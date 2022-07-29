***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.364 254.377 0 0 661.096 822.055 3.159 825.214Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 2.111 6.948 0 -189.515 27.673 9.336.062 0 661.096 12.496.221 13.483 12.509.704Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 -123.085 7.482 0 -199.759 292.799 9.336.062 2.072.708 0 14.038.053 18.217 14.056.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 -123.085 7.482 0 -199.759 292.799 9.336.062 2.072.708 0 14.038.053 18.217 14.056.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 16.641 3.929 0 426.775 -31.624 0 0 4.808.403 5.224.124 5.470 5.229.594Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.974.352 -1.974.352 0 0 -6.805 -6.805Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.805 -6.805Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.974.352 -1.974.352 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 -106.444 11.411 0 227.016 261.175 11.310.414 98.356 4.808.403 19.262.177 16.882 19.279.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER170.914.580 191.030.192 361.944.772 116.129.741 166.079.544 282.209.285GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 11.336.492 36.849.354 48.185.846 8.470.096 30.062.181 38.532.277Teminat Mektupları7.432.521 17.639.764 25.072.285 7.056.943 14.037.146 21.094.089Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler147.751 183.070 330.821 133.980 147.510 281.490Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler459.047 717.774 1.176.821 395.162 612.824 1.007.986Diğer Teminat Mektupları6.825.723 16.738.920 23.564.643 6.527.801 13.276.812 19.804.613Banka Kredileri0 57.169 57.169 0 33.680 33.680İthalat Kabul Kredileri0 57.169 57.169 0 33.680 33.680Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 13.767.318 13.767.318 0 10.343.834 10.343.834Belgeli Akreditifler0 4.368.189 4.368.189 0 4.046.781 4.046.781Diğer Akreditifler0 9.399.129 9.399.129 0 6.297.053 6.297.053Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.040.092 4.765.613 6.805.705 1.384.153 4.279.755 5.663.908Diğer Kefaletlerimizden1.863.879 619.490 2.483.369 29.000 1.367.766 1.396.766TAAHHÜTLER(III-1) 29.910.106 8.166.902 38.077.008 24.869.317 8.633.167 33.502.484Cayılamaz Taahhütler29.910.106 8.166.902 38.077.008 24.869.317 8.633.167 33.502.484Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.286.346 7.567.855 8.854.201 3.543.805 7.707.411 11.251.216Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 305.613 305.613 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri9.236.907 59.874 9.296.781 7.121.357 52.502 7.173.859Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.841.698 0 2.841.698 2.135.381 0 2.135.381İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri63.299 0 63.299 51.363 0 51.363Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri16.474.347 0 16.474.347 12.007.806 0 12.007.806Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.817 0 2.817 5.797 0 5.797Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.692 233.560 238.252 3.808 873.254 877.062Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR129.667.982 146.013.936 275.681.918 82.790.328 127.384.196 210.174.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler107.502.682 131.276.672 238.779.354 61.140.828 119.578.178 180.719.006Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri16.023.147 21.338.116 37.361.263 11.386.300 15.523.785 26.910.085Vadeli Döviz Alım İşlemleri13.823.600 5.100.492 18.924.092 9.169.995 4.268.100 13.438.095Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.199.547 16.237.624 18.437.171 2.216.305 11.255.685 13.471.990Para ve Faiz Swap İşlemleri78.578.058 83.903.468 162.481.526 47.269.862 90.288.974 137.558.836Swap Para Alım İşlemleri3.151.730 52.169.653 55.321.383 1.451.736 55.792.484 57.244.220Swap Para Satım İşlemleri41.501.328 15.240.451 56.741.779 30.279.126 26.837.944 57.117.070Swap Faiz Alım İşlemleri16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773Swap Faiz Satım İşlemleri16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.645.420 21.390.053 31.035.473 2.116.848 11.241.994 13.358.842Para Alım Opsiyonları6.418.342 5.738.752 12.157.094 1.630.468 2.022.308 3.652.776Para Satım Opsiyonları3.227.078 8.722.821 11.949.899 486.380 3.144.606 3.630.986Faiz Alım Opsiyonları0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540Faiz Satım Opsiyonları0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri3.256.057 2.788.556 6.044.613 367.818 439.173 806.991Futures Para Alım İşlemleri3.243.312 19.502 3.262.814 329.039 113.632 442.671Futures Para Satım İşlemleri12.745 2.769.054 