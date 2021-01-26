***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000,- TL tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 1.000.000.000,- TL (bir milyar Türk Lirası) tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/67 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bankamıza ulaşan SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TEB ihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 YBA Başvuru Formu_2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904410BIST