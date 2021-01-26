***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.01.2021 13:57
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000,- TL tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 1.000.000.000,- TL (bir milyar Türk Lirası) tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bankamıza ulaşan SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TEB ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 YBA Başvuru Formu_2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904410
BIST
13:471.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
13:477,3774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3757
13:478,9507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9452
13:47439,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,38
|Açılış
|: 439,41
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
438,94
BIST En Aktif Hisseler13:47
|MAALT
|254,20
|40.869.655
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.871.010
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.799.924
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|3.215.475
|% 9,98
|
|TACTR
|21,94
|3.257.893
|% 9,97
|
|ATSYH
|9,18
|825.393
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|135.740
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.000.547
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|332.397
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.728.473
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,50
|1.377.050.095
|% 1,21
|
|GARAN
|9,60
|1.137.167.135
|% 0,63
|
|KOZAL
|121,00
|944.499.286
|% -0,33
|
|KARSN
|5,41
|752.657.160
|% 4,04
|
|KRDMD
|6,90
|541.205.417
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,50
|1.377.050.095
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|448.969.281
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|336.400.550
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|297.361.798
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,47
|361.172.866
|% 3,35
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3750
|7,3774
|% -0,37
|
|Euro
|8,9460
|8,9507
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0403
|10,0906
|% -0,50
|
|Frank
|8,2651
|8,3149
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9613
|1,9712
|% -0,33
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-6,48
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-21,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,09
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,69
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,34
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,80
|55,80
|0,12
|