***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.205 411 0 -219.689 569.907 0 0 1.151.671 1.508.505 0 1.508.505Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 47.527 5.154 0 -202.268 -316.844 7.664.139 9.497 1.151.671 11.229.079 0 11.229.079Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 9.346 1.715 0 -66.536 269.406 0 0 1.043.777 1.257.708 0 1.257.708Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 7.602 6.949 0 -154.623 42.701 9.070.764 0 1.043.777 12.667.559 0 12.667.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER75.479.528 89.434.176 164.913.704 82.223.013 89.376.868 171.599.881GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.609.809 22.450.663 30.060.472 7.481.426 16.764.598 24.246.024Teminat Mektupları6.463.487 9.019.421 15.482.908 6.052.327 8.131.845 14.184.172Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler98.294 98.463 196.757 80.715 89.820 170.535Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler375.985 387.280 763.265 344.482 545.346 889.828Diğer Teminat Mektupları5.989.208 8.533.678 14.522.886 5.627.130 7.496.679 13.123.809Banka Kredileri0 12.263 12.263 0 16.573 16.573İthalat Kabul Kredileri0 12.263 12.263 0 16.573 16.573Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 9.043.537 9.043.537 0 5.025.525 5.025.525Belgeli Akreditifler0 4.960.472 4.960.472 0 3.656.589 3.656.589Diğer Akreditifler0 4.083.065 4.083.065 0 1.368.936 1.368.936Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.144.375 2.906.756 4.051.131 1.428.395 2.548.277 3.976.672Diğer Kefaletlerimizden1.947 1.468.686 1.470.633 704 1.042.378 1.043.082TAAHHÜTLER(III-1) 20.806.651 5.329.193 26.135.844 17.188.967 2.831.971 20.020.938Cayılamaz Taahhütler20.806.651 5.329.193 26.135.844 17.188.967 2.831.971 20.020.938Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri894.659 2.766.648 3.661.307 916.964 2.114.054 3.031.018Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 166.244 166.244 0 94.524 94.524İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri6.611.150 268.745 6.879.895 5.498.822 237.748 5.736.570Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 1.429.622 1.429.622 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.122.459 0 2.122.459 1.741.408 0 1.741.408İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan V 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 697.934 697.934 0 385.645 385.645Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR47.063.068 61.654.320 108.717.388 57.552.620 69.780.299 127.332.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.349.500 5.228.756 18.578.256 14.112.081 9.895.360 24.007.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.349.500 5.228.756 18.578.256 12.120.663 5.636.711 17.757.374Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler33.713.568 56.425.564 90.139.132 43.440.539 59.884.939 103.325.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.189.806 8.947.794 15.137.600 6.698.057 10.100.110 16.798.167Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.076.563 3.577.730 7.654.293 4.420.031 4.234.382 8.654.413Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.113.243 5.370.064 7.483.307 2.278.026 5.865.728 8.143.754Para ve Faiz Swap İşlemleri24.856.301 39.515.714 64.372.015 459.815Swap Para Satım İşlemleri15.581.858 10.561.050 26.142.908 20.517.677 10.825.732 31.343.409Swap Faiz Alım İşlemleri3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509Swap Faiz Satım İşlemleri3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.558.878 5.095.699 7.654.577 1.050.757 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları1.714.651 2.179.676 3.894.327 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları844.227 2.916.023 3.760.250 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri108.583 207.066 315.649 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri12.597 194.666 207.263 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri95.986 12.400 108.386 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.659.291 2.659.291 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER177.098.346 50.250.845 227.349.191 169.031.491 42.921.176 211.952.667EMANET KIYMETLER31.309.052 6.989.691 38.298.743 26.642.365 5.778.751 32.421.116Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler13.932.303 5.197.315 19.129.618 14.096.812 4.231.162 18.327.974Tahsile Alınan Çekler16.328.605 1.247.027 17.575.632 11.666.295 125 452.627 452.752 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler307.108 0 307.108 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER144.817.060 43.007.503 187.824.563 139.190.758 36.757.375 175.948.133Menkul Kıymetler418.979 340.551 759.530 306.697 459.121 765.818Teminat Senetleri52.890.864 28.419.343 81.310.207 50.158.510 24.390.412 74.548.922Emtia167.940 130.360 298.300 142.587 108.608 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.629.295 10.155.409 87.784.704 77.965.304 8.026.196 85.991.500Diğer Rehinli Kıymetler13.709.982 3.961.840 17.671.822 10.617.660 3.773.038 14.390.698Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER972.234 253.651 1.225.885 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI252.577.874 139.685.021 392.262.895 251.254.504 132.298.044 