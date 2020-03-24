***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
24.03.2020 11:19
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Açıklama
İlgi: 18.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurt içinde TL 23.000.000.000,- (yirmiüçmilyar Türk Lirası) tutara kadar ve TL borçlanma aracı ihraçları için Yönetim Kurulu olarak daha önce belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz üst limitler gözetilmek şartıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için ihraç limitinin onayına ilişkin olarak hazırlanan, 23.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan ve henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet dokümanlarından oluşan İzahname Seti Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28.maddesi uyarınca ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831659
BIST
14:1087.774
En Yüksek
|Değişim
|: 4,19%
|| 3.528,13
|Açılış
|: 87.571
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14:106,4880
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|: 327,71
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342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.646.030
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|11.484.512
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|MTRYO
|5,37
|1.815.463
|% -0,19
|
|GARAN
|7,38
|570.569.066
|% 6,80
|
|ASELS
|22,16
|361.581.816
|% 6,54
|
|THYAO
|8,13
|350.063.469
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,85
|134.257.105
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,81
|127.371.954
|% 2,55
|
|GARAN
|7,38
|570.569.066
|% 6,80
|
|YKBNK
|1,85
|134.257.105
|% 4,52
|
|ODAS
|1,22
|65.821.280
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,12
|58.205.439
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,81
|127.371.954
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6143
|7,6525
|% 0,83
|
|Frank
|6,6388
|6,6788
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7203
|1,7290
|% -1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.605
|40,30
|
|Altın Gr.
|330
|335
|7,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|14,01
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,15
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|B. Petrol
|28,18
|28,18
|1,15
|
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