***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları1.714.651 2.179.676 3.894.327 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları844.227 2.916.023 3.760.250 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri108.583 207.066 315.649 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri12.597 194.666 207.263 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri95.986 12.400 108.386 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.659.291 2.659.291 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER187.840.828 51.990.742 239.831.570 176.730.851 44.287.540 221.018.391EMANET KIYMETLER41.601.879 7.008.957 48.610.836 33.848.445 5.782.810 39.631.255Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.077.632 0 6.077.632 4.218.738 0 4.218.738Emanete Alınan Menkul Değerler16.417.812 5.197.315 21.615.127 15.992.767 4.231.162 20.223.929Tahsile Alınan Çekler18.030.222 1.265.863 19.296.085 12.745.727 957.162 13.702.889Tahsile Alınan Ticari Senetler768.980 93.152 862.132 544.908 81.946 626.854Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 452.627 452.752 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler307.108 0 307.108 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.630.295 10.155.409 87.785.704 77.966.304 8.026.196 85.992.500Diğer Rehinli Kıymetler13.760.532 3.961.840 17.722.372 10.648.329 3.773.038 14.421.367Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER972.234 253.651 1.225.885 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI263.322.365 141.424.918 404.747.283 258.956.537 133.664.408 392.620.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.738.675 3.680.551Alınan Faizler10.641.736 8.064.167Ödenen Faizler-6.291.241 -3.381.295Alınan Temettüler3.030 3.440Alınan Ücret ve Komisyonlar1.843.502 1.059.812Elde Edilen Diğer Kazançlar219.449 86.987Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar826.348 1.129.629Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.373.813 -1.251.304Ödenen Vergiler-159.060 -358.459Diğer-2.971.276 -1.672.426Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.831.693 2.360.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-85.467 -987.079Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-34.927 -85.154Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.278.441 -8.009.832Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.707.029 -2.317.602Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.513.546 5.713.103Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.064.295 5.244.773Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.220.707 1.270.270Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.502.715 1.532.418Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.093.018 6.041.448YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-83.573 -11.557.151İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-78.864 -103.288Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.452 4.004Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.056.216 -6.317.562Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.363.287 1.672.887Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.032.496 -7.592.934Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.758.847 807.184Diğer-41.583 -27.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.381.012 3.151.872Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.327.941 14.631.331Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.510.077 -11.295.590İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-5.183 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-193.693 -183.869Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi913.173 1.079.772Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.644.430 -1.284.059Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.235.224 18.210.469Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.590.794 16.926.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.164.240 1.201.328DİĞER KAPSAMLI GELİRLER213.881 356.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.061 6.616Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.681 7.757Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.808 416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler