***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2022 18:11
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 1.186.811 0 11.409.851 0 11.409.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.332 254.377 0 0 598.407 759.398 0 759.398
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.176.379 -1.177.314 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 4.487 6.949 0 -189.419 27.672 9.070.764 0 598.407 12.169.249 0 12.169.249
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 -116.875 7.481 0 -199.636 292.798 9.070.764 1.912.898 0 13.617.819 0 13.617.819
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 -116.875 7.481 0 -199.636 292.798 9.070.764 1.912.898 0 13.617.819 0 13.617.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 16.254 3.929 0 426.742 -31.624 0 0 4.704.908 5.120.209 0 5.120.209
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.912.898 -1.912.898 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.912.898 -1.912.898 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.204 56.230 -100.621 11.410 0 227.106 261.174 10.983.662 0 4.704.908 18.738.028 0 18.738.028
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
170.911.718 191.030.192 361.941.910 116.127.369 166.079.544 282.206.913
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 11.338.322 36.849.354 48.187.676 8.471.532 30.062.181 38.533.713
Teminat Mektupları
7.434.351 17.639.764 25.074.115 7.058.379 14.037.146 21.095.525
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
147.751 183.070 330.821 133.980 147.510 281.490
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
459.047 717.774 1.176.821 395.162 612.824 1.007.986
Diğer Teminat Mektupları
6.827.553 16.738.920 23.566.473 6.529.237 13.276.812 19.806.049
Banka Kredileri
0 57.169 57.169 0 33.680 33.680
İthalat Kabul Kredileri
0 57.169 57.169 0 33.680 33.680
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 13.767.318 13.767.318 0 10.343.834 10.343.834
Belgeli Akreditifler
0 4.368.189 4.368.189 0 4.046.781 4.046.781
Diğer Akreditifler
0 9.399.129 9.399.129 0 6.297.053 6.297.053
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.040.092 4.765.613 6.805.705 1.384.153 4.279.755 5.663.908
Diğer Kefaletlerimizden
1.863.879 619.490 2.483.369 29.000 1.367.766 1.396.766
TAAHHÜTLER
(III-1) 29.905.414 8.166.902 38.072.316 24.865.509 8.633.167 33.498.676
Cayılamaz Taahhütler
29.905.414 8.166.902 38.072.316 24.865.509 8.633.167 33.498.676
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.286.346 7.567.855 8.854.201 3.543.805 7.707.411 11.251.216
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 305.613 305.613 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.236.907 59.874 9.296.781 7.121.357 52.502 7.173.859
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.841.698 0 2.841.698 2.135.381 0 2.135.381
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
63.299 0 63.299 51.363 0 51.363
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
16.474.347 0 16.474.347 12.007.806 0 12.007.806
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.817 0 2.817 5.797 0 5.797
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 233.560 233.560 0 873.254 873.254
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
129.667.982 146.013.936 275.681.918 82.790.328 127.384.196 210.174.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
107.502.682 131.276.672 238.779.354 61.140.828 119.578.178 180.719.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.023.147 21.338.116 37.361.263 11.386.300 15.523.785 26.910.085
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
13.823.600 5.100.492 18.924.092 9.169.995 4.268.100 13.438.095
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.199.547 16.237.624 18.437.171 2.216.305 11.255.685 13.471.990
Para ve Faiz Swap İşlemleri
78.578.058 83.903.468 162.481.526 47.269.862 90.288.974 137.558.836
Swap Para Alım İşlemleri
3.151.730 52.169.653 55.321.383 1.451.736 55.792.484 57.244.220
Swap Para Satım İşlemleri
41.501.328 15.240.451 56.741.779 30.279.126 26.837.944 57.117.070
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.645.420 21.390.053 31.035.473 2.116.848 11.241.994 13.358.842
Para Alım Opsiyonları
6.418.342 5.738.752 12.157.094 1.630.468 2.022.308 3.652.776
Para Satım Opsiyonları
3.227.078 8.722.821 11.949.899 486.380 3.144.606 3.630.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.256.057 2.788.556 6.044.613 367.818 439.173 806.991
Futures Para Alım İşlemleri
3.243.312 19.502 3.262.814 329.039 113.632 442.671
Futures Para Satım İşlemleri
12.745 2.769.054 2.781.799 38.779 325.541 364.320
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.856.479 1.856.479 0 2.084.252 2.084.252
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
199.904.987 93.856.426 293.761.413 180.225.071 75.379.967 255.605.038
EMANET KIYMETLER
34.107.552 16.362.627 50.470.179 32.867.319 11.269.226 44.136.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.298.774 13.305.284 19.604.058 12.863.893 8.458.577 21.322.470
Tahsile Alınan Çekler
27.008.146 2.122.270 29.130.416 19.057.718 2.118.236 21.175.954
Tahsile Alınan Ticari Senetler
727.262 206.819 934.081 556.074 131.845 687.919
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 728.254 728.379 125 560.568 560.693
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
73.245 0 73.245 389.509 0 389.509
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
163.665.027 76.745.346 240.410.373 146.582.395 63.783.004 210.365.399
Menkul Kıymetler
