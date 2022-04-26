Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.04.2022 14:45
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracın limitine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satış türü Halka Arz olacak şekildeki başvurumuzun, Bankamızca yeniden değerlendirilmesi neticesinde Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.04.2023

Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 25.000.000.000 TL - (Yirmibeş Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-20702 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK-Resmi Yazı.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023796


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:332.425
Değişim :  -2,32% |  -57,49
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.483  
En Yüksek
2.510 En Düşük
2.411
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 43,12 68.692.285 % 10,00  
DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 29.637.296 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
daha fazla
17:31 Alış Satış %  
Dolar 14,8042 14,8106 % 0,29  
Euro 15,7680 15,7753 % -0,37  
Sterlin 18,6942 18,7880 % -0,43  
Frank 15,3860 15,4786 % 0,31  
Riyal 3,9351 3,9548 % 0,17  
daha fazla
17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 3,85  
Altın Gr. 907 907 5,37  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 -0,10  
Gümüş Gr. 11,22 11,23 -0,00  
B. Petrol 103 103 1,27  
Seans Raporu 17:31
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru