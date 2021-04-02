***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
02.04.2021 14:43
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Açıklama
İlgi: 25.03.2021 tarihli ihraç tavanına ilişkin özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurt içinde TL 25.000.000.000,- (yirmibeşmilyar Türk Lirası) tutara kadar ve TL borçlanma aracı ihraçları için Yönetim Kurulu olarak daha önce belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz üst limitler gözetilmek şartıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için ihraç limitinin onayına ilişkin olarak hazırlanan, 30.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan ve henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet dokümanlarından oluşan İzahname Seti Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28.maddesi uyarınca ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922820
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|IZFAS
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|NTGAZ
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|Sterlin
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|% -0,12
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|Frank
|8,5686
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|Riyal
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|1.735
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|Altın Gr.
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|3.031
|2,00
|
|Tam
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|3.045
|0,83
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|Yarım
|1.436
|1.473
|0,41
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|Çeyrek
|720
|737
|0,20
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|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
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|6,50
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|64,67
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