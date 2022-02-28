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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

28.02.2022 18:29
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Karar Sayısı
6560/39
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

   TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2021 YILI FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI
 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup
Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıl sonu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıl sonu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Banka'nın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Yavuz CANEVİ
Nicolas de Baudinet de Courcelles
Ayşe AŞARDAĞ
Ümit LEBLEBİCİ
M. Aşkın DOLAŞTIR
Kamer KIDIL

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan Sorumlu 
Finansal Raporlamadan Sorumlu 

Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Başkan Vekili
Genel Müdür Yardımcısı
Direktör





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005303


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ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
ALCAR 277,40 36.769.978 % 9,99  
KAPLM 47,34 2.062.013 % 9,99  
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Altın Gr. 848 848 9,24  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 0,01  
Gümüş Gr. 10,85 10,87 0,11  
B. Petrol 97,43 97,43 3,31  
Seans Raporu 18:05
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