***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
26.01.2021 13:54
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05 Kasım 2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından, 1.000.000.000,- TL (bir milyar Türk Lirası) tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği duyurulmuştu.
Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bankamıza ulaşan SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904409
BIST
14:031.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:037,3682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3668
14:038,9467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0531
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9431
14:03438,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,14
|Açılış
|: 438,66
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
438,44
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MAALT
|254,20
|40.926.596
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.872.934
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.803.888
|% 9,99
|
|BASCM
|19,72
|1.320.670
|% 9,98
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.809.709
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,49
|1.384.724.350
|% 0,81
|
|GARAN
|9,59
|1.163.762.546
|% 0,52
|
|KOZAL
|120,80
|958.992.650
|% -0,49
|
|KARSN
|5,42
|765.242.757
|% 4,23
|
|KRDMD
|6,87
|566.244.019
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.384.724.350
|% 0,81
|
|TSKB
|1,94
|450.463.632
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|338.061.597
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,53
|319.834.932
|% -2,55
|
|TEKTU
|2,46
|373.321.926
|% 2,93
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3682
|% -0,49
|
|Euro
|8,9396
|8,9467
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0435
|10,0939
|% -0,47
|
|Frank
|8,2604
|8,3101
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% -0,38
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-6,48
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-21,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,09
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,69
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,34
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,80
|55,80
|0,12
|