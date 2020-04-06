***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih26/03/2020Saati11:00AdresiTEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N 7A-7B Ümraniye/İstanbulGündemEktedirAlınan Kararlar / Görüşülen KonularBankamızın 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2019 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda 2019 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.070.354.036,07'den, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.53.517.701,80 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,87 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,10 genel kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden gayrimenkul satış kârının %50'sini teşkil eden TL.9.394.345,91 özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan TL.1.007.441.987,39 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2020 yılı bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 olarak, görev sürelerinin 2021 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tesbiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine: -Yavuz CANEVİ -Dr. Akın AKBAYGİL -Ümit LEBLEBİCİ -Jean Paul SABET - Ayşe AŞARDAĞ - Sabri DAVAZ - Xavier Henri Jean GUILMINEAU - Yvan L.A.M. DE COCK - Jacques Roger Jean Marie RININO - Özden ODABAŞI - François Andre Jesualdo BENAROYA'nın - Nicolas de BAUDINET de COURCELLES seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi06/04/2020AçıklamalarBankamızın 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.04.2020 tarihinde tescil olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835331BIST