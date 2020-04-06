***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.04.2020 17:12
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
26/03/2020
Saati
11:00
Adresi
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N 7A-7B Ümraniye/İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Bankamızın 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2019 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda 2019 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.070.354.036,07'den, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.53.517.701,80 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,87 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,10 genel kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden gayrimenkul satış kârının %50'sini teşkil eden TL.9.394.345,91 özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan TL.1.007.441.987,39 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2020 yılı bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 olarak, görev sürelerinin 2021 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tesbiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine: -Yavuz CANEVİ -Dr. Akın AKBAYGİL -Ümit LEBLEBİCİ -Jean Paul SABET - Ayşe AŞARDAĞ - Sabri DAVAZ - Xavier Henri Jean GUILMINEAU - Yvan L.A.M. DE COCK - Jacques Roger Jean Marie RININO - Özden ODABAŞI - François Andre Jesualdo BENAROYA'nın - Nicolas de BAUDINET de COURCELLES seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/04/2020
Açıklamalar
Bankamızın 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.04.2020 tarihinde tescil olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835331
BIST