***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.07.2022 18:12
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 -4.120 5.233 0 -88.151 -226.704 7.843.996 1.272.252 0 11.674.166 15.507 11.689.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.231 1.715 0 -101.364 254.377 0 0 661.096 822.055 3.159 825.214
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -528 -220.221 0 0 0 0 0 230.246 -9.497 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 -5.183 -5.183
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.183 -5.183
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 1.261.820 -1.262.755 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 2.111 6.948 0 -189.515 27.673 9.336.062 0 661.096 12.496.221 13.483 12.509.704
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 -123.085 7.482 0 -199.759 292.799 9.336.062 2.072.708 0 14.038.053 18.217 14.056.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 -123.085 7.482 0 -199.759 292.799 9.336.062 2.072.708 0 14.038.053 18.217 14.056.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 16.641 3.929 0 426.775 -31.624 0 0 4.808.403 5.224.124 5.470 5.229.594
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.974.352 -1.974.352 0 0 -6.805 -6.805
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.805 -6.805
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.974.352 -1.974.352 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.661 56.230 -106.444 11.411 0 227.016 261.175 11.310.414 98.356 4.808.403 19.262.177 16.882 19.279.059
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
170.914.580 191.030.192 361.944.772 116.129.741 166.079.544 282.209.285
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 11.336.492 36.849.354 48.185.846 8.470.096 30.062.181 38.532.277
Teminat Mektupları
7.432.521 17.639.764 25.072.285 7.056.943 14.037.146 21.094.089
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
147.751 183.070 330.821 133.980 147.510 281.490
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
459.047 717.774 1.176.821 395.162 612.824 1.007.986
Diğer Teminat Mektupları
6.825.723 16.738.920 23.564.643 6.527.801 13.276.812 19.804.613
Banka Kredileri
0 57.169 57.169 0 33.680 33.680
İthalat Kabul Kredileri
0 57.169 57.169 0 33.680 33.680
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 13.767.318 13.767.318 0 10.343.834 10.343.834
Belgeli Akreditifler
0 4.368.189 4.368.189 0 4.046.781 4.046.781
Diğer Akreditifler
0 9.399.129 9.399.129 0 6.297.053 6.297.053
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.040.092 4.765.613 6.805.705 1.384.153 4.279.755 5.663.908
Diğer Kefaletlerimizden
1.863.879 619.490 2.483.369 29.000 1.367.766 1.396.766
TAAHHÜTLER
(III-1) 29.910.106 8.166.902 38.077.008 24.869.317 8.633.167 33.502.484
Cayılamaz Taahhütler
29.910.106 8.166.902 38.077.008 24.869.317 8.633.167 33.502.484
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.286.346 7.567.855 8.854.201 3.543.805 7.707.411 11.251.216
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 305.613 305.613 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.236.907 59.874 9.296.781 7.121.357 52.502 7.173.859
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.841.698 0 2.841.698 2.135.381 0 2.135.381
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
63.299 0 63.299 51.363 0 51.363
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
16.474.347 0 16.474.347 12.007.806 0 12.007.806
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.817 0 2.817 5.797 0 5.797
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.692 233.560 238.252 3.808 873.254 877.062
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
129.667.982 146.013.936 275.681.918 82.790.328 127.384.196 210.174.524
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
22.165.300 14.737.264 36.902.564 21.649.500 7.806.018 29.455.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
107.502.682 131.276.672 238.779.354 61.140.828 119.578.178 180.719.006
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.023.147 21.338.116 37.361.263 11.386.300 15.523.785 26.910.085
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
13.823.600 5.100.492 18.924.092 9.169.995 4.268.100 13.438.095
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.199.547 16.237.624 18.437.171 2.216.305 11.255.685 13.471.990
Para ve Faiz Swap İşlemleri
78.578.058 83.903.468 162.481.526 47.269.862 90.288.974 137.558.836
Swap Para Alım İşlemleri
3.151.730 52.169.653 55.321.383 1.451.736 55.792.484 57.244.220
Swap Para Satım İşlemleri
41.501.328 15.240.451 56.741.779 30.279.126 26.837.944 57.117.070
Swap Faiz Alım İşlemleri
16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773
Swap Faiz Satım İşlemleri
16.962.500 8.246.682 25.209.182 7.769.500 3.829.273 11.598.773
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.645.420 21.390.053 31.035.473 2.116.848 11.241.994 13.358.842
Para Alım Opsiyonları
