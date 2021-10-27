***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2021 18:11
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.205 411 0 -219.689 569.907 0 0 1.151.671 1.508.505 0 1.508.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 47.527 5.154 0 -202.268 -316.844 7.664.139 9.497 1.151.671 11.229.079 0 11.229.079
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 9.346 1.715 0 -66.536 269.406 0 0 1.043.777 1.257.708 0 1.257.708
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 7.602 6.949 0 -154.623 42.701 9.070.764 0 1.043.777 12.667.559 0 12.667.559
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
75.479.528 89.434.176 164.913.704 82.223.013 89.376.868 171.599.881
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.609.809 22.450.663 30.060.472 7.481.426 16.764.598 24.246.024
Teminat Mektupları
6.463.487 9.019.421 15.482.908 6.052.327 8.131.845 14.184.172
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
98.294 98.463 196.757 80.715 89.820 170.535
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
375.985 387.280 763.265 344.482 545.346 889.828
Diğer Teminat Mektupları
5.989.208 8.533.678 14.522.886 5.627.130 7.496.679 13.123.809
Banka Kredileri
0 12.263 12.263 0 16.573 16.573
İthalat Kabul Kredileri
0 12.263 12.263 0 16.573 16.573
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 9.043.537 9.043.537 0 5.025.525 5.025.525
Belgeli Akreditifler
0 4.960.472 4.960.472 0 3.656.589 3.656.589
Diğer Akreditifler
0 4.083.065 4.083.065 0 1.368.936 1.368.936
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.144.375 2.906.756 4.051.131 1.428.395 2.548.277 3.976.672
Diğer Kefaletlerimizden
1.947 1.468.686 1.470.633 704 1.042.378 1.043.082
TAAHHÜTLER
(III-1) 20.806.651 5.329.193 26.135.844 17.188.967 2.831.971 20.020.938
Cayılamaz Taahhütler
20.806.651 5.329.193 26.135.844 17.188.967 2.831.971 20.020.938
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
894.659 2.766.648 3.661.307 916.964 2.114.054 3.031.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 166.244 166.244 0 94.524 94.524
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.611.150 268.745 6.879.895 5.498.822 237.748 5.736.570
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 1.429.622 1.429.622 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.122.459 0 2.122.459 1.741.408 0 1.741.408
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan V 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 697.934 697.934 0 385.645 385.645
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
47.063.068 61.654.320 108.717.388 57.552.620 69.780.299 127.332.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.349.500 5.228.756 18.578.256 14.112.081 9.895.360 24.007.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.349.500 5.228.756 18.578.256 12.120.663 5.636.711 17.757.374
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.713.568 56.425.564 90.139.132 43.440.539 59.884.939 103.325.478
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.189.806 8.947.794 15.137.600 6.698.057 10.100.110 16.798.167
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.076.563 3.577.730 7.654.293 4.420.031 4.234.382 8.654.413
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.113.243 5.370.064 7.483.307 2.278.026 5.865.728 8.143.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
24.856.301 39.515.714 64.372.015 459.815
Swap Para Satım İşlemleri
15.581.858 10.561.050 26.142.908 20.517.677 10.825.732 31.343.409
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.558.878 5.095.699 7.654.577 1.050.757 3.069.974 4.120.731
Para Alım Opsiyonları
1.714.651 2.179.676 3.894.327 729.259 1.370.067 2.099.326
Para Satım Opsiyonları
844.227 2.916.023 3.760.250 321.498 1.699.907 2.021.405
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
108.583 207.066 315.649 590.140 543.771 1.133.911
Futures Para Alım İşlemleri
12.597 194.666 207.263 2.957 541.030 543.987
Futures Para Satım İşlemleri
95.986 12.400 108.386 587.183 2.741 589.924
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.659.291 2.659.291 0 2.960.427 2.960.427
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
177.098.346 50.250.845 227.349.191 169.031.491 42.921.176 211.952.667
EMANET KIYMETLER
31.309.052 6.989.691 38.298.743 26.642.365 5.778.751 32.421.116
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.932.303 5.197.315 19.129.618 14.096.812 4.231.162 18.327.974
Tahsile Alınan Çekler
16.328.605 1.247.027 17.575.632 11.666.295 125 452.627 452.752 125 512.540 512.665
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
307.108 0 307.108 346.180 0 346.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
144.817.060 43.007.503 187.824.563 139.190.758 36.757.375 175.948.133
Menkul Kıymetler
418.979 340.551 759.530 306.697 459.121 765.818
Teminat Senetleri
52.890.864 28.419.343 81.310.207 50.158.510 24.390.412 74.548.922
Emtia
167.940 130.360 298.300 142.587 108.608 251.195
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.629.295 10.155.409 87.784.704 77.965.304 8.026.196 85.991.500
Diğer Rehinli Kıymetler
13.709.982 3.961.840 17.671.822 10.617.660 3.773.038 14.390.698
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
972.234 253.651 1.225.885 3.198.368 385.050 3.583.418
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
