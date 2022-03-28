***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
28.03.2022 15:35
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Açıklama
İlgi: 24.03.2022 tarihli ihraç tavanına ilişkin özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurt içinde TL 25.000.000.000,- (yirmibeşmilyar Türk Lirası) tutara kadar ve TL borçlanma aracı ihraçları için Yönetim Kurulu olarak daha önce belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz üst limitler gözetilmek şartıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için ihraç limitinin onayına ilişkin olarak hazırlanan, 28.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan ve henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet dokümanlarından oluşan İzahname Seti Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28.maddesi uyarınca ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013409
BIST
15:282.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,35
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:2814,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0165
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
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14,8520
En Düşük
14,8049
15:2816,2706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0243
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3378
En Düşük
16,2242
15:28926,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -6,97
|Açılış
|: 926,79
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.651.259
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.154.717
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.558.739
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|63.921.516
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,10
|3.083.482.592
|% 3,34
|
|SASA
|61,60
|1.842.665.881
|% 2,67
|
|KARSN
|5,14
|1.018.141.992
|% 3,84
|
|KRDMD
|15,31
|980.440.469
|% 0,07
|
|EREGL
|32,98
|926.092.556
|% -0,66
|
|ODAS
|1,83
|608.187.083
|% 8,93
|
|KARSN
|5,14
|1.018.141.992
|% 3,84
|
|EKGYO
|2,35
|368.406.381
|% 3,07
|
|THYAO
|29,10
|3.083.482.592
|% 3,34
|
|YKBNK
|3,91
|323.806.156
|% 0,26
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8412
|14,8483
|% 0,12
|
|Euro
|16,2581
|16,2698
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,3976
|19,4949
|% -0,48
|
|Frank
|15,8109
|15,9062
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9451
|3,9649
|% 0,09
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-17,61
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|-65,42
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|-31,65
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|-15,82
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,53
|
Seans Raporu
15:26
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15:41FRIGO
Yüzde 9.90 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 100, 130 adet işlem
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15:40MANAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 411 adet işlem
-
15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, EKGYO
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 04 artarak (% 0.31 ) 1, 963
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, FRIGO, MERKO, ULUSE