2.781.799 38.779 325.541 364.320Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.856.479 1.856.479 0 2.084.252 2.084.252EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER216.236.626 97.224.767 313.461.393 191.502.856 77.886.471 269.389.327EMANET KIYMETLER49.526.590 16.390.175 65.916.765 43.658.517 11.330.004 54.988.521Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.864.388 0 10.864.388 7.112.025 0 7.112.025Emanete Alınan Menkul Değerler7.825.846 13.305.284 21.131.130 14.741.218 8.458.577 23.199.795Tahsile Alınan Çekler30.017.682 2.149.008 32.166.690 20.823.940 2.178.366 23.002.306Tahsile Alınan Ticari Senetler745.304 207.629 952.933 591.700 132.493 724.193Tahsile Alınan Diğer Kıymetler125 728.254 728.379 125 560.568 560.693İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler73.245 0 73.245 389.509 0 389.509Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER164.577.628 80.086.139 244.663.767 147.068.982 66.228.730 213.297.712Menkul Kıymetler147.251 924.577 1.071.828 122.836 673.062 795.898Teminat Senetleri60.000.294 56.064.590 116.064.884 54.425.408 45.321.890 99.747.298Emtia79.629 101.932 181.561 226.267 0 226.267Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul86.813.216 17.409.630 104.222.846 78.588.982 15.290.955 93.879.937Diğer Rehinli Kıymetler17.537.238 5.585.410 23.122.648 13.705.489 4.942.823 18.648.312Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.132.408 748.453 2.880.861 775.357 327.737 1.103.094BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI387.151.206 288.254.959 675.406.165 307.632.597 243.966.015 551.598.612Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı12.485.572 2.169.059Alınan Faizler9.830.769 6.799.566Ödenen Faizler-5.317.050 -3.943.736Alınan Temettüler516 2.783Alınan Ücret ve Komisyonlar1.804.449 1.121.717Elde Edilen Diğer Kazançlar5.097.387 171.414Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar716.705 581.767Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.545.071 -916.130Ödenen Vergiler-325.733 -143.560Diğer2.223.600 -1.504.762Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.540.205 -8.686.787Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-267.109 326.412Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-35.502 -26.090Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-37.743.944 -2.376.295Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.318.872 -3.204.815Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-347.212 -8.734.648Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)38.866.100 415.428Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.014.666 2.165.526Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.321.000 2.747.695Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.945.367 -6.517.728YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.968.183 282.218İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-26.679 -35.428Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.680 2.606Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.691.167 -2.609.245Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.166.138 3.151.847Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.380.039 -1.638.693Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.023.074 1.431.698Diğer-62.190 -20.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.730.922 -2.346.270Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.856.005 4.778.157Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.954.312 -6.989.682İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-6.805 -5.183Kiralamaya İlişkin Ödemeler-163.966 -129.562Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.802.153 731.754Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.510.259 -7.850.026Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.414.865 24.235.224Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.925.124 16.385.198Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.813.824 664.284DİĞER KAPSAMLI GELİRLER415.770 160.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.593 7.946Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.933 7.788Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.255 1.808Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.405 -1.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar395.177 152.984Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri554.074 -132.988Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-26.616 317.267Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-132.281 -31.295TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.229.594 825.