463.550 984.266 1.447.816Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler52.959 94.181 147.140 47.539 75.378 122.917Diğer Finansal Varlıklar0 74.978 74.978 0 60.158 60.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.210.056 3.153.585 8.363.641 5.628.391 3.022.986 8.651.377Devlet Borçlanma Senetleri5.197.367 3.153.585 8.350.952 5.617.510 3.022.986 8.640.496Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.689 0 12.689 10.881 0 10.881Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.980.260 191.522 2.171.782 2.586.912 263.215 2.850.127Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.206.870 191.522 1.398.392 1.936.770 263.215 2.199.985Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 773.390 0 773.390 650.142 0 650.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)76.606.480 19.542.661 96.149.141 76.191.309 15.213.133 91.404.442Krediler(I-6) 69.389.990 16.946.028 86.336.018 69.567.055 13.365.035 82.932.090Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941Devlet Borçlanma Senetleri10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.306.330 -516.047 -3.822.377 -3.573.600 -476.989 -4.050.589SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 105.669 0 105.669 112.859 0 112.859Satış Amaçlı105.669 0 105.669 112.859 0 112.859Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.041 0 116.041 116.041 0 116.041İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)825.174 0 825.174 836.192 0 836.192MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)543.154 0 543.154 564.803 0 564.803Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer122.030 0 122.030 143.679 0 143.679YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI13.999 0 13.999 19.678 0 19.678ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI606.200 0 606.200 632.912 0 632.912DİĞER AKTİFLER (Net)2.483.490 339.168 2.822.658 1.965.145 289.641 2.254.786VARLIKLAR TOPLAMI93.037.091 45.703.929 138.741.020 100.684.080 39.363.962 140.048.042YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 50.976.130 43.768.429 94.744.559 49.618.540 44.154.938 93.773.478ALINAN KREDİLER(II-3) 481.779 11.156.551 11.638.330 412.907 9.334.699 9.747.606PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 2.744.578 2.744.578 3.830.785 2.717.468 6.548.253İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.549.606 0 2.549.606 4.810.637 0 4.810.637Bonolar2.513.424 0 2.513.424 4.766.623 0 4.766.623Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller36.182 0 36.182 44.014 0 44.014FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.894.175 161.696 2.055.871 3.135.153 208.026 3.343.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.603.309 152.432 1.755.741 2.151.316 193.125 2.344.441Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 290.866 9.264 300.130 983.837 14.901 998.738FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 565.182 41.732 606.914 547.035 51.922 598.957KARŞILIKLAR(II-7) 652.254 255.411 907.665 746.323 226.726 973.049Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı436.452 40.678 477.130 475.253 29.963 505.216Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar215.802 214.733 430.535 271.070 196.763 467.833CARİ VERGİ BORCU(II-8) 322.877 0 322.877 321.406 0 321.406ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-4) 5.759.612 442.499 6.202.111 4.070.593 256.082 4.326.675ÖZKAYNAKLAR(II-9) 12.203.471 -34.222 12.169.249 11.360.851 49.000 11.409.851Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri389.769 0 389.769 390.297 0 390.297Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.204 0 387.204 387.732 0 387.732Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler67.666 0 67.666 279.006 0 279.006Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-127.525 -34.222 -161.747 -363.792 49.000 -314.792Kar Yedekleri9.070.764 0 9.070.764 7.664.139 0 7.664.139Yasal Yedekler510.951 0 510.951 452.086 0 452.086Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.253.331 0 8.253.331 7.020.021 0 7.020.021Diğer Kar Yedekleri306.482 0 306.482 192.032 0 192.032Kar veya Zarar598.407 0 598.407 1.186.811 0 1.186.811Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı598.407 0 598.407 1.177.314 0 1.177.314Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI75.405.086 63.335.934 138.741.020 78.854.230 61.193.812 140.048.042Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 7.090.158 5.332.279 3.638.317 2.645.521Kredilerden Alınan Faizler5.236.783 4.400.883 2.757.268 2.128.818Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler177.830 15.368 105.267 11.762Bankalardan Alınan Faizler89.087 57.432 50.828 33.843Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler95.224 15.693 45.626 10.722Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.443.099 838.732 672.311 458.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar109.798 94.839 61.061 36.276Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar366.729 347.782 175.582 196.054İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler966.572 396.111 435.668 226.467Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri48.135 4.171 7.017 1.579FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -3.983.012 -2.294.336 -2.083.748 -1.113.309Mevduata Verilen Faizler-3.281.594 -1.569.651 -1.772.676 -732.450Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-279.214 -238.191 -150.754 -117.307Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-110.449 -150.657 -19.098 -96.648İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-221.291 -180.972 -110.855 -104.194Kiralama Faiz Giderleri-50.352 -49.725 -25.727 -23.303Diğer Faiz Giderleri-40.112 -105.140 -4.638 -39.407NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.107.146 3.037.943 1.554.569 1.532.212NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ633.197 631.947 331.988 223.291Alınan Ücret ve Komisyonlar1.065.807 916.629 555.998 346.526Gayri Nakdi Kredilerden146.895 125.310 72.993 62.077Diğer(IV-9) 918.912 791.319 483.005 284.449Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-432.610 -284.682 -224.010 -123.235Gayri Nakdi Kredilere-3.717 -3.355 -1.849 -1.660Diğer(IV-9) -428.893 -281.327 -222.161 -121.575TEMETTÜ GELİRLERİ5.716 31.013 375 3.063TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -1.339.120 -614.094 -807.532 -243.555Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.543 -9.858 59.071 95.488Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.304.260 -530.150 -958.592 45.133Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-109.403 -74.086 91.989 -384.176DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 102.862 57.221 38.303 31.897FAALİYET BRÜT KÂRI2.509.801 3.144.030 1.117.703 1.546.908BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) 127.163 -496.233 149.641 -234.516DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -2.754 23.740 -1.379 -4.272PERSONEL GİDERLERİ (-)-885.481 -789.568 -455.705 -400.567DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.004.347 -871.363 -495.407 -422.165NET FAALİYET KARI (ZARARI)744.382 1.010.606 314.853 485.388BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)744.382 1.010.606 314.853 485.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -145.975 -246.106 -55.575 -116.979Cari Vergi Karşılığı-152.224 -326.985 -149.876 -265.937Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.108.265 -238.017 -548.759 -22.051Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.114.514 318.896 643.060 171.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)598.407 764.500 259.278 368.409DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 598.407 764.500 259.278 368.409Grubun Karı (Zararı)598.407 764.500 259.278 368.409Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,27150000 0,34680000 0,11760000 0,16710000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953379BIST