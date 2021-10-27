***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2021 18:11
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
1.714.651 2.179.676 3.894.327 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
844.227 2.916.023 3.760.250 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
108.583 207.066 315.649 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
12.597 194.666 207.263 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
95.986 12.400 108.386 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.659.291 2.659.291 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
187.840.828 51.990.742 239.831.570 176.730.851 44.287.540 221.018.391
EMANET KIYMETLER
41.601.879 7.008.957 48.610.836 33.848.445 5.782.810 39.631.255
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.077.632 0 6.077.632 4.218.738 0 4.218.738
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.417.812 5.197.315 21.615.127 15.992.767 4.231.162 20.223.929
Tahsile Alınan Çekler
18.030.222 1.265.863 19.296.085 12.745.727 957.162 13.702.889
Tahsile Alınan Ticari Senetler
768.980 93.152 862.132 544.908 81.946 626.854
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 452.627 452.752 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
307.108 0 307.108 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.630.295 10.155.409 87.785.704 77.966.304 8.026.196 85.992.500
Diğer Rehinli Kıymetler
13.760.532 3.961.840 17.722.372 10.648.329 3.773.038 14.421.367
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
972.234 253.651 1.225.885 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
263.322.365 141.424.918 404.747.283 258.956.537 133.664.408 392.620.945
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.738.675 3.680.551
Alınan Faizler
10.641.736 8.064.167
Ödenen Faizler
-6.291.241 -3.381.295
Alınan Temettüler
3.030 3.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.843.502 1.059.812
Elde Edilen Diğer Kazançlar
219.449 86.987
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
826.348 1.129.629
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.373.813 -1.251.304
Ödenen Vergiler
-159.060 -358.459
Diğer
-2.971.276 -1.672.426
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.831.693 2.360.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.467 -987.079
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-34.927 -85.154
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.278.441 -8.009.832
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.707.029 -2.317.602
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.513.546 5.713.103
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.064.295 5.244.773
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.220.707 1.270.270
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.502.715 1.532.418
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.093.018 6.041.448
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-83.573 -11.557.151
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-78.864 -103.288
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.452 4.004
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.056.216 -6.317.562
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.363.287 1.672.887
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.032.496 -7.592.934
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.758.847 807.184
Diğer
-41.583 -27.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.381.012 3.151.872
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.327.941 14.631.331
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.510.077 -11.295.590
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-5.183 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-193.693 -183.869
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
913.173 1.079.772
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.644.430 -1.284.059
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.235.224 18.210.469
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.590.794 16.926.410
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.164.240 1.201.328
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
213.881 356.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.061 6.616
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.681 7.757
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.808 416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler