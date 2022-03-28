***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
28.03.2022 15:35
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Açıklama
İlgi: 24.03.2022 tarihli ihraç tavanına ilişkin özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurt içinde TL 25.000.000.000,- (yirmibeşmily
15:262.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,04
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:2614,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:2616,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0251
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:26926,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,33
|Açılış
|: 926,57
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.651.259
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.154.717
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.558.739
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|63.921.516
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,10
|3.083.482.592
|% 3,34
|
|SASA
|61,60
|1.842.665.881
|% 2,67
|
|KARSN
|5,14
|1.018.141.992
|% 3,84
|
|KRDMD
|15,31
|980.440.469
|% 0,07
|
|EREGL
|32,98
|926.092.556
|% -0,66
|
|ODAS
|1,83
|608.187.083
|% 8,93
|
|KARSN
|5,14
|1.018.141.992
|% 3,84
|
|EKGYO
|2,35
|368.406.381
|% 3,07
|
|THYAO
|29,10
|3.083.482.592
|% 3,34
|
|YKBNK
|3,91
|323.806.156
|% 0,26
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8412
|14,8483
|% 0,12
|
|Euro
|16,2581
|16,2698
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,3976
|19,4949
|% -0,48
|
|Frank
|15,8109
|15,9062
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9451
|3,9649
|% 0,09
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-17,61
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|-65,42
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|-31,65
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|-15,82
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,53
|
Seans Raporu
15:26
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-
15:41FRIGO
Yüzde 9.90 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 100, 130 adet işlem
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15:40MANAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 411 adet işlem
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15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, EKGYO
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 04 artarak (% 0.31 ) 1, 963
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, FRIGO, MERKO, ULUSE