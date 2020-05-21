***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Mayıs 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuBB-DurağanKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Dayanıklılıkb+Destek:Ulusal:AA (tur)DurağanSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846163BIST