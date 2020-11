***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılandırılmış borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 05.11.2020 tarih ve 6287/185 sayılı tutanağı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır: 26.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Bankamızca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.1.000.000.000,- (Birmilyar Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve azami 2 yıl vadeye kadar olmak üzere çeşitli tertiplerde, sabit ve/veya değişken faizli ve faiz oranı olarak satış anındaki piyasa koşulları dikkate alınarak her bir satış için faiz belirlenmesi koşuluyla, yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesi ve ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, daha önce ihraç edilip dolaşımda bulunan her türlü Türk Lirası borçlanma araçları ile birlikte dolaşımdaki nominal tutarları toplamının, Yönetim Kurulu'nun yurtiçi ve/veya yurtdışı Türk Lirası ihraçlara yönelik olarak aldığı ve alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecek limitler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilecek izinler çerçevesinde belirlenecek limitleri aşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, Söz konusu yapılandırılmış borçlanma araçları ihraçları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, farklı tertipler halinde ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin olarak, her bir tertip için satış anındaki piyasa koşulları dikkate alınarak tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve satışların tamamlanması da dahil olmak üzere, gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, Söz konusu yapılandırılmış borçlanma aracı ihracına ilişkin tüm belgelerin, dokümanların, başvuruların, ihbarnamelerin Bankamız adına imzalanması, teslim alınması, teslim edilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jean Paul Sabet, Genel Müdür ve Görevli Üye Ümit Leblebici, Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, Mali İşler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşkın Dolaştır, Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Melis Coşan Baban, Finansal Piyasalar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Akil Özçay, Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Özbakan, Aktif Pasif Yönetimi Direktörü Tolga Gürdem ve Hazine Direktörü Hasan Fırat Ergin'e bu kişilerden herhangi ikisinin Bankamız unvanı altında müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla ve yalnızca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılması, resmi yazışmaların yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Birol Deper'e ve Mevzuat Müdürü Nesrin Kavak'a yukarıda sayılan kişilerden biri ile veya her ikisinin müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886304BIST