***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 46.204 5.154 0 -202.335 -316.843 7.843.996 9.497 1.197.571 11.454.904 13.159 11.468.063Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 9.344 1.717 0 -66.562 269.406 0 0 1.159.062 1.372.967 5.154 1.378.121Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 5.224 6.950 0 -154.713 42.702 9.336.062 0 1.159.062 13.047.133 15.478 13.062.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER75.481.537 89.434.176 164.915.713 82.225.686 89.376.868 171.602.554GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 7.608.594 22.450.663 30.059.257 7.480.648 16.764.598 24.245.246Teminat Mektupları6.462.272 9.019.421 15.481.693 6.051.549 8.131.845 14.183.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler98.294 98.463 196.757 80.715 89.820 170.535Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler375.985 387.280 763.265 344.482 545.346 889.828Diğer Teminat Mektupları5.987.993 8.533.678 14.521.671 5.626.352 7.496.679 13.123.031Banka Kredileri0 12.263 12.263 0 16.573 16.573İthalat Kabul Kredileri0 12.263 12.263 0 16.573 16.573Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 9.043.537 9.043.537 0 5.025.525 5.025.525Belgeli Akreditifler0 4.960.472 4.960.472 0 3.656.589 3.656.589Diğer Akreditifler0 4.083.065 4.083.065 0 1.368.936 1.368.936Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.144.375 2.906.756 4.051.131 1.428.395 2.548.277 3.976.672Diğer Kefaletlerimizden1.947 1.468.686 1.470.633 704 1.042.378 1.043.082TAAHHÜTLER(III-1) 20.809.875 5.329.193 26.139.068 17.192.418 2.831.971 20.024.389Cayılamaz Taahhütler20.809.875 5.329.193 26.139.068 17.192.418 2.831.971 20.024.389Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri894.659 2.766.648 3.661.307 916.964 2.114.054 3.031.018Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 166.244 166.244 0 94.524 94.524İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri6.611.150 268.745 6.879.895 5.498.822 237.748 5.736.570Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 1.429.622 1.429.622 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.122.459 0 2.122.459 1.741.408 0 1.741.408İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri49.434 0 49.434 47.494 0 47.494Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri11.122.804 0 11.122.804 8.978.512 0 8.978.512Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.145 0 6.145 5.767 0 5.767Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.224 697.934 701.158 3.451 385.645 389.096Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR47.063.068 61.654.320 108.717.388 57.552.620 69.780.299 127.332.919Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.349.500 5.228.756 18.578.256 14.112.081 9.895.360 24.007.441Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 1.991.418 4.258.649 6.250.067Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.349.500 5.228.756 18.578.256 12.120.663 5.636.711 17.757.374Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler33.713.568 56.425.564 90.139.132 43.440.539 59.884.939 103.325.478Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.189.806 8.947.794 15.137.600 6.698.057 10.100.110 16.798.167Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.076.563 3.577.730 7.654.293 4.420.031 4.234.382 8.654.413Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.113.243 5.370.064 7.483.307 2.278.026 5.865.728 8.143.754Para ve Faiz Swap İşlemleri24.856.301 39.515.714 64.372.015 35.101.585 43.210.657 78.312.242Swap Para Alım İşlemleri1.295.443 22.291.980 23.587.423 1.723.908 25.735.907 27.459.815Swap Para Satım İşlemleri15.581.858 10.561.050 26.142.908 20.517.677 10.825.732 31.343.409Swap Faiz Alım İşlemleri3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509Swap Faiz Satım İşlemleri3.989.500 3.331.342 7.320.842 6.430.000 3.324.509 9.754.509Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.558.878 5.095.699 7.654.577 1.050.757 3.069.974 4.120.731Para Alım Opsiyonları1.714.651 2.179.676 3.894.327 729.259 1.370.067 2.099.326Para Satım Opsiyonları844.227 2.916.023 3.760.250 321.498 1.699.907 2.021.405Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri108.583 207.066 315.649 590.140 543.771 1.133.911Futures Para Alım İşlemleri12.597 194.666 207.263 2.957 541.030 543.987Futures Para Satım İşlemleri95.986 12.400 108.386 587.183 2.741 589.924Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.659.291 2.659.291 0 2.960.427 2.960.427EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER187.840.828 51.990.742 239.831.570 176.730.851 44.287.540 221.018.391EMANET KIYMETLER41.601.879 7.008.957 48.610.836 33.848.445 5.782.810 39.631.255Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.077.632 0 6.077.632 4.218.738 0 4.218.738Emanete Alınan Menkul Değerler16.417.812 5.197.315 21.615.127 15.992.767 4.231.162 20.223.929Tahsile Alınan Çekler18.030.222 1.265.863 19.296.085 12.745.727 957.162 13.702.889Tahsile Alınan Ticari Senetler768.980 93.152 862.132 544.908 81.946 626.854Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 452.627 452.752 125 512.540 512.665İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler307.108 0 307.108 346.180 0 346.180Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 251.195Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul77.630.295 10.155.409 87.785.704 77.966.304 8.026.196 85.992.500Diğer Rehinli Kıymetler13.760.532 3.961.840 17.722.372 10.648.329 3.773.038 14.421.367Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER972.234 253.651 1.225.885 3.198.368 385.050 3.583.418BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI263.322.365 141.424.918 404.747.283 258.956.537 133.664.408 392.620.