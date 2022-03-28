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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

28.03.2022 15:35
***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)


***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Açıklama

     İlgi: 24.03.2022 tarihli ihraç tavanına ilişkin özel durum açıklamamız.
 
Bankamızca yurt içinde TL 25.000.000.000,- (yirmibeşmily
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 213,00 2.022.181 % 9,96  
ULUSE 85,15 833.959 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.651.259 % 9,90  
SERVE 18,21 710.481 % 9,90  
MERKO 3,80 16.154.717 % 9,83  
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Dolar 14,8412 14,8483 % 0,12  
Euro 16,2581 16,2698 % -0,15  
Sterlin 19,3976 19,4949 % -0,48  
Frank 15,8109 15,9062 % -0,40  
Riyal 3,9451 3,9649 % 0,09  
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15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 -17,61  
Altın Gr. 927 927 -7,18  
Cumhuriyet 6.102 6.195 -85,00  
Tam 6.094 6.246 -65,42  
Yarım 2.945 3.021 -31,65  
Çeyrek 1.477 1.511 -15,82  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,42  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 -0,19  
B. Petrol 112 112 -5,53  
Seans Raporu 15:26
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