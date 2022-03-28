***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih28/03/2022Saati11:00AdresiTEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N 7A-7B Ümraniye/İstanbulGündemEktedirAlınan Kararlar / Görüşülen KonularBankamızın 28.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2021 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda 2021 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.912.897.749,30'dan, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.95.644.887,47 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.1,56 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,17 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.1.817.252.860,10 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 5 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2022 yılı bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesini ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine: - Dr. Akın AKBAYGİL - François Andre Jesualdo BENAROYA - Ümit LEBLEBİCİ - Yavuz CANEVİ - Ayşe AŞARDAĞ - Nicolas de BAUDINET de COURCELLES - Hans Wilfried J. BROUCKE - Özden ODABAŞI - Sandrine FERDANE - Ayşe Meral ÇİMENBİÇER - Didier Albert N. VAN HECKE - Metin TOĞAY seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTürk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 28 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, gündemi, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013402BIST