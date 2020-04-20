***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülten'inde uygun görülerek onaylandığı SPK tarafından duyurulmuştur.Bu kapsamda SPK tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı karar ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839239BIST