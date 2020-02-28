***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2020 18:10
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
6140/38
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2019 YILI FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait yılsonu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup
»Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yılsonu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
»Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yılsonu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Yavuz CANEVİ
Nicolas de Baudinet de Courcelles
Ayşe AŞARDAĞ
Ümit LEBLEBİCİ
M. Aşkın DOLAŞTIR
Gökhan KAZCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Denetim Komitesi
Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkan Vekili
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Raporlamadan Sorumlu Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822884
BIST