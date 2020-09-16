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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.09.2020 11:37
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) indirmesinin ardından, 15 Eylül 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP Mevduat notunu ve Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk notunu bir not aşağı yönlü revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm

Uzun Vade YP Mevduat
Caa1
Negatif

Kısa Vade YP Mevduat
NP
-
Uzun Vade TL Mevduat
B1
Negatif

Kısa Vade TL Mevduat
NP
-
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
-
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
-
Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk
B2
-
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875251


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YBTAS 12.261,90 719.782 % 10,00  
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Altın Gr. 473 473 2,28  
Cumhuriyet 3.136 3.183 20,00  
Tam 3.121 3.198 18,70  
Yarım 1.508 1.547 9,05  
Çeyrek 757 774 4,53  
Gümüş.Ons 27,26 27,30 0,15  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,03  
B. Petrol 41,40 41,40 0,87  
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