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)21.292.953 54.414.340 75.707.293 20.145.808 45.387.952 65.533.760Nakit ve Nakit Benzerleri9.080.552 48.274.316 57.354.868 7.338.386 40.091.185 47.429.571Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 7.896.511 39.647.731 47.544.242 5.718.495 30.072.800 35.791.295Bankalar(I-4) 75.323 8.658.424 8.733.747 1.619.218 10.045.520 11.664.738Para Piyasalarından Alacaklar1.111.595 0 1.111.595 3.245 0 3.245Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.877 -31.839 -34.716 -2.572 -27.135 -29.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.317.486 778.315 3.095.801 2.001.648 792.140 2.793.788Devlet Borçlanma Senetleri(I-2) 2.246.450 504.547 2.750.997 1.942.260 549.168 2.491.428Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler71.036 152.530 223.566 59.388 135.326 194.714Diğer Finansal Varlıklar0 121.238 121.238 0 107.646 107.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-5) 4.716.131 4.789.385 9.505.516 3.002.601 4.173.355 7.175.956Devlet Borçlanma Senetleri4.698.626 4.789.385 9.488.011 2.989.351 4.173.355 7.162.706Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.505 0 17.505 13.250 0 13.250Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5.178.784 572.324 5.751.108 7.803.173 331.272 8.134.445Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-3) 4.590.837 471.152 5.061.989 6.006.577 325.399 6.331.976Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-12) 587.947 101.172 689.119 1.796.596 5.873 1.802.469İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)125.352.541 53.383.325 178.735.866 88.788.499 39.222.999 128.011.498Krediler(I-6) 108.095.815 41.384.605 149.480.420 78.529.502 29.376.248 107.905.750Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(I-15) 3.149.842 3.319.203 6.469.045 2.142.281 2.494.644 4.636.925İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-7) 17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700Devlet Borçlanma Senetleri17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.276.904 -829.654 -4.106.558 -3.263.157 -819.720 -4.082.877SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-14) 84.393 0 84.393 65.933 0 65.933Satış Amaçlı65.933Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI55 0 55 55 0 55İştirakler (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-9) 50 0 50 50 0 50Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar50 0 50 50 0 50Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-10) 5 0 5 5 0 5Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5 0 5 5 0 5MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)927.112 0 927.112 934.431 25 934.456MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)623.985 0 623.985 611.252 0 611.252Şerefiye421.124 0 421.124 421.124 0 421.124Diğer202.861 0 202.861 190.128 0 190.128YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI5.868 0 5.868 138.894 0 138.894ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.662.973 0 1.662.973 147.376 0 147.376DİĞER AKTİFLER (Net)4.801.576 472.471 5.274.047 2.636.070 774.824 3.410.894VARLIKLAR TOPLAMI154.751.456 108.270.136 263.021.592 113.468.318 85.385.800 198.854.118YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 88.616.779 97.157.060 185.773.839 55.350.689 76.232.284 131.582.973ALINAN KREDİLER(II-3) 2.903.719 15.970.764 18.874.483 2.368.497 17.430.679 19.799.176PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-4) 1.646.357 6.270.026 7.916.383 3.923.853 5.001.962 8.925.815İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-3) 3.130.263 0 3.130.263 1.194.525 0 1.194.525Bonolar3.130.263 0 3.130.263 1.194.525 0 1.194.525Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.313.367 468.567 4.781.934 4.321.769 168.019 4.489.788Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 4.185.985 467.091 4.653.076 3.995.359 163.818 4.159.177Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-6) 127.382 1.476 128.858 326.410 4.201 330.611FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(II-14) 1.921 9.162 11.083 1.809 19.468 21.277KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-5) 582.699 27.447 610.146 539.737 37.923 577.660KARŞILIKLAR(II-7) 1.105.127 374.159 1.479.286 954.915 321.520 1.276.435Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı845.646 62.060 907.706 738.641 55.663 794.304Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar259.481 312.099 571.580 216.274 265.857 482.131CARİ VERGİ BORCU(II-8) 1.169.742 0 1.169.742 272.117 0 272.117ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-4) 9.146.575 2.307.144 11.453.719 6.462.341 2.956.705 9.419.046ÖZKAYNAKLAR(II-9) 19.542.777 -263.718 19.279.059 14.232.260 -175.990 14.056.270Ödenmiş Sermaye2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390Sermaye Yedekleri391.226 0 391.226 391.226 0 391.226Hisse