147.251 924.577 1.071.828 122.836 673.062 795.898
Teminat Senetleri
59.144.682 52.723.797 111.868.479 53.995.371 42.876.164 96.871.535
Emtia
79.629 101.932 181.561 226.267 0 226.267
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
86.812.216 17.409.630 104.221.846 78.587.982 15.290.955 93.878.937
Diğer Rehinli Kıymetler
17.481.249 5.585.410 23.066.659 13.649.939 4.942.823 18.592.762
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.132.408 748.453 2.880.861 775.357 327.737 1.103.094
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
370.816.705 284.886.618 655.703.323 296.352.440 241.459.511 537.811.951
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.319.085 2.197.822
Alınan Faizler
9.414.195 6.605.819
Ödenen Faizler
-5.136.322 -3.868.383
Alınan Temettüler
14.441 5.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.655.501 1.025.823
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.086.193 175.041
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
716.705 581.767
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.463.156 -866.837
Ödenen Vergiler
-295.795 -119.407
Diğer
2.327.323 -1.341.717
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.133.816 -8.682.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-267.109 326.412
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35.205 -26.413
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-35.956.202 -1.868.888
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.122.453 -3.342.460
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-505.231 -8.549.274
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
38.686.487 407.046
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.361.544 1.854.084
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.427.441 2.516.725
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.185.269 -6.484.946
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.961.648 288.080
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-25.089 -33.569
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.081 2.066
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.691.167 -2.606.459
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.166.138 3.151.848
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.380.037 -1.638.692
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.023.074 1.431.698
Diğer
-56.648 -18.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.374.413 -2.337.945
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.489.549 4.778.157
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.954.312 -6.989.682
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-160.824 -126.420
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.802.153 731.754
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.400.187 -7.803.057
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.327.221 24.074.539
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.727.408 16.271.482
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.704.908 598.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
415.301 160.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.183 7.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.933 7.788
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.255 1.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.995 -1.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
395.118 153.045
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlmlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 587.947 101.172 689.119 1.796.596 5.873 1.802.469
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
122.199.222 50.079.458 172.278.680 86.522.949 36.807.353 123.330.302
Krediler
(I-6) 108.047.052 41.395.566 149.442.618 78.371.554 29.451.442 107.822.996
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700
Devlet Borçlanma Senetleri
17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.231.618 -825.279 -4.056.897 -3.228.478 -815.916 -4.044.394
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 84.393 0 84.393 65.933 0 65.933
Satış Amaçlı
84.393 0 84.393 65.933 0 65.933
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 116.041 0 116.041
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 116.036 0 116.036
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
906.786 0 906.786 915.504 0 915.504
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
610.669 0 610.669 601.609 0 601.609
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
189.545 0 189.545 180.485 0 180.485
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.868 0 5.868 133.380 0 133.380
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.645.651 0 1.645.651 133.323 0 133.323
DİĞER AKTİFLER (Net)
4.542.707 443.700 4.986.407 2.552.827 762.860 3.315.687
VARLIKLAR TOPLAMI
151.391.539 104.751.605 256.143.144 111.182.063 82.874.959 194.057.022
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 88.649.329 97.201.173 185.850.502 55.445.419 76.393.830 131.839.249
ALINAN KREDİLER
(II-3) 752.473 12.522.518 13.274.991 602.162 14.995.603 15.597.765
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.404.232 6.270.026 7.674.258 3.839.747 5.001.962 8.841.709
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 2.763.807 0 2.763.807 1.194.525 0 1.194.525
Bonolar
2.763.807 0 2.763.807 1.194.525 0 1.194.525
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.313.367 468.567 4.781.934 4.321.769 168.019 4.489.788
