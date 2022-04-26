***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
26.04.2022 14:45
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 25.000.000.000 TL - (Yirmibeş Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-20702 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023797
BIST
17:332.425
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -57,49
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3314,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0391
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3315,7741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0596
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:33905,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ACSEL
|43,12
|68.692.285
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.637.296
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.961.664
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,90
|249.908.081
|% -8,67
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|KGYO
|4,69
|21.969.341
|% -8,58
|
|THYAO
|39,30
|6.587.255.283
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|GARAN
|14,98
|1.886.083.071
|% 0,07
|
|EREGL
|33,30
|1.851.497.903
|% -3,48
|
|SISE
|17,69
|1.846.535.369
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,63
|1.269.676.078
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.693.447.074
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|750.837.315
|% -3,63
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|TSKB
|1,90
|381.212.785
|% -4,52
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8042
|14,8106
|% 0,29
|
|Euro
|15,7680
|15,7753
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,6942
|18,7880
|% -0,43
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
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