6.418.342 5.738.752 12.157.094 1.630.468 2.022.308 3.652.776
Para Satım Opsiyonları
3.227.078 8.722.821 11.949.899 486.380 3.144.606 3.630.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.464.240 3.464.240 0 3.037.540 3.037.540
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.256.057 2.788.556 6.044.613 367.818 439.173 806.991
Futures Para Alım İşlemleri
3.243.312 19.502 3.262.814 329.039 113.632 442.671
Futures Para Satım İşlemleri
12.745 2.769.054 2.781.799 38.779 325.541 364.320
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.856.479 1.856.479 0 2.084.252 2.084.252
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
216.236.626 97.224.767 313.461.393 191.502.856 77.886.471 269.389.327
EMANET KIYMETLER
49.526.590 16.390.175 65.916.765 43.658.517 11.330.004 54.988.521
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.864.388 0 10.864.388 7.112.025 0 7.112.025
Emanete Alınan Menkul Değerler
7.825.846 13.305.284 21.131.130 14.741.218 8.458.577 23.199.795
Tahsile Alınan Çekler
30.017.682 2.149.008 32.166.690 20.823.940 2.178.366 23.002.306
Tahsile Alınan Ticari Senetler
745.304 207.629 952.933 591.700 132.493 724.193
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 728.254 728.379 125 560.568 560.693
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
73.245 0 73.245 389.509 0 389.509
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
164.577.628 80.086.139 244.663.767 147.068.982 66.228.730 213.297.712
Menkul Kıymetler
147.251 924.577 1.071.828 122.836 673.062 795.898
Teminat Senetleri
60.000.294 56.064.590 116.064.884 54.425.408 45.321.890 99.747.298
Emtia
79.629 101.932 181.561 226.267 0 226.267
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
86.813.216 17.409.630 104.222.846 78.588.982 15.290.955 93.879.937
Diğer Rehinli Kıymetler
17.537.238 5.585.410 23.122.648 13.705.489 4.942.823 18.648.312
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.132.408 748.453 2.880.861 775.357 327.737 1.103.094
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
387.151.206 288.254.959 675.406.165 307.632.597 243.966.015 551.598.612
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.485.572 2.169.059
Alınan Faizler
9.830.769 6.799.566
Ödenen Faizler
-5.317.050 -3.943.736
Alınan Temettüler
516 2.783
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.804.449 1.121.717
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.097.387 171.414
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
716.705 581.767
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.545.071 -916.130
Ödenen Vergiler
-325.733 -143.560
Diğer
2.223.600 -1.504.762
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.540.205 -8.686.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-267.109 326.412
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35.502 -26.090
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-37.743.944 -2.376.295
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.318.872 -3.204.815
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-347.212 -8.734.648
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
38.866.100 415.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.014.666 2.165.526
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.321.000 2.747.695
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.945.367 -6.517.728
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.968.183 282.218
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.679 -35.428
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.680 2.606
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.691.167 -2.609.245
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.166.138 3.151.847
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.380.039 -1.638.693
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.023.074 1.431.698
Diğer
-62.190 -20.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.730.922 -2.346.270
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.856.005 4.778.157
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.954.312 -6.989.682
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-6.805 -5.183
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-163.966 -129.562
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.802.153 731.754
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.510.259 -7.850.026
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.414.865 24.235.224
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.925.124 16.385.198
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.813.824 664.284
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
415.770 160.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.593 7.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.933 7.788
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.255 1.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.405 -1.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
