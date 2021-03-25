***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart 2021 tarih ve 6356/42 sayılı tutanak ile aşağıdaki kararlar alınmıştır: 26.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Bankamızca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.25.000.000.000,- (Yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, daha önce ihraç edilip dolaşımda bulunan borçlanma araçları ile birlikte dolaşımdaki nominal tutarları toplamına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca takip edilen İhraç Limiti için Yönetim Kurulu'nun aldığı ve alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecek limitleri aşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesi ve ilgili tüm belgelerin Bankamız tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına, oybirliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920529BIST