***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.332 254.377 0 0 598.407 759.398 0 759.398Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 4.487 6.949 0 -189.419 27.672 9.070.764 0 598.407 12.169.249 0 12.169.249Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 -116.875 7.481 0 -199.636 292.798 9.070.764 1.912.898 0 13.617.819 0 13.617.819TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 -116.875 7.481 0 -199.636 292.798 9.070.764 1.912.898 0 13.617.819 0 13.617.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 16.254 3.929 0 426.742 -31.624 0 0 4.704.908 5.120.209 0 5.120.209Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.912.898 -1.912.898 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.912.898 -1.912.898 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 -100.621 11.410 0 227.106 261.174 10.983.662 0 4.704.908 18.738.028 0 18.738.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER170.911.718 191.030.192 361.941.910 116.127.369 166.079.544 282.206.913GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 11.338.322 36.849.354 48.187.676 8.471.532 30.062.181 38.533.713Teminat Mektupları7.434.351 17.639.764 25.074.115 7.058.379 14.037.146 21.095.525Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler147.751 183.070 330.821 133.980 147.510 281.490Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler459.047 717.774 1.176.821 395.162 612.824 1.007.986Diğer Teminat Mektupları6.827.553 16.738.920 23.566.473 6.529.237 13.276.812 19.806.049Banka Kredileri0 57.169 57.169 0 33.680 33.680İthalat Kabul Kredileri0 57.169 57.169 0 33.680 33.680Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 13.767.318 13.767.318 0 10.343.834 10.343.834Belgeli Akreditifler0 4.368.189 4.368.189 0 4.046.781 4.046.781Diğer Akreditifler0 9.399.129 9.399.129 0 6.297.053 6.297.053Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.040.092 4.765.613 6.805.705 1.384.153 4.279.755 5.663.908Diğer Kefaletlerimizden1.863.879 619.490 2.483.369 29.000 1.367.766 1.396.766TAAHHÜTLER(III-1) 29.905.414 8.166.902 38.072.316 24.865.509 8.633.167 33.498.676Cayılamaz Taahhütler29.905.414 8.166.902 38.072.316 24.865.509 8.633.167 33.498.676Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.286.346 7.567.855 8.854.201 3.543.805 7.707.411 11.251.216Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 305.613 305.613 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri9.236.907 59.874 9.296.781 7.121.357 52.502 7.173.859Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.841.698 0 2.841.698 2.135.381 0 2.135.381İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri63.299 0 63.299 51.363 0 51.363Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri16.474.347 0 16.474.347 12.007.806 0 12.007.806Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.817 0 2.817 5.797 0 5.797Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 233.560 233.560 0 873.254 873.254Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR129.667.982 146.013.936 275.681.918 82.790.328 127.384.196 210.174.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler107.502.682 131.276.672 238.779.354 61.140.828 119.578.178 180.719.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri16.023.147 21.338.116 37.361.263 11.386.300 15.523.785 26.910.085Vadeli Döviz Alım İşlemleri13.823.600 5.100.492 18.924.092 9.169.995 4.268.100 13.438.095Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.199.547 16.237.624 18.437.171 2.216.305 11.255.685 13.471.990Para ve Faiz Swap İşlemleri78.578.058 83.903.468 162.481.526 47.269.862 90.288.974 137.558.836Swap Para Alım İşlemleri3.151.730 52.169.653 55.321.383 1.451.736 55.792.484 57.244.220Swap Para Satım İşlemleri41.501.328 15.240.451 56.741.779 30.279.126 26.837.944 57.117.070Swap Faiz Alım İşlemleri16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773Swap Faiz Satım İşlemleri16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.645.420 21.390.053 31.035.473 2.116.848 11.241.994 13.358.842Para Alım Opsiyonları6.418.342 5.738.752 12.157.094 1.630.468 2.022.308 3.652.776Para Satım Opsiyonları3.227.078 8.722.821 11.949.899 486.380 3.144.606 3.630.986Faiz Alım Opsiyonları0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540Faiz Satım Opsiyonları0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri3.256.057 2.788.556 6.044.613 367.818 439.173 806.991Futures Para Alım İşlemleri3.243.312 19.502 3.262.814 329.039 113.632 442.671Futures Para Satım İşlemleri12.745 2.769.054 2.781.799 38.779 325.541 364.320Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.856.479 1.856.479 0 2.084.252 2.084.252EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER199.904.987 93.856.426 293.761.413 180.225.071 75.379.967 255.605.038EMANET KIYMETLER34.107.552 16.362.627 50.470.179 32.867.319 11.269.226 44.136.545Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler6.298.774 13.305.284 19.604.058 12.863.893 8.458.577 21.322.470Tahsile Alınan Çekler27.008.146 2.122.270 29.130.416 19.057.718 2.118.236 21.175.954Tahsile Alınan Ticari Senetler727.262 206.819 934.081 556.074 131.845 687.919Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 728.254 728.379 125 560.568 560.693İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler73.245 0 73.245 389.509 0 389.509Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER163.665.027 76.745.346 240.410.373 146.582.395 63.783.004 210.365.399Menkul Kıymetler147.251 924.577 1.071.828 122.836 673.062 795.898Teminat Senetleri59.144.682 52.723.797 111.868.479 53.995.371 42.876.164 96.871.535Emtia79.629 101.932 181.561 226.267 0 226.267Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul86.812.216 17.409.630 104.221.846 78.587.982 15.290.955 93.878.937Diğer Rehinli Kıymetler17.481.249 5.585.410 23.066.659 13.649.939 4.942.823 18.592.762Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.132.408 748.453 2.880.861 775.357 327.737 1.103.094BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI370.816.705 284.886.618 655.703.323 296.352.440 241.459.511 537.811.