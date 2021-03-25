***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.03.2021 17:27
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart 2021 tarih ve 6356/42 sayılı tutanak ile aşağıdaki kararlar alınmıştır: 26.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Bankamızca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.25.000.000.000,- (Yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, daha önce ihraç edilip dolaşımda bulunan borçlanma araçları ile birlikte dolaşımdaki nominal tutarları toplamına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca takip edilen İhraç Limiti için Yönetim Kurulu'nun aldığı ve alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecek limitleri aşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesi ve ilgili tüm belgelerin Bankamız tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına, oybirliğiyle karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920529
BIST
17:351.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:357,9534
En Yüksek
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|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:359,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
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9,5060
En Düşük
9,3073
17:35443,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,51
|Açılış
|: 443,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:35
|VERTU
|29,26
|67.143.852
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|53.073.273
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.194.979
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,08
|3.263.571.268
|% -1,67
|
|SASA
|46,72
|1.737.902.027
|% -1,23
|
|KOZAL
|121,80
|1.198.761.957
|% 2,53
|
|THYAO
|12,78
|939.009.238
|% -1,77
|
|PETKM
|5,70
|889.479.404
|% 1,42
|
|GARAN
|7,08
|3.263.571.268
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,22
|333.124.886
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|295.325.749
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|334.327.638
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|382.720.383
|% -2,24
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9493
|7,9534
|% 0,41
|
|Euro
|9,4040
|9,4267
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8743
|10,9288
|% 0,60
|
|Frank
|8,4371
|8,4879
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1134
|2,1240
|% 0,34
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|2,28
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-2,05
|
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