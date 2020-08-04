***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Türü sehven Finansman Bonosu olarak açıklanmıştır. Özel Sektör Tahvili olarak güncellenerek yeni bildirim yapılacaktır.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864611BIST