252.577.874 139.685.021 392.262.895 251.254.504 132.298.044 383.552.548
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.701.934 3.598.452
Alınan Faizler
10.322.380 7.926.035
Ödenen Faizler
-6.149.733 -3.336.516
Alınan Temettüler
5.963 31.218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.672.636 926.721
Elde Edilen Diğer Kazançlar
224.407 89.636
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
826.348 1.129.629
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.296.379 -1.164.586
Ödenen Vergiler
-119.407 -342.411
Diğer
-2.784.281 -1.661.274
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.755.396 2.492.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.467 -987.079
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35.401 786
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.917.208 -7.643.236
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.841.486 -2.204.538
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.368.693 5.665.559
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.043.728 5.251.441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.180.084 957.590
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.269.047 1.451.640
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.053.462 6.090.615
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-77.622 -11.549.310
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-76.766 -99.530
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.839 3.856
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.053.430 -6.314.808
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.363.288 1.672.232
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.032.496 -7.592.934
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.758.847 807.184
Diğer
-39.904 -25.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.372.687 3.155.014
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.327.941 14.631.331
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.510.077 -11.295.590
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-190.551 -180.727
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
913.173 1.079.772
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.590.598 -1.223.909
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.074.539 18.186.538
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.483.941 16.962.629
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.043.777 1.151.671
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
213.931 356.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.061 6.616
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-86.461 -281.652
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
336.069 716.382
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.738 -84.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.257.708 1.508.505
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.738.319 27.756.735 41.495.054 20.245.141 23.861.188 44.106.329
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.279.162 23.801.863 29.081.025 11.518.749 19.455.185 30.973.934
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 5.177.347 19.167.410 24.344.757 3.431.921 13.519.382 16.951.303
Bankalar
(I-4) 104.012 4.652.478 4.756.490 1.908.213 5.947.943 7.856.156
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 6.180.886 0 6.180.886
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.197 -18.025 -20.222 -2.271 -12.140 -14.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.106.185 605.798 1.711.983 511.089 1.119.802 1.630.891
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 1.053.226 438.704 1.491.930 463.550 984.266 1.447.816
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
52.959 91.939 144.898 47.539 75.378 122.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 75.155 75.155 0 60.158 60.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.352.237 3.163.845 8.516.082 5.628.391 3.022.986 8.65 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.000.735 185.229 2.185.964 2.586.912 E ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
82.260.450 20.762.798 103.023.248 76.191.309 15.213.133 91.404.442
Krediler
(I-6) 74.452.572 18.078.177 92.530.749 69.567.055 13.365.035 82.932.090
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Devlet Borçlanma Senetleri
10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.180.276 -451.745 -3.632.021 0 112.859
Satış Amaçlı
102.665 0 102.665 112.859 0 112.859
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
836.192 0 836.192
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
543.722 0 543.722 564.803 0 564.803
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
122.598 0 122.598 143.679 0 143.679
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.144 0 2.144 19.678 0 19.678
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
572.104 0 572.104 632.912 0 632.912
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.673.686 377.062 3.050.748 1.965.145 289.641 2.254.786
VARLIKLAR TOPLAMI
100.788.597 48.896.595 149.685.192 100.684.080 39.363.962 140.048.042
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 57.678.146 44.434.004 102.112.150 49.618.540 44.154.938 93.773.478
ALINAN KREDİLER
(II-3) 591.131 10.384.658 10.975.789 412.907 9.334.699 9.747.606
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.000.205 1.837.025 5.837.230 3.830.785 2.717.468 6.548.253
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.598.866 0 2.598.866 4.810.637 0 4.810.637
