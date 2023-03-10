***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.03.2023 18:13
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
31.12.2022 dönemine ilişkin Faaliyet Raporumuz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122826
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1672
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.135,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 19,93
|Açılış
|: 1.135,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9486
|18,9751
|% 0,12
|
|Euro
|20,2275
|20,2377
|% 0,83
|
|Sterlin
|22,7811
|22,8954
|% 1,11
|
|Frank
|20,5211
|20,6447
|% 1,51
|
|Riyal
|5,0360
|5,0613
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|31,01
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|19,04
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.674
|7.747
|117,00
|
|Yarım
|3.749
|3.791
|57,00
|
|Çeyrek
|1.874
|1.895
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|0,27
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
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17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem