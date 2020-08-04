***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
04.08.2020 15:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Türü sehven Finansman Bonosu olarak açıklanmıştır. Özel Sektör Tahvili olarak güncellenerek yeni bildirim yapılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864611
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05447,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,28
|Açılış
|: 447,04
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.479
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|485.445
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0686
|9,1141
|% 0,10
|
|Frank
|7,5842
|7,6299
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|17,47
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.918
|2.957
|6,90
|
|Tam
|3.006
|3.044
|7,20
|
|Yarım
|1.459
|1.483
|3,50
|
|Çeyrek
|732
|744
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,17
|44,17
|0,02
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de