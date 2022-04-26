***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracın limitine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satış türü Halka Arz olacak şekildeki başvurumuzun, Bankamızca yeniden değerlendirilmesi neticesinde Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.04.2023Ek AçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 25.000.000.000 TL - (Yirmibeş Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-20702 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK-Resmi Yazı.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023796BIST