***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 12:06
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmesini takiben 1 Eylül 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü Durağan'dan Negatif'e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Negatif
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Dayanıklılık
b+
Destek:
4
Ulusal:
AA (tur)
Durağan
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872908
BIST
13:301.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:307,3847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:308,7583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:30467,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 467,36
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:28
|PKENT
|1.131,30
|4.257.439
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.600.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|4,26
|22.620.474
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|515,00
|8.415.439
|% -9,01
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,94
|596.692.382
|% 9,72
|
|GSRAY
|3,42
|530.039.147
|% 7,89
|
|SISE
|6,17
|430.379.223
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,28
|408.078.144
|% 5,81
|
|ASELS
|16,79
|367.322.070
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,42
|530.039.147
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,28
|408.078.144
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,78
|201.870.188
|% 1,14
|
|PETKM
|3,98
|333.118.833
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,90
|70.379.845
|% 5,88
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3801
|7,3819
|% 0,19
|
|Euro
|8,7531
|8,7584
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,8369
|9,8862
|% 0,10
|
|Frank
|8,0769
|8,1256
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-1,86
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|3,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|1,31
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|0,64
|
|Çeyrek
|749
|765
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,09
|