***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05 Kasım 2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından, 1.000.000.000,- TL (bir milyar Türk Lirası) tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği duyurulmuştu.Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bankamıza ulaşan SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904409BIST