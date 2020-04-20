***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
20.04.2020 10:29
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülten'inde uygun görülerek onaylandığı SPK tarafından duyurulmuştur.
Bu kapsamda SPK tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı karar ile onaylanan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839236
BIST
16:1798.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 197,26
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:176,9470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:177,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:17375,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 375,88
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.606.695
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.647.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.493.185
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|ITTFH
|2,75
|154.038.674
|% -9,24
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,35
|589.003.426
|% -0,48
|
|ASELS
|27,26
|539.967.676
|% 0,52
|
|THYAO
|10,52
|524.635.366
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,25
|371.078.867
|% 3,50
|
|MGROS
|30,28
|361.728.945
|% 3,84
|
|ISFIN
|3,25
|371.078.867
|% 3,50
|
|KARSN
|1,50
|147.919.137
|% 2,74
|
|YKBNK
|1,99
|192.287.754
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,81
|245.256.300
|% 1,08
|
|ODAS
|1,50
|116.893.969
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6171
|8,6603
|% -0,25
|
|Frank
|7,1468
|7,1898
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8457
|1,8550
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-1,26
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.472
|-50,90
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,60
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,50
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,67
|