395.177 152.984
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
554.074 -132.988
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-26.616 317.267
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-132.281 -31.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.229.594 825.214
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.292.953 54.414.340 75.707.293 20.145.808 45.387.952 65.533.760
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.080.552 48.274.316 57.354.868 7.338.386 40.091.185 47.429.571
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 7.896.511 39.647.731 47.544.242 5.718.495 30.072.800 35.791.295
Bankalar
(I-4) 75.323 8.658.424 8.733.747 1.619.218 10.045.520 11.664.738
Para Piyasalarından Alacaklar
1.111.595 0 1.111.595 3.245 0 3.245
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.877 -31.839 -34.716 -2.572 -27.135 -29.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.317.486 778.315 3.095.801 2.001.648 792.140 2.793.788
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 2.246.450 504.547 2.750.997 1.942.260 549.168 2.491.428
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
71.036 152.530 223.566 59.388 135.326 194.714
Diğer Finansal Varlıklar
0 121.238 121.238 0 107.646 107.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 4.716.131 4.789.385 9.505.516 3.002.601 4.173.355 7.175.956
Devlet Borçlanma Senetleri
4.698.626 4.789.385 9.488.011 2.989.351 4.173.355 7.162.706
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.505 0 17.505 13.250 0 13.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.178.784 572.324 5.751.108 7.803.173 331.272 8.134.445
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 4.590.837 471.152 5.061.989 6.006.577 325.399 6.331.976
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 587.947 101.172 689.119 1.796.596 5.873 1.802.469
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
125.352.541 53.383.325 178.735.866 88.788.499 39.222.999 128.011.498
Krediler
(I-6) 108.095.815 41.384.605 149.480.420 78.529.502 29.376.248 107.905.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 3.149.842 3.319.203 6.469.045 2.142.281 2.494.644 4.636.925
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700
Devlet Borçlanma Senetleri
17.383.788 9.509.171 26.892.959 11.379.873 8.171.827 19.551.700
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.276.904 -829.654 -4.106.558 -3.263.157 -819.720 -4.082.877
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 84.393 0 84.393 65.933 0 65.933
Satış Amaçlı
65.933
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 55 0 55
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
927.112 0 927.112 934.431 25 934.456
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
623.985 0 623.985 611.252 0 611.252
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
202.861 0 202.861 190.128 0 190.128
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.868 0 5.868 138.894 0 138.894
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.662.973 0 1.662.973 147.376 0 147.376
DİĞER AKTİFLER (Net)
4.801.576 472.471 5.274.047 2.636.070 774.824 3.410.894
VARLIKLAR TOPLAMI
154.751.456 108.270.136 263.021.592 113.468.318 85.385.800 198.854.118
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 88.616.779 97.157.060 185.773.839 55.350.689 76.232.284 131.582.973
ALINAN KREDİLER
(II-3) 2.903.719 15.970.764 18.874.483 2.368.497 17.430.679 19.799.176
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 1.646.357 6.270.026 7.916.383 3.923.853 5.001.962 8.925.815
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 3.130.263 0 3.130.263 1.194.525 0 1.194.525
Bonolar
3.130.263 0 3.130.263 1.194.525 0 1.194.525
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.313.367 468.567 4.781.934 4.321.769 168.019 4.489.788
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 4.185.985 467.091 4.653.076 3.995.359 163.818 4.159.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 127.382 1.476 128.858 326.410 4.201 330.611
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-14) 1.921 9.162 11.083 1.809 19.468 21.277
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 582.699 27.447 610.146 539.737 37.923 577.660
KARŞILIKLAR
(II-7) 1.105.127 374.159 1.479.286 954.915 321.520 1.276.435
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
845.646 62.060 907.706 738.641 55.663 794.304
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
259.481 312.099 571.580 216.274 265.857 482.131
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 1.169.742 0 1.169.742 272.117 0 272.117
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 8.541.655 8.541.655 0 7.239.036 7.239.036
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-4) 9.146.575 2.307.144 11.453.719 6.462.341 2.956.705 9.419.046
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 19.542.777 -263.718 19.279.059 14.232.260 -175.990 14.056.270
