***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2020 10:55
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Mayıs 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Durağan
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Dayanıklılık
b+
Destek:
4
Ulusal:
AA (tur)
Durağan
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846163
BIST
12:08103.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 857,04
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.040
En Düşük
102.224
12:086,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7991
En Düşük
6,7803
12:087,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:08378,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,74
|Açılış
|: 378,81
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|68,35
|13.524.994
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.236.218
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.068.403
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,08
|199.352.172
|% -10,19
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.948.861
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.927.217
|% -9,98
|
|THYAO
|11,13
|474.759.053
|% 2,30
|
|GUSGR
|3,32
|297.545.969
|% 0,30
|
|ASELS
|29,62
|236.150.272
|% 0,07
|
|GARAN
|7,70
|231.450.705
|% -0,13
|
|MRDIN
|6,08
|199.352.172
|% -10,19
|
|EKGYO
|1,41
|186.948.997
|% 2,92
|
|GUSGR
|3,32
|297.545.969
|% 0,30
|
|GSRAY
|2,70
|197.029.293
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.327.838
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|76.214.978
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2824
|8,3239
|% -0,05
|
|Frank
|7,0083
|7,0505
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,96
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.481
|-22,20
|
|Tam
|2.522
|2.545
|-22,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|-11,10
|
|Çeyrek
|615
|622
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|0,78
|