***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 11:37
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) indirmesinin ardından, 15 Eylül 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP Mevduat notunu ve Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk notunu bir not aşağı yönlü revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vade YP Mevduat
Caa1
Negatif
Kısa Vade YP Mevduat
NP
-
Uzun Vade TL Mevduat
B1
Negatif
Kısa Vade TL Mevduat
NP
-
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
-
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
-
Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk
B2
-
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875251
BIST
14:281.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:287,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:288,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:28473,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,73
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:28
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|NUGYO
|9,83
|59.361.128
|% -6,11
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|ECILC
|6,96
|236.524.359
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|166.932.190
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4929
|7,4948
|% 0,07
|
|Euro
|8,8921
|8,8995
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6895
|9,7381
|% 0,64
|
|Frank
|8,2372
|8,2868
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|18,70
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,05
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,87
|