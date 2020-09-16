***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) indirmesinin ardından, 15 Eylül 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP Mevduat notunu ve Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk notunu bir not aşağı yönlü revize etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vade YP MevduatCaa1NegatifKısa Vade YP MevduatNPUzun Vade TL MevduatB1NegatifKısa Vade TL MevduatNPTemel Kredi Değerlendirmesib3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesib1Uzun Vadeli YP Karşı Taