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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

31.03.2021 14:26



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
26/03/2021
Saati
11:00
Adresi
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N 7A-7B Ümraniye/İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Bankamızın 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2020 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda 2020 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.177.314.121,18'den,, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.58.865.706,06 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,96 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,11 genel kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden gayrimenkul satış kârının %50'sini teşkil eden TL.935.404,40 özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan TL.1.117.513.009,65 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2021 yılı bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesini ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine: - Yavuz CANEVİ - Dr. Akın AKBAYGİL - Ümit LEBLEBİCİ - Jean Paul SABET - Ayşe AŞARDAĞ - Sabri DAVAZ - Xavier Henri Jean - Yvan Lievin August Maria DE COCK - Hans Wilfried J. BROUCKE - Özden ODABAŞI - François Andre Jesualdo BENAROYA - Nicolas de BAUDINET de COURCELLES seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
31/03/2021
Açıklamalar

   Bankamızın 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2021 tarihinde tescil olmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922126


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