***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 23.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2020 tarih ve 6161/59 sayılı tutanak ile aşağıdaki kararlar alınmıştır: 27.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Bankamızca - Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.23.000.000.000,- (Yirmi üç milyar Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, daha önce ihraç edilip dolaşımda bulunan borçlanma araçları ile birlikte dolaşımdaki nominal tutarları toplamının TL.7.500.000.000,- (Yedi milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesi ve ilgili tüm belgelerin Bankamız tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına, - Söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm belgelerin, dokümanların, başvuruların, ihbarnamelerin Bankamız adına imzalanması, teslim alınması, teslim edilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jean Paul Sabet, Genel Müdür ve Görevli Üye Ümit Leblebici, Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, Mali İşler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşkın Dolaştır, Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Melis Coşan Baban, Finansal Piyasalar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Akil Özçay, Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Özbakan, Aktif Pasif Yönetimi Direktörü Tolga Gürdem ve Hazine Direktörü Hasan Fırat Ergin'e bu kişilerden herhangi ikisinin Bankamız unvanı altında müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla ve yalnızca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılması, resmi yazışmaların yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Birol Deper'e ve Mevzuat Müdürü Nesrin Kavak'a yukarıda sayılan kişilerden biri ile veya her ikisinin müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830438BIST