Bonolar
2.598.866 0 2.598.866 4.766.623 0 4.766.623
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.724.815 138.787 1.863.602 3.135.153 208.026 3.343.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.394.199 132.585 1.526.784 2.151.316 193.125 2.344.441
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 330.616 6.202 336.818 983.837 14.901 998.738
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 510.680 32.963 543.643 547.035 51.922 598.957
KARŞILIKLAR
(II-7) 671.023 247.725 918.748 746.323 226.726 973.049
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
460.763 35.332 496.095 475.253 29.963 505.216
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
210.260 212.393 422.653 271.070 196.763 467.833
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 242.758 0 242.758 321.406 0 321.406
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.904.543 4.904.543 0 4.194.951 12.713.899 -46.340 12.667.559 11.360.851 49.000 11.409.851
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
389.769 0 389.769 390.297 0 390.297
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.204 0 387.204 387.732 0 387.732
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
70.781 0 70.781 279.006 0 279.006
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-65.582 -46.340 -111.922 -363.792 49.000 -314.792
Kar Yedekleri
9.070.764 0 9.070.764 7.664.139 0 7.664.139
Yasal Yedekler
510.951 0 510.951 452.086 0 452.086
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.253.331 0 8.253.331 7.020.021 0 7.020.021
Diğer Kar Yedekleri
306.482 0 306.482 192.032 0 192.032
Kar veya Zarar
1.043.777 0 1.043.777 1.186.811 0 1.186.811
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.043.777 0 1.043.777 1.177.314 0 1.177.314
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
87.216.704 62.468.488 149.685.192 78.854.230 61.193.812 140.048.042
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.153.940 8.112.634 4.063.782 2.780.355
Kredilerden Alınan Faizler
8.350.418 6.440.357 3.113.635 2.039.474
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
306.441 38.026 128.611 22.658
Bankalardan Alınan Faizler
31.946
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.207.490 1.475.943 764.391 637.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
153.095 146.590 43.297 51.751
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
551.359 583.318 184.630 235.536
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.503.036 746.035 536.464 349.924
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
57.495 7.240 9.360 3.069
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -6.393.510 -3.496.698 -2.410.498 -1.202.362
Mevduata Verilen Faizler
-5.345.201 -2.418.288 -2.063.607 -848.637
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-429.972 -361.859 -150.758 -123.668
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-156.698 -199.247 -46.249 -48.590
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-341.435 -333.886 -120.144 -152.914
Kiralama Faiz Giderleri
-77.141 -73.931 -26.789 -24.206
Diğer Faiz Giderleri
-43.063 -109.487 -2.951 -4.347
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.760.430 4.615.936 1.653.284 1.577.993
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
999.119 892.779 365.922 260.832
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.726.700 1.321.440 660.893 404.811
Gayri Nakdi Kredilerden
227.238 190.375 80.343 65.065
Diğer
(IV-9) 1.499.462 1.131.065 580.550 339.746
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-727.581 -428.661 -294.971 -143.979
Gayri Nakdi Kredilere
-5.548 -5.021 -1.831 -1.666
Diğer
(IV-9) -722.033 -423.640 -293.140 -142.313
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.963 31.218 247 205
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -1.951.597 -1.108.340 -612.477 -494.246
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
69.713 -39.616 -4.830 -29.758
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.993.338 -890.122 -689.078 -359.972
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-27.972 -178.602 81.431 -104.516
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 154.694 89.336 51.832 32.115
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.968.609 4.520.929 1.458.808 1.376.899
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 235.982 -535.250 108.819 -39.017
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -2.322 23.739 432 -1
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.324.322 -1.188.386 -438.841 -398.818
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.536.148 -1.337.604 -531.801 -466.241
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.341.799 1.483.428 597.417 472.822
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.341.799 1.483.428 597.417 472.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -298.022 -331.757 -152.047 -85.651
Cari Vergi Karşılığı
-286.380 -20.623 -134.156 306.362
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.535.681 -701.919 -427.416 -463.902
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.524.039 390.785 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 1.043.777 1.151.671 445.370 387.171
Grubun Karı (Zararı)
1.043.777 1.151.671 445.370 387.171
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,47350000 0,52240000 0,20200000 0,17560000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972895
BIST