TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|13,8259
|13,8289
|% 0,24
|Euro
|15,4980
|15,5687
|% -0,39
|Sterlin
|18,4854
|18,5781
|% 0,21
|Frank
|14,9774
|15,0676
|% 0,88
|Riyal
|3,6736
|3,6921
|% 0,19
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|20,76
|Altın Gr.
|851
|852
|12,82
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,17
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|B. Petrol
|97,82
|97,82
|3,70
Seans Raporu 18:05
- 17:59PNLSN Yüzde -3.87 oranında düşüşle 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 462 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 1, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 28, 262.00 milyon TL de
- 17:57ERBOS Yüzde -3.76 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 162 adet işlem
- 17:56ATAGY Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 826 adet işlem
- 17:54THYAO Yüzde -5.79 oranında düşüşle 25.72 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 125, 395 adet işlem