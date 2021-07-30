***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.245 382.236 0 0 784.462 1.213.491 2.300 1.215.791Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 44.136 5.154 0 59.602 -504.514 7.843.996 9.497 784.462 11.113.993 11.706 11.125.699Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.364 254.377 0 0 661.096 822.055 3.159 825.214Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 2.111 6.948 0 -189.515 27.673 9.336.062 0 661.096 12.496.221 13.483 12.509.704Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER78.719.142 86.029.444 164.748.586 82.225.686 89.376.868 171.602.554GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.317.229 21.247.259 28.564.488 7.480.648 16.764.598 24.245.246Teminat Mektupları6.169.769 9.133.411 15.303.180 6.051.549 8.131.845 14.183.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler88.812 96.426 185.238 80.715 89.820 170.535Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler326.688 373.095 699.783 344.482 545.346 889.828Diğer Teminat Mektupları5.754.269 8.663.890 14.418.159 5.626.352 7.496.679 13.123.031Banka Kredileri0 11.388 11.388 0 16.573 16.573İthalat Kabul Kredileri0 11.388 11.388 0 16.573 16.573Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 7.533.492 7.533.492 0 5.025.525 5.025.525Belgeli Akreditifler0 4.677.750 4.677.750 0 3.656.589 3.656.589Diğer Akreditifler0 2.855.742 2.855.742 0 1.368.936 1.368.936Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.147.460 3.008.704 4.156.164 1.428.395 2.548.277 3.976.672Diğer Kefaletlerimizden0 1.560.264 1.560.264 704 1.042.378 1.043.082TAAHHÜTLER(III-1) 20.008.156 4.022.574 24.030.730 17.192.418 2.831.971 20.024.389Cayılamaz Taahhütler20.008.156 4.022.574 24.030.730 17.192.418 2.831.971 20.024.389Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.338.355 2.894.297 4.232.652 916.964 2.114.054 3.031.018Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 471.075 471.075 0 94.524 94.524İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri6.118.733 268.527 6.387.260 5.498.822 237.748 5.736.570Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.154.057 0 2.154.057 1.741.408 0 1.741.408İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri46.384 0 46.384 47.494 0 47.494Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri10.340.715 0 10.340.715 8.978.512 0 8.978.512Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.212 0 6.212 5.767 0 5.767Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.700 388.675 392.375 3.451 385.645 389.096Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR51.393.757 60.759.611 112.153.368 57.552.620 69.780.299 127.332.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar15.451.500 5.179.262 20.630.762 14.112.081 9.895.360 24.007.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler15.451.500 5.179.262 20.630.762 12.120.663 5.636.711 17.757.374Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler35.942.257 55.580.349 91.522.606 43.440.539 59.884.939 103.325.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.804.846 8.664.649 13.469.495 6.698.057 10.100.110 16.798.167Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.200.077 3.586.906 6.786.983 4.420.031 4.234.382 8.654.413Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.604.769 5.077.743 6.682.512 2.278.026 5.865.728 8.143.754Para ve Faiz Swap İşlemleri29.394.220 38.197.090 67.591.310 35.101.585 43.210.657 78.312.242Swap Para Alım İşlemleri1.277.502 23.088.968 24.366.470 1.723.908 25.735.907 27.459.815Swap Para Satım İşlemleri19.865.718 8.366.536 28.232.254 20.517.677 10.825.732 31.343.409Swap Faiz Alım İşlemleri4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509Swap Faiz Satım İşlemleri4.125.500 3.370.793 7.496.293 6.430.000 3.324.509 9.754.509Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.680.109 4.716.091 6.396.200 1.050.757 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları1.212.559 2.059.390 3.271.949 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları467.550 2.656.701 3.124.251 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri63.082 160.163 223.245 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri57.685 103.955 161.640 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri5.397 56.208 61.605 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.842.356 3.842.356 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER179.203.364 50.008.907 229.212.271 176.730.851 44.287.540 221.018.391EMANET KIYMETLER35.510.378 6.421.024 41.931.402 33.848.445 5.782.810 39.631.255Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.972.869 0 5.972.869 4.218.738 0 4.218.738Emanete Alınan Menkul Değerler12.800.328 4.439.674 17.240.002 15.992.767 4.231.162 20.223.929Tahsile Alınan Çekler15.780.510 1.353.319 17.133.829 12.745.727 957.162 13.702.889Tahsile Alınan Ticari Senetler693.412 129.236 822.648 544.908 81.946 626.854Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 498.795 498.920 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler263.134 0 263.134 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER142.374.531 43.295.515 185.670.046 139.684.038 38.119.680 177.803.718Menkul Kıymetler356.712 259.832 616.544 306.697 459.121 765.818Teminat Senetleri52.272.507 29.329.933 81.602.440 50.620.121 25.752.717 76.372.838Emtia72.725 90.367 163.092 142.587 108.608 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul76.606.838 9.911.316 86.518.154 77.966.304 8.026.196 85.992.500Diğer Rehinli Kıymetler13.065.749 3.704.067 16.769.816 10.648.329 3.773.038 14.421.367Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.318.455 292.368 1.610.823 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI257.922.506 136.038.351 393.960.857 258.956.537 133.664.408 392.620.