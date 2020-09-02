***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben 1 Eylül 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuBB-NegatifKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Dayanıklılıkb+Destek:Ulusal:AA (tur)DurağanSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872908BIST