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı12.319.085 2.197.822Alınan Faizler9.414.195 6.605.819Ödenen Faizler-5.136.322 -3.868.383Alınan Temettüler14.441 5.716Alınan Ücret ve Komisyonlar1.655.501 1.025.823Elde Edilen Diğer Kazançlar5.086.193 175.041Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar716.705 581.767Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.463.156 -866.837Ödenen Vergiler-295.795 -119.407Diğer2.327.323 -1.341.717Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.133.816 -8.682.768Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-267.109 326.412Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-35.205 -26.413Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-35.956.202 -1.868.888Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.122.453 -3.342.460Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-505.231 -8.549.274Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)38.686.487 407.046Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.361.544 1.854.084Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.427.441 2.516.725Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.185.269 -6.484.946YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.961.648 288.080İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-25.089 -33.569Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.081 2.066Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.691.167 -2.606.459Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.166.138 3.151.848Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.380.037 -1.638.692Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.023.074 1.431.698Diğer-56.648 -18.812FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.374.413 -2.337.945Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.489.549 4.778.157Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.954.312 -6.989.682İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-160.824 -126.420Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.802.153 731.754Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.400.187 -7.803.057Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.327.221 24.074.539Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.727.408 16.271.482Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.704.908 598.407DİĞER KAPSAMLI GELİRLER415.301 160.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.183 7.946Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.933 7.788Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.255 1.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.995 -1.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar395.118 153.045Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlmlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 587.947 101.172 689.119 1.796.596 5.873 1.802.469İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)122.199.222 50.079.458 172.278.680 86.522.949 36.807.353 123.330.302Krediler(I-6) 108.047.052 41.395.566 149.442.618 78.371.554 29.451.442 107.822.996Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700Devlet Borçlanma Senetleri17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.231.618 -825.279 -4.056.897 -3.228.478 -815.916 -4.044.394SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 84.393 0 84.393 65.933 0 65.933Satış Amaçlı84.393 0 84.393 65.933 0 65.933Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI116.041 0 116.041 116.041 0 116.041İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar115.986 0 115.986 115.986 0 115.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)906.786 0 906.786 915.504 0 915.504MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)610.669 0 610.669 601.609 0 601.609Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer189.545 0 189.545 180.485 0 180.485YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.868 0 5.868 133.380 0 133.380ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.645.651 0 1.645.651 133.323 0 133.323DİĞER AKTİFLER (Net)4.542.707 443.700 4.986.407 2.552.827 762.860 3.315.687VARLIKLAR TOPLAMI151.391.539 104.751.605 256.143.144 111.182.063 82.874.959 194.057.022YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 88.649.329 97.201.173 185.850.502 55.445.419 76.393.830 131.839.249ALINAN KREDİLER(II-3) 752.473 12.522.518 13.274.991 602.162 14.995.603 15.597.765PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.404.232 6.270.026 7.674.258 3.839.747 5.001.962 8.841.709İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 2.763.807 0 2.763.807 1.194.525 0 1.194.525Bonolar2.763.807 0 2.763.807 1.194.525 0 1.194.525Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.313.367 468.567 4.781.934 4.321.769 168.019 4.489.788Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 4.185.985 467.091 4.653.076 3.995.359 163.818 4.159.