383.552.548Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.701.934 3.598.452Alınan Faizler10.322.380 7.926.035Ödenen Faizler-6.149.733 -3.336.516Alınan Temettüler5.963 31.218Alınan Ücret ve Komisyonlar1.672.636 926.721Elde Edilen Diğer Kazançlar224.407 89.636Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar826.348 1.129.629Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.296.379 -1.164.586Ödenen Vergiler-119.407 -342.411Diğer-2.784.281 -1.661.274Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.755.396 2.492.163Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-85.467 -987.079Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-35.401 786Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.917.208 -7.643.236Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.841.486 -2.204.538Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.368.693 5.665.559Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.043.728 5.251.441Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.180.084 957.590Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.269.047 1.451.640Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.053.462 6.090.615YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-77.622 -11.549.310İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-76.766 -99.530Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.839 3.856Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.053.430 -6.314.808Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.363.288 1.672.232Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.032.496 -7.592.934Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.758.847 807.184Diğer-39.904 -25.260FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.372.687 3.155.014Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.327.941 14.631.331Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.510.077 -11.295.590İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-190.551 -180.727Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi913.173 1.079.772Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.590.598 -1.223.909Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.074.539 18.186.538Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.483.941 16.962.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.043.777 1.151.671DİĞER KAPSAMLI GELİRLER213.931 356.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.061 6.616Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-86.461 -281.652Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)336.069 716.382Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.738 -84.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.257.708 1.508.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.738.319 27.756.735 41.495.054 20.245.141 23.861.188 44.106.329Nakit ve Nakit Benzerleri5.279.162 23.801.863 29.081.025 11.518.749 19.455.185 30.973.934Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 5.177.347 19.167.410 24.344.757 3.431.921 13.519.382 16.951.303Bankalar(I-4) 104.012 4.652.478 4.756.490 1.908.213 5.947.943 7.856.156Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 6.180.886 0 6.180.886Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.197 -18.025 -20.222 -2.271 -12.140 -14.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.106.185 605.798 1.711.983 511.089 1.119.802 1.630.891Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 1.053.226 438.704 1.491.930 463.550 984.266 1.447.816Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler52.959 91.939 144.898 47.539 75.378 122.917Diğer Finansal Varlıklar0 75.155 75.155 0 60.158 60.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.352.237 3.163.845 8.516.082 5.628.391 3.022.986 8.65 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.000.735 185.229 2.185.964 2.586.912 E ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)82.260.450 20.762.798 103.023.248 76.191.309 15.213.133 91.404.442Krediler(I-6) 74.452.572 18.078.177 92.530.749 69.567.055 13.365.035 82.932.090Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941Devlet Borçlanma Senetleri10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.180.276 -451.745 -3.632.021 0 112.859Satış Amaçlı102.665 0 102.665 112.859 0 112.859Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.041 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler836.192 0 836.192MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)543.722 0 543.722 564.803 0 564.803Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer122.598 0 122.598 143.679 0 143.679YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.144 0 2.144 19.678 0 19.678ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI572.104 0 572.104 632.912 0 632.912DİĞER AKTİFLER (Net)2.673.686 377.062 3.050.748 1.965.145 289.641 2.254.786VARLIKLAR TOPLAMI100.788.597 48.896.595 149.685.192 100.684.080 39.363.962 140.048.042YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 57.678.146 44.434.004 102.112.150 49.618.540 44.154.938 93.773.478ALINAN KREDİLER(II-3) 591.131 10.384.658 10.975.789 412.907 9.334.699 9.747.606PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.000.205 1.837.025 5.837.230 3.830.785 2.717.468 6.548.253İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.598.866 0 2.598.866 4.810.637 0 4.810.637Bonolar2.598.866 0 2.598.866 4.766.623 0 4.766.623Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.724.815 138.787 1.863.602 3.135.153 208.026 3.343.