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.168.894 2.395.870Alınan Faizler6.802.859 5.320.540Ödenen Faizler-3.947.029 -2.285.436Alınan Temettüler2.783 3.235Alınan Ücret ve Komisyonlar1.121.717 633.301Elde Edilen Diğer Kazançlar173.778 14.314Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar581.767 538.544Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-916.161 -831.573Ödenen Vergiler-143.560 -121.679Diğer-1.507.260 -875.376Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.686.622 676.125Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış326.412 -455.295Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-26.094 -73.443Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.376.129 -8.809.025Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.204.812 2.939.589Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-8.734.648 8.437.979Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)415.428 -1.275.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.165.526 -908.932Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.747.695 820.481Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.517.728 3.071.995YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları282.218 -11.871.917İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-35.428 -22.457Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.606 580Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.609.245 -6.430.810Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.151.847 1.275.188Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.638.693 -7.501.602Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.431.698 807.184Diğer-20.567 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.346.270 5.115.540Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.778.157 13.844.629Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.989.682 -8.603.267İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-5.183 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-129.562 -125.822Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi731.754 703.487Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.850.026 -2.980.895Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.235.224 16.352.454Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.385.198 13.371.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)664.284 786.736DİĞER KAPSAMLI GELİRLER160.930 429.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.946 4.548Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.788 5.171Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.808 416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.650 -1.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar152.984 424.507Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-132.988 54.193Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)317.267 480.824Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.295 -110.510TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)825.214 1.215.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.768.631 25.905.008 37.673.639 20.312.342 23.955.693 44.268.035Nakit ve Nakit Benzerleri3.719.128 22.107.908 25.827.036 11.584.929 19.549.690 31.134.619Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 3.563.599 17.786.102 21.349.701 3.431.921 13.519.382 16.951.303Bankalar(I-4) 97.330 4.346.239 4.443.569 1.974.393 6.042.448 8.016.841Para Piyasalarından Alacaklar60.032 0 60.032 6.180.886 0 6.180.886Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.833 -24.433 -26.266 -2.271 -12.140 -14.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar858.248 451.993 1.310.241 511.090 1.119.802 1.630.892Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 805.288 282.834 1.088.122 463.550 984.266 1.447.816Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler52.960 94.181 147.141 47.540 75.378 122.918Diğer Finansal Varlıklar0 74.978 74.978 0 60.158 60.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.210.995 3.153.585 8.364.580 5.629.411 3.022.986 8.652.397Devlet Borçlanma Senetleri5.198.306 3.153.585 8.351.891 5.618.530 3.022.986 8.641.516Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.689 0 12.689 10.881 0 10.881Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.980.260 191.522 2.171.782 2.586.912 263.215 2.850.127Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.206.870 191.522 1.398.392 1.936.770 263.215 2.199.985Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 773.390 0 773.390 650.142 0 650.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)78.226.067 20.761.803 98.987.870 77.577.144 16.143.819 93.720.963Krediler(I-6) 69.305.635 16.902.515 86.208.150 69.418.968 13.342.867 82.761.835Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 1.723.626 1.265.235 2.988.861 1.548.931 955.007 2.503.938İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941Devlet Borçlanma Senetleri10.522.820 3.112.680 13.635.500 10.197.854 2.325.087 12.522.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.326.014 -518.627 -3.844.641 -3.588.609 -479.142 -4.067.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 105.669 0 105.669 112.859 0 112.859Satış Amaçlı105.669 0 105.669 112.859 0 112.859Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI55 0 55 55 0 55İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)837.703 50 837.753 845.976 91 846.067MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)551.249 0 551.249 572.547 0 572.547Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer130.125 0 130.125 151.423 0 151.423YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI13.999 0 13.999 19.678 0 19.678ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI633.442 0 633.442 651.589 0 651.589DİĞER AKTİFLER (Net)2.526.103 353.696 2.879.799 2.232.039 305.935 2.537.974VARLIKLAR TOPLAMI94.662.918 47.020.557 141.683.475 102.324.229 40.405.538 142.729.767YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 50.973.211 43.748.155 94.721.366 49.589.731 44.152.172 93.741.903ALINAN KREDİLER(II-3) 1.715.582 12.424.549 14.140.131 1.562.891 10.348.393 11.911.284PARA PİYASALARINA BORÇLAR500 2.744.578 2.745.078 4.016.659 2.717.468 6.734.127İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.549.606 0 2.549.606 4.810.637 0 4.810.637Bonolar2.513.424 0 2.513.424 4.766.623 0 4.766.623Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller36.182 0 36.182 44.014 0 44.014FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.894.175 161.696 2.055.871 3.135.153 208.026 3.343.