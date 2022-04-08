***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Açıklamaİlgi: 24.03.2022 tarihli ihraç tavanına ilişkin özel durum açıklamamız esas alınarak 28.03.2022 tarihinde yaptığımız İzahname (İhraççı Bilgi Dökümanı-SPK Onayına Sunulan) ile ilgili Özel Durum Açıklamasına ilişkin güncelleme bildirimidir.Bankamızca yurt içinde TL 25.000.000.000,- (yirmibeşmilyar Türk Lirası) tutara kadar ve TL borçlanma aracı ihraçları için Yönetim Kurulu olarak daha önce belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz üst limitler gözetilmek şartıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu ihracın, Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı şeklinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, 07.04.2022 tarihinde yeni İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ile birlikte güncel başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Güncel başvuru dökümanları Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrasında ayrıca KAP'ta yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018198BIST