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.738.675 3.680.551Alınan Faizler10.641.736 8.064.167Ödenen Faizler-6.291.241 -3.381.295Alınan Temettüler3.030 3.440Alınan Ücret ve Komisyonlar1.843.502 1.059.812Elde Edilen Diğer Kazançlar219.449 86.987Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar826.348 1.129.629Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.373.813 -1.251.304Ödenen Vergiler-159.060 -358.459Diğer-2.971.276 -1.672.426Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.831.693 2.360.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-85.467 -987.079Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-34.927 -85.154Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.278.441 -8.009.832Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.707.029 -2.317.602Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-5.513.546 5.713.103Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.064.295 5.244.773Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.220.707 1.270.270Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.502.715 1.532.418Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.093.018 6.041.448YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-83.573 -11.557.151İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-78.864 -103.288Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.452 4.004Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.056.216 -6.317.562Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.363.287 1.672.887Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.032.496 -7.592.934Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.758.847 807.184Diğer-41.583 -27.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.381.012 3.151.872Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.327.941 14.631.331Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.510.077 -11.295.590İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-5.183 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-193.693 -183.869Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi913.173 1.079.772Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.644.430 -1.284.059Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.235.224 18.210.469Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.590.794 16.926.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.164.240 1.201.328DİĞER KAPSAMLI GELİRLER213.881 356.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.061 6.616Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.681 7.757Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.808 416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.428 -1.557Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar202.820 350.211Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-86.524 -281.658Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)336.069 716.382Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.725 -84.513TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.378.121 1.558.155Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.772.360 27.830.473 41.602.833 20.312.342 23.955.693 44.268.035Nakit ve Nakit Benzerleri5.312.276 23.875.601 29.187.877 11.584.929 19.549.690 31.134.619Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 5.177.347 19.167.410 24.344.757 3.431.921 13.519.382 16.951.303Bankalar(I-4) 104.890 4.726.216 4.831.106 1.974.393 6.042.448 8.016.841Para Piyasalarından Alacaklar32.236 0 32.236 6.180.886 0 6.180.886Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.197 -18.025 -20.222 -2.271 -12.140 -14.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.106.186 605.798 1.711.984 511.090 1.119.802 1.630.892Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 1.053.226 438.704 1.491.930 463.550 984.266 1.447.816Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler52.960 91.939 144.899 47.540 75.378 122.918Diğer Finansal Varlıklar0 75.155 75.155 0 60.158 60.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 5.353.163 3.163.845 8.517.008 5.629.411 3.022.986 8.652.397Devlet Borçlanma Senetleri5.340.474 3.163.845 8.504.319 5.618.530 3.022.986 8.641.516Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.689 0 12.689 10.881 0 10.881Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.000.735 185.229 2.185.964 2.586.912 263.215 2.850.127Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 1.211.404 185.229 1.396.633 1.936.770 263.215 2.199.985Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 789.331 0 789.331 650.142 0 650.142İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)84.286.480 22.424.457 106.710.937 77.577.144 16.143.819 93.720.963Krediler(I-6) 74.377.947 18.036.608 92.414.555 69.418.968 13.342.867 82.761.835Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 2.122.983 1.705.809 3.828.792 1.548.931 955.007 2.503.938İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941Devlet Borçlanma Senetleri10.988.154 3.136.366 14.124.520 10.197.854 2.325.087 12.522.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.202.604 -454.326 -3.656.930 -3.588.609 -479.142 -4.067.751SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 102.665 0 102.665 112.859 0 112.859Satış Amaçlı102.665 0 102.665 112.859 0 112.859Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI55 0 55 55 0 55İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)792.800 38 792.838 845.976 91 846.067MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)551.906 0 551.906 572.547 0 572.547Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer130.782 0 130.782 151.423 0 151.423YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.144 0 2.144 19.678 0 153.481.779 102.324.229 40.405.538 142.729.767YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 57.668.892 44.432.250 102.101.142 49.589.731 44.152.172 93.741.903ALINAN KREDİLER(II-3) 2.140.087 12.069.030 14.209.117 1.562.891 10.348.393 11.911.284PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.041.226 1.837.025 5.878.251 4.016.659 2.717.468 6.734.127İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.598.866 0 2.598.866 4.810.637 0 4.810.637Bonolar2.598.866 0 2.598.866 4.766.623 0 4.766.623Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 44.014 0 44.014FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.724.815 138.787 1.863.602 3.135.153 208.026 3.343.