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 127.382 1.476 128.858 326.410 4.201 330.611FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 568.134 27.447 595.581 526.566 37.923 564.489KARŞILIKLAR(II-7) 1.056.579 374.159 1.430.738 903.248 321.520 1.224.768Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı804.787 62.060 866.847 693.202 55.663 748.865Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar251.792 312.099 563.891 210.046 265.857 475.903CARİ VERGİ BORCU(II-8) 1.128.966 0 1.128.966 240.411 0 240.411ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-4) 9.122.768 2.239.916 11.362.684 6.454.175 2.753.288 9.207.463ÖZKAYNAKLAR(II-9) 19.001.746 -263.718 18.738.028 13.793.809 -175.990 13.617.819Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri389.769 0 389.769 389.769 0 389.769Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri387.204 0 387.204 387.204 0 387.204Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-32.981 0 -32.981 -53.164 0 -53.164Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler751.998 -263.718 488.280 269.152 -175.990 93.162Kar Yedekleri10.983.662 0 10.983.662 9.070.764 0 9.070.764Yasal Yedekler606.596 0 606.596 510.951 0 510.951Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.489.526 0 10.489.526 8.253.331 0 8.253.331Diğer Kar Yedekleri-112.460 0 -112.460 306.482 0 306.482Kar veya Zarar4.704.908 0 4.704.908 1.912.898 0 1.912.898Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.704.908 0 4.704.908 1.912.898 0 1.912.898Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI128.761.401 127.381.743 256.143.144 87.321.831 106.735.191 194.057.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 13.759.416 7.086.865 8.076.900 3.636.310Kredilerden Alınan Faizler9.520.137 5.236.783 5.422.040 2.757.268Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler106.992 177.830 14.926 105.267Bankalardan Alınan Faizler57.146 85.794 33.869 48.821Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler73.426 95.224 39.141 45.626Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.962.391 1.443.099 2.550.419 672.311Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar175.819 109.798 48.759 61.061Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar674.251 366.729 440.847 175.582İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.112.321 966.572 2.060.813 435.668Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri39.324 48.135 16.505 7.017FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -6.053.179 -3.979.719 -3.410.267 -2.081.741Mevduata Verilen Faizler-5.128.695 -3.281.594 -2.913.071 -1.772.676Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-466.606 -275.921 -256.032 -148.747Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-106.478 -110.449 -37.241 -19.098İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-155.031 -221.291 -119.732 -110.855Kiralama Faiz Giderleri-72.981 -50.352 -38.586 -25.727Diğer Faiz Giderleri-123.388 -40.112 -45.605 -4.638NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.706.237 3.107.146 4.666.633 1.554.569NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.020.959 633.197 554.619 331.988Alınan Ücret ve Komisyonlar1.816.163 1.065.807 1.005.311 555.998Gayri Nakdi Kredilerden256.386 146.895 137.179 72.993Diğer(IV-9) 1.559.777 918.912 868.132 483.005Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-795.204 -432.610 -450.692 -224.010Gayri Nakdi Kredilere-3.614 -3.717 -1.604 -1.849Diğer(IV-9) -791.590 -428.893 -449.088 -222.161TEMETTÜ GELİRLERİ14.441 5.716 5.042 375TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) 503.610 -1.339.120 297.274 -807.532Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-17.177 74.543 -22.249 59.071Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.677.568 -1.304.260 -1.108.970 -958.592Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.198.355 -109.403 1.428.493 91.989DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 118.230 100.498 72.134 36.591FAALİYET BRÜT KÂRI9.363.477 2.507.437 5.595.702 1.115.991BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -339.412 126.998 -150.569 149.476DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) 879 -2.754 -1.149 -1.379PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.514.965 -885.450 -837.618 -455.689DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.398.550 -1.001.849 -743.343 -493.546NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.111.429 744.382 3.863.023 314.853BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.111.429 744.382 3.863.023 314.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -1.406.521 -145.975 -753.553 -55.575Cari Vergi Karşılığı-3.047.134 -152.224 -831.715 -149.876Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.167.300 -1.108.265 -974.805 -548.759Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.807.913 1.114.514 1.052.967 643.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.704.908 598.407 3.109.470 259.278DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 4.704.908 598.407 3.109.470 259.278Grubun Karı (Zararı)4.704.908 598.407 3.109.470 259.278Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 2,13430000 0,27150000 1,41050000 0,11770000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049398BIST