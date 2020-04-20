***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
20.04.2020 10:32
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülten'inde uygun görülerek onaylandığı SPK tarafından duyurulmuştur.
Bu kapsamda SPK tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı karar ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839239
BIST
16:2198.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 255,48
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:216,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:217,5459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:21375,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 375,88
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.618.643
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.648.899
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.494.229
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|ITTFH
|2,75
|154.404.501
|% -9,24
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,36
|589.401.100
|% -0,36
|
|ASELS
|27,26
|540.403.669
|% 0,52
|
|THYAO
|10,52
|525.253.768
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,25
|371.584.071
|% 3,50
|
|MGROS
|30,26
|367.491.453
|% 3,77
|
|ISFIN
|3,25
|371.584.071
|% 3,50
|
|KARSN
|1,50
|147.965.117
|% 2,74
|
|YKBNK
|1,99
|192.375.891
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,81
|245.388.210
|% 1,08
|
|ODAS
|1,50
|116.942.875
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6487
|% -0,38
|
|Frank
|7,1402
|7,1832
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8452
|1,8544
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-0,10
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.472
|-50,90
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,60
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,50
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,67
|
Seans Raporu
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16:36GEDZA
Yüzde 4.09 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 063 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 2 kaybederek (% -0.12 ) 116, 786
-
16:32XU100
Endeks 98, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 7, 712.00 milyon TL de