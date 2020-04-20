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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

20.04.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         İlgi: 24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
 
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuzun, SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülten'inde uygun görülerek onaylandığı SPK tarafından duyurulmuştur.
   
Bu kapsamda SPK tarafından 16.04.2020 tarih ve 25/522 sayılı karar ile onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839237


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