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.394.199 132.585 1.526.784 2.151.316 193.125 2.344.441Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 330.616 6.202 336.818 983.837 14.901 998.738FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 510.680 32.963 543.643 547.035 51.922 598.957KARŞILIKLAR(II-7) 671.023 247.725 918.748 746.323 226.726 973.049Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı460.763 35.332 496.095 475.253 29.963 505.216Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar210.260 212.393 422.653 271.070 196.763 467.833CARİ VERGİ BORCU(II-8) 242.758 0 242.758 321.406 0 321.406ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.904.543 4.904.543 0 4.194.951 12.713.899 -46.340 12.667.559 11.360.851 49.000 11.409.851Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri389.769 0 389.769 390.297 0 390.297Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.204 0 387.204 387.732 0 387.732Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler70.781 0 70.781 279.006 0 279.006Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-65.582 -46.340 -111.922 -363.792 49.000 -314.792Kar Yedekleri9.070.764 0 9.070.764 7.664.139 0 7.664.139Yasal Yedekler510.951 0 510.951 452.086 0 452.086Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.253.331 0 8.253.331 7.020.021 0 7.020.021Diğer Kar Yedekleri306.482 0 306.482 192.032 0 192.032Kar veya Zarar1.043.777 0 1.043.777 1.186.811 0 1.186.811Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.043.777 0 1.043.777 1.177.314 0 1.177.314YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI87.216.704 62.468.488 149.685.192 78.854.230 61.193.812 140.048.042Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 11.153.940 8.112.634 4.063.782 2.780.355Kredilerden Alınan Faizler8.350.418 6.440.357 3.113.635 2.039.474Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler306.441 38.026 128.611 22.658Bankalardan Alınan Faizler31.946Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.207.490 1.475.943 764.391 637.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar153.095 146.590 43.297 51.751Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar551.359 583.318 184.630 235.536İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.503.036 746.035 536.464 349.924Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri57.495 7.240 9.360 3.069FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -6.393.510 -3.496.698 -2.410.498 -1.202.362Mevduata Verilen Faizler-5.345.201 -2.418.288 -2.063.607 -848.637Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-429.972 -361.859 -150.758 -123.668Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-156.698 -199.247 -46.249 -48.590İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-341.435 -333.886 -120.144 -152.914Kiralama Faiz Giderleri-77.141 -73.931 -26.789 -24.206Diğer Faiz Giderleri-43.063 -109.487 -2.951 -4.347NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.760.430 4.615.936 1.653.284 1.577.993NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ999.119 892.779 365.922 260.832Alınan Ücret ve Komisyonlar1.726.700 1.321.440 660.893 404.811Gayri Nakdi Kredilerden227.238 190.375 80.343 65.065Diğer(IV-9) 1.499.462 1.131.065 580.550 339.746Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-727.581 -428.661 -294.971 -143.979Gayri Nakdi Kredilere-5.548 -5.021 -1.831 -1.666Diğer(IV-9) -722.033 -423.640 -293.140 -142.313TEMETTÜ GELİRLERİ5.963 31.218 247 205TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -1.951.597 -1.108.340 -612.477 -494.246Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)69.713 -39.616 -4.830 -29.758Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.993.338 -890.122 -689.078 -359.972Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-27.972 -178.602 81.431 -104.516DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 154.694 89.336 51.832 32.115FAALİYET BRÜT KÂRI3.968.609 4.520.929 1.458.808 1.376.899BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) 235.982 -535.250 108.819 -39.017DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -2.322 23.739 432 -1PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.324.322 -1.188.386 -438.841 -398.818DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.536.148 -1.337.604 -531.801 -466.241NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.341.799 1.483.428 597.417 472.822BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.341.799 1.483.428 597.417 472.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -298.022 -331.757 -152.047 -85.651Cari Vergi Karşılığı-286.380 -20.623 -134.156 306.362Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.535.681 -701.919 -427.416 -463.902Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.524.039 390.785 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 1.043.777 1.151.671 445.370 387.171Grubun Karı (Zararı)1.043.777 1.151.671 445.370 387.171Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,47350000 0,52240000 0,20200000 0,17560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972895BIST