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.603.309 152.432 1.755.741 2.151.316 193.125 2.344.441Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 290.866 9.264 300.130 983.837 14.901 998.738FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-11) 97 12.865 12.962 91 8.888 8.979KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 573.009 41.741 614.750 552.899 51.975 604.874KARŞILIKLAR(II-7) 680.267 255.411 935.678 778.091 226.726 1.004.817Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı461.999 40.678 502.677 505.168 29.963 535.131Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar218.268 214.733 433.001 272.923 196.763 469.686CARİ VERGİ BORCU(II-8) 346.884 0 346.884 343.527 0 343.527ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.799.260 4.799.260 0 4.194.951 4.194.951DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-4) 5.763.178 489.007 6.252.185 4.079.335 262.481 4.341.816ÖZKAYNAKLAR(II-9) 12.543.926 -34.222 12.509.704 11.640.673 49.000 11.689.673Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.226 0 391.226 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri388.661 0 388.661 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler65.289 0 65.289 276.629 0 276.629Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-127.620 -34.222 -161.842 -363.855 49.000 -314.855Kar Yedekleri9.336.062 0 9.336.062 7.843.996 0 7.843.996Yasal Yedekler550.906 0 550.906 490.587 0 490.587Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.478.674 0 8.478.674 7.161.377 0 7.161.377Diğer Kar Yedekleri306.482 0 306.482 192.032 0 192.032Kar veya Zarar661.096 0 661.096 1.272.252 0 1.272.252Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı661.096 0 661.096 1.262.755 0 1.262.755Azınlık Payları(II-10) 13.483 0 13.483 15.507 0 15.507YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI77.040.435 64.643.040 141.683.475 80.509.687 62.220.080 142.729.767Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 7.284.223 5.423.900 3.745.461 2.690.987Kredilerden Alınan Faizler5.247.378 4.400.897 2.765.091 2.128.487Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler177.830 15.368 105.267 11.762Bankalardan Alınan Faizler95.931 58.407 53.882 34.383Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler95.597 16.078 45.776 10.738Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.443.144 838.784 672.334 458.823Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar109.798 94.839 61.061 36.276Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar366.774 347.834 175.605 196.080İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler966.572 396.111 435.668 226.467Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri224.343 94.366 103.111 46.794FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -4.085.046 -2.338.594 -2.140.535 -1.135.876Mevduata Verilen Faizler-3.280.186 -1.568.680 -1.772.581 -731.789Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-378.942 -282.466 -206.866 -140.365Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-113.679 -151.447 -19.700 -96.745İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-221.291 -180.972 -110.855 -104.194Kiralama Faiz Giderleri-50.836 -49.889 -25.895 -23.376Diğer Faiz Giderleri-40.112 -105.140 -4.638 -39.407NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.199.177 3.085.306 1.604.926 1.555.111NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ714.086 710.139 361.734 266.182Alınan Ücret ve Komisyonlar1.161.701 1.000.978 592.451 391.047Gayri Nakdi Kredilerden146.882 125.296 72.985 62.070Diğer(IV-9) 1.014.819 875.682 519.466 328.977Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-447.615 -290.839 -230.717 -124.865Gayri Nakdi Kredilere-4.436 -3.572 -2.191 -1.778Diğer(IV-9) -443.179 -287.267 -228.526 -123.087TEMETTÜ GELİRLERİ2.783 3.235 375 3.063TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -1.336.817 -612.382 -806.526 -242.864Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.544 -9.858 59.071 95.488Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.304.260 -530.150 -958.592 45.133Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-107.101 -72.374 92.995 -383.485DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 99.234 55.805 35.834 31.139FAALİYET BRÜT KÂRI2.678.463 3.242.103 1.196.343 1.612.631BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) 122.198 -496.138 146.755 -234.047DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -2.754 23.740 -1.379 -4.272PERSONEL GİDERLERİ (-)-935.947 -831.573 -482.021 -422.573DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.032.335 -890.712 -509.896 -431.882NET FAALİYET KARI (ZARARI)829.625 1.047.420 349.802 519.857BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)829.625 1.047.420 349.802 519.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -165.341 -260.684 -63.481 -124.677Cari Vergi Karşılığı-180.139 -340.251 -164.647 -271.087Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.099.512 -237.136 -541.658 -21.892Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.114.310 316.703 642.824 168.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)664.284 786.736 286.321 395.180DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 664.284 786.736 286.321 395.180Grubun Karı (Zararı)661.096 784.462 284.721 394.096Azınlık Payları Karı (Zararı)3.188 2.274 1.600 1.084Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29990000 0,35590000 0,12920000 0,17880000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953380BIST