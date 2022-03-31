***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
31.03.2022 14:58
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
28/03/2022
Saati
11:00
Adresi
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N 7A-7B Ümraniye/İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Bankamızın 28.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2021 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda 2021 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.912.897.749,30'dan, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.95.644.887,47 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.1,56 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,17 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.1.817.252.860,10 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 5 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2022 yılı bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesini ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine: - Dr. Akın AKBAYGİL - François Andre Jesualdo BENAROYA - Ümit LEBLEBİCİ - Yavuz CANEVİ - Ayşe AŞARDAĞ - Nicolas de BAUDINET de COURCELLES - Hans Wilfried J. BROUCKE - Özden ODABAŞI - Sandrine FERDANE - Ayşe Meral ÇİMENBİÇER - Didier Albert N. VAN HECKE - Metin TOĞAY seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
31/03/2022
Açıklamalar
Bankamızın 28.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014408
BIST