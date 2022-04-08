***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
08.04.2022 16:02
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Açıklama
İlgi: 24.03.2022 tarihli ihraç tavanına ilişkin özel durum açıklamamız esas alınarak 28.03.2022 tarihinde yaptığımız İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) ile ilgili Özel Durum Açıklamasına ilişkin güncelleme bildirimidir.
Bankamızca yurt içinde TL 25.000.000.000,- (yirmibeşmilyar Türk Lirası) tutara kadar ve TL borçlanma aracı ihraçları için Yönetim Kurulu olarak daha önce belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz üst limitler gözetilmek şartıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu ihracın, Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı şeklinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, 07.04.2022 tarihinde yeni İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ile birlikte güncel başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Güncel başvuru dökümanları Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrasında ayrıca KAP'ta yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018199
BIST
17:342.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 41,30
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:3414,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 101,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 100,5800
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:3416,0418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 24,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 24,5300
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:3411,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,08
|Açılış
|: 11,74
|
|Önceki Kapanış
|: 11,66
|
11,75
En Düşük
11,57
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GZNMI
|41,36
|28.580.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.178.463
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|17.377.436
|% -6,40
|
|ULUSE
|158,30
|33.613.261
|% -5,77
|
|SAMAT
|6,98
|19.505.584
|% -4,12
|
|GARAN
|13,26
|5.103.688.944
|% 5,15
|
|THYAO
|35,34
|2.952.611.184
|% -0,79
|
|KARSN
|5,94
|1.712.221.010
|% 4,03
|
|YKBNK
|4,61
|1.700.423.174
|% 5,01
|
|SISE
|16,81
|1.393.565.903
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,62
|1.259.947.734
|% 2,34
|
|GARAN
|13,26
|5.103.688.944
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,61
|1.700.423.174
|% 5,01
|
|ODAS
|2,21
|787.245.240
|% 4,74
|
|KARSN
|5,94
|1.712.221.010
|% 4,03
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7533
|14,7617
|% 0,17
|
|Euro
|16,0325
|16,0435
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,1376
|19,2336
|% -0,34
|
|Frank
|15,7055
|15,8001
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9230
|3,9427
|% 0,18
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|15,20
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,45
|
Seans Raporu
17:34
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