Senedi İhraç Primleri2.565 0 2.565 2.565 0 2.565Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri388.661 0 388.661 388.661 0 388.661Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-38.803 0 -38.803 -59.373 0 -59.373Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler751.909 -263.718 488.191 269.030 -175.990 93.040Kar Yedekleri11.310.414 0 11.310.414 9.336.062 0 9.336.062Yasal Yedekler649.424 0 649.424 550.906 0 550.906Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.773.450 0 10.773.450 8.478.674 0 8.478.674Diğer Kar Yedekleri-112.460 0 -112.460 306.482 0 306.482Kar veya Zarar4.906.759 0 4.906.759 2.072.708 0 2.072.708Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı98.356 0 98.356 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.808.403 0 4.808.403 2.072.708 0 2.072.708Azınlık Payları(II-10) 16.882 0 16.882 18.217 0 18.217YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI132.159.326 130.862.266 263.021.592 89.622.512 109.231.606 198.854.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 14.175.692 7.280.930 8.318.595 3.743.454Kredilerden Alınan Faizler9.528.202 5.247.378 5.422.982 2.765.091Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler106.992 177.830 14.926 105.267Bankalardan Alınan Faizler82.365 92.638 51.352 51.875Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler73.767 95.597 39.476 45.776Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.962.435 1.443.144 2.550.441 672.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar175.819 109.798 48.759 61.061Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar674.295 366.774 440.869 175.605İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.112.321 966.572 2.060.813 435.668Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri421.931 224.343 239.418 103.111FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -6.285.110 -4.081.753 -3.551.641 -2.138.528Mevduata Verilen Faizler-5.125.227 -3.280.186 -2.912.062 -1.772.581Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-660.324 -375.649 -366.081 -204.859Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-132.089 -113.679 -54.890 -19.700İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-170.020 -221.291 -133.884 -110.855Kiralama Faiz Giderleri-74.062 -50.836 -39.119 -25.895Diğer Faiz Giderleri-123.388 -40.112 -45.605 -4.638NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.890.582 3.199.177 4.766.954 1.604.926NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.137.433 714.086 621.288 361.734Alınan Ücret ve Komisyonlar1.965.111 1.161.701 1.087.867 592.451Gayri Nakdi Kredilerden256.376 146.882 137.174 72.985Diğer(IV-9) 1.708.735 1.014.819 950.693 519.466Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-827.678 -447.615 -466.579 -230.717Gayri Nakdi Kredilere-4.897 -4.436 -2.316 -2.191Diğer(IV-9) -822.781 -443.179 -464.263 -228.526TEMETTÜ GELİRLERİ6.357 2.783 5.042 375TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-3) 509.808 -1.336.817 301.008 -806.526Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-17.177 74.544 -22.249 59.071Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.677.568 -1.304.260 -1.108.970 -958.592Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.204.553 -107.101 1.432.227 92.995DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-4) 115.793 96.870 71.193 34.122FAALİYET BRÜT KÂRI9.659.973 2.676.099 5.765.485 1.194.631BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-5) -351.164 122.033 -158.056 146.590DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-5) 879 -2.754 -1.149 -1.379PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.599.205 -935.916 -884.070 -482.005DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-6) -1.451.274 -1.029.837 -772.814 -508.035NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.259.209 829.625 3.949.396 349.802BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.259.209 829.625 3.949.396 349.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) -1.445.385 -165.341 -775.897 -63.481Cari Vergi Karşılığı-3.088.858 -180.139 -854.014 -164.647Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.163.808 -1.099.512 -973.896 -541.658Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.807.281 1.114.310 1.052.013 642.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.813.824 664.284 3.173.499 286.321DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-8) 4.813.824 664.284 3.173.499 286.321Grubun Karı (Zararı)4.808.403 661.096 3.170.463 284.721Azınlık Payları Karı (Zararı)5.421 3.188 3.036 1.600Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar Zarar 2,18130000 0,29990000 1,43830000 0,12920000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049399BIST