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.226 0 391.226 391.226 0 391.226
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
388.661 0 388.661 388.661 0 388.661
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-38.803 0 -38.803 -59.373 0 -59.373
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
751.909 -263.718 488.191 269.030 -175.990 93.040
Kar Yedekleri
11.310.414 0 11.310.414 9.336.062 0 9.336.062
Yasal Yedekler
649.424 0 649.424 550.906 0 550.906
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.773.450 0 10.773.450 8.478.674 0 8.478.674
Diğer Kar Yedekleri
-112.460 0 -112.460 306.482 0 306.482
Kar veya Zarar
4.906.759 0 4.906.759 2.072.708 0 2.072.708
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
98.356 0 98.356 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.808.403 0 4.808.403 2.072.708 0 2.072.708
Azınlık Payları
(II-10) 16.882 0 16.882 18.217 0 18.217
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
132.159.326 130.862.266 263.021.592 89.622.512 109.231.606 198.854.118
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 14.175.692 7.280.930 8.318.595 3.743.454
Kredilerden Alınan Faizler
9.528.202 5.247.378 5.422.982 2.765.091
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
106.992 177.830 14.926 105.267
Bankalardan Alınan Faizler
82.365 92.638 51.352 51.875
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
73.767 95.597 39.476 45.776
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.962.435 1.443.144 2.550.441 672.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
175.819 109.798 48.759 61.061
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
674.295 366.774 440.869 175.605
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.112.321 966.572 2.060.813 435.668
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
421.931 224.343 239.418 103.111
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -6.285.110 -4.081.753 -3.551.641 -2.138.528
Mevduata Verilen Faizler
-5.125.227 -3.280.186 -2.912.062 -1.772.581
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-660.324 -375.649 -366.081 -204.859
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-132.089 -113.679 -54.890 -19.700
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-170.020 -221.291 -133.884 -110.855
Kiralama Faiz Giderleri
-74.062 -50.836 -39.119 -25.895
Diğer Faiz Giderleri
-123.388 -40.112 -45.605 -4.638
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.890.582 3.199.177 4.766.954 1.604.926
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.137.433 714.086 621.288 361.734
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.965.111 1.161.701 1.087.867 592.451
Gayri Nakdi Kredilerden
256.376 146.882 137.174 72.985
Diğer
(IV-9) 1.708.735 1.014.819 950.693 519.466
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-827.678 -447.615 -466.579 -230.717
Gayri Nakdi Kredilere
-4.897 -4.436 -2.316 -2.191
Diğer
(IV-9) -822.781 -443.179 -464.263 -228.526
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.357 2.783 5.042 375
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) 509.808 -1.336.817 301.008 -806.526
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-17.177 74.544 -22.249 59.071
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.677.568 -1.304.260 -1.108.970 -958.592
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.204.553 -107.101 1.432.227 92.995
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 115.793 96.870 71.193 34.122
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.659.973 2.676.099 5.765.485 1.194.631
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -351.164 122.033 -158.056 146.590
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 879 -2.754 -1.149 -1.379
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.599.205 -935.916 -884.070 -482.005
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.451.274 -1.029.837 -772.814 -508.035
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.259.209 829.625 3.949.396 349.802
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.259.209 829.625 3.949.396 349.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -1.445.385 -165.341 -775.897 -63.481
Cari Vergi Karşılığı
-3.088.858 -180.139 -854.014 -164.647
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.163.808 -1.099.512 -973.896 -541.658
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.807.281 1.114.310 1.052.013 642.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.813.824 664.284 3.173.499 286.321
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 4.813.824 664.284 3.173.499 286.321
Grubun Karı (Zararı)
4.808.403 661.096 3.170.463 284.721
Azınlık Payları Karı (Zararı)
5.421 3.188 3.036 1.600
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar Zarar 2,18130000 0,29990000 1,43830000 0,12920000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049399
BIST