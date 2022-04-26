***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 25.000.000.000 TL - (Yirmibeş Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-20702 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023797BIST