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.394.199 132.585 1.526.784 2.151.316 193.125 2.344.441Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 330.616 6.202 336.818 983.837 14.901 998.738FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-11) 217 24.495 24.712 91 8.888 8.979KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 519.523 32.963 552.486 552.899 51.975 604.874KARŞILIKLAR(II-7) 707.800 247.725 955.525 778.091 226.726 1.004.817Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı492.364 35.332 527.696 505.168 29.963 535.131Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar215.436 212.393 427.829 272.923 196.763 469.686CARİ VERGİ BORCU(II-8) 273.614 0 273.614 343.527 0 343.527ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.904.543 4.904.543 0 4.194.951 4.194.951Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.904.543 4.904.543 0 4.194.951 4.194.951DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-4) 6.489.947 567.363 7.057.310 4.079.335 262.481 4.341.816ÖZKAYNAKLAR(II-9) 13.108.951 -46.340 13.062.611 11.640.673 49.000 11.689.673Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.226 0 391.226 391.754 0 391.754Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri388.661 0 388.661 389.189 0 389.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler68.404 0 68.404 276.629 0 276.629Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-65.671 -46.340 -112.011 -363.855 49.000 -314.855Kar Yedekleri9.336.062 0 9.336.062 7.843.996 0 7.843.996Yasal Yedekler550.906 0 550.906 490.587 0 490.587Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.478.674 0 8.478.674 7.161.377 0 7.161.377Diğer Kar Yedekleri306.482 0 306.482 192.032 0 192.032Kar veya Zarar1.159.062 0 1.159.062 1.272.252 0 1.272.252Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 9.497 0 9.497Dönem Net Kâr veya Zararı1.159.062 0 1.159.062 1.262.755 0 1.262.755Azınlık Payları(II-10) 15.478 0 15.478 15.507 0 15.507YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI89.273.938 64.207.841 153.481.779 80.509.687 62.220.080 142.729.767Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 11.473.768 8.250.905 4.189.545 2.827.005Kredilerden Alınan Faizler8.365.853 6.444.213 3.118.475 2.043.316Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler306.441 38.026 128.611 22.658Bankalardan Alınan Faizler124.996 105.461 29.065 47.054Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler117.295 48.029 21.698 31.951Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.207.557 1.476.018 764.413 637.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar153.095 146.590 43.297 51.751Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar551.426 583.393 184.652 235.559İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.503.036 746.035 536.464 349.924Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri351.626 139.158 127.283 44.792FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -6.564.045 -3.563.607 -2.478.999 -1.225.013Mevduata Verilen Faizler-5.343.714 -2.417.075 -2.063.528 -848.395Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-596.071 -428.176 -217.129 -145.710Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-162.117 -200.776 -48.438 -49.329İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-341.435 -333.886 -120.144 -152.914Kiralama Faiz Giderleri-77.645 -74.207 -26.809 -24.318Diğer Faiz Giderleri-43.063 -109.487 -2.951 -4.347NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.909.723 4.687.298 1.710.546 1.601.992NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.147.265 1.013.636 433.179 303.497Alınan Ücret ve Komisyonlar1.897.566 1.454.531 735.865 453.553Gayri Nakdi Kredilerden227.221 190.354 80.339 65.058Diğer(IV-9) 1.670.345 1.264.177 655.526 388.495Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-750.301 -440.895 -302.686 -150.056Gayri Nakdi Kredilere-6.611 -5.359 -2.175 -1.787Diğer(IV-9) -743.690 -435.536 -300.511 -148.269TEMETTÜ GELİRLERİ3.030 3.440 247 205TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) -1.949.669 -1.104.838 -612.852 -492.456Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)69.716 -39.811 -4.828 -29.953Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.993.338 -890.122 -689.078 -359.972Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-26.047 -174.905 81.054 -102.531DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 149.733 86.687 50.499 30.882FAALİYET BRÜT KÂRI4.260.082 4.686.223 1.581.619 1.444.120BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) 226.150 -535.317 103.952 -39.179DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) -2.322 23.739 432 -1PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.403.004 -1.251.304 -467.057 -419.731DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.580.529 -1.367.375 -548.194 -476.663NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.500.377 1.555.966 670.752 508.546BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.500.377 1.555.966 670.752 508.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -336.137 -354.638 -170.796 -93.954Cari Vergi Karşılığı-336.019 -44.317 -155.880 295.934Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.524.157 -700.180 -424.645 -463.044Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.524.039 389.859 409.729 73.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.164.240 1.201.328 499.956 414.592DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 1.164.240 1.201.328 499.956 414.592Grubun Karı (Zararı)1.159.062 1.197.571 497.966 413.109Azınlık Payları Karı (Zararı)5.178 3.757 1.990 1.483Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,52580000 0,54330000 0,22590000 0,18740000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972901BIST