***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.04.2022 14:45
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracın limitine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satış türü Halka Arz olacak şekildeki başvurumuzun, Bankamızca yeniden değerlendirilmesi neticesinde Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.04.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 25.000.000.000 TL - (Yirmibeş Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-20702 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK-Resmi Yazı.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023796
BIST
17:332.425
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -57,49
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3314,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0391
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3315,7741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0596
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:33905,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ACSEL
|43,12
|68.692.285
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.637.296
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.961.664
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,90
|249.908.081
|% -8,67
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|KGYO
|4,69
|21.969.341
|% -8,58
|
|THYAO
|39,30
|6.587.255.283
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|GARAN
|14,98
|1.886.083.071
|% 0,07
|
|EREGL
|33,30
|1.851.497.903
|% -3,48
|
|SISE
|17,69
|1.846.535.369
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,63
|1.269.676.078
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.693.447.074
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|750.837.315
|% -3,63
|
|KRDMD
|14,75
|2.972.842.175
|% -2,06
|
|TSKB
|1,90
|381.212.785
|% -4,52
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8042
|14,8106
|% 0,29
|
|Euro
|15,7680
|15,7753
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,6942
|18,7880
|% -0,43
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
Seans Raporu
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