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 4.185.985 467.091 4.653.076 3.995.359 163.818 4.159.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 127.382 1.476 128.858 326.410 4.201 330.611
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 568.134 27.447 595.581 526.566 37.923 564.489
KARŞILIKLAR
(II-7) 1.056.579 374.159 1.430.738 903.248 321.520 1.224.768
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
804.787 62.060 866.847 693.202 55.663 748.865
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
251.792 312.099 563.891 210.046 265.857 475.903
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 1.128.966 0 1.128.966 240.411 0 240.411
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-4) 9.122.768 2.239.916 11.362.684 6.454.175 2.753.288 9.207.463
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 19.001.746 -263.718 18.738.028 13.793.809 -175.990 13.617.819
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
389.769 0 389.769 389.769 0 389.769
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.204 0 387.204 387.204 0 387.204
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-32.981 0 -32.981 -53.164 0 -53.164
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
751.998 -263.718 488.280 269.152 -175.990 93.162
Kar Yedekleri
10.983.662 0 10.983.662 9.070.764 0 9.070.764
Yasal Yedekler
606.596 0 606.596 510.951 0 510.951
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.489.526 0 10.489.526 8.253.331 0 8.253.331
Diğer Kar Yedekleri
-112.460 0 -112.460 306.482 0 306.482
Kar veya Zarar
4.704.908 0 4.704.908 1.912.898 0 1.912.898
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.704.908 0 4.704.908 1.912.898 0 1.912.898
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
128.761.401 127.381.743 256.143.144 87.321.831 106.735.191 194.057.022
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 13.759.416 7.086.865 8.076.900 3.636.310
Kredilerden Alınan Faizler
9.520.137 5.236.783 5.422.040 2.757.268
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
106.992 177.830 14.926 105.267
Bankalardan Alınan Faizler
57.146 85.794 33.869 48.821
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
73.426 95.224 39.141 45.626
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.962.391 1.443.099 2.550.419 672.311
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
175.819 109.798 48.759 61.061
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
674.251 366.729 440.847 175.582
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.112.321 966.572 2.060.813 435.668
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
39.324 48.135 16.505 7.017
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -6.053.179 -3.979.719 -3.410.267 -2.081.741
Mevduata Verilen Faizler
-5.128.695 -3.281.594 -2.913.071 -1.772.676
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-466.606 -275.921 -256.032 -148.747
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-106.478 -110.449 -37.241 -19.098
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-155.031 -221.291 -119.732 -110.855
Kiralama Faiz Giderleri
-72.981 -50.352 -38.586 -25.727
Diğer Faiz Giderleri
-123.388 -40.112 -45.605 -4.638
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.706.237 3.107.146 4.666.633 1.554.569
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.020.959 633.197 554.619 331.988
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.816.163 1.065.807 1.005.311 555.998
Gayri Nakdi Kredilerden
256.386 146.895 137.179 72.993
Diğer
(IV-9) 1.559.777 918.912 868.132 483.005
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-795.204 -432.610 -450.692 -224.010
Gayri Nakdi Kredilere
-3.614 -3.717 -1.604 -1.849
Diğer
(IV-9) -791.590 -428.893 -449.088 -222.161
TEMETTÜ GELİRLERİ
14.441 5.716 5.042 375
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) 503.610 -1.339.120 297.274 -807.532
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-17.177 74.543 -22.249 59.071
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.677.568 -1.304.260 -1.108.970 -958.592
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.198.355 -109.403 1.428.493 91.989
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 118.230 100.498 72.134 36.591
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.363.477 2.507.437 5.595.702 1.115.991
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -339.412 126.998 -150.569 149.476
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 879 -2.754 -1.149 -1.379
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.514.965 -885.450 -837.618 -455.689
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.398.550 -1.001.849 -743.343 -493.546
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.111.429 744.382 3.863.023 314.853
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.111.429 744.382 3.863.023 314.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -1.406.521 -145.975 -753.553 -55.575
Cari Vergi Karşılığı
-3.047.134 -152.224 -831.715 -149.876
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.167.300 -1.108.265 -974.805 -548.759
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.807.913 1.114.514 1.052.967 643.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.704.908 598.407 3.109.470 259.278
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 4.704.908 598.407 3.109.470 259.278
Grubun Karı (Zararı)
4.704.908 598.407 3.109.470 259.278
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 2,13430000 0,27150000 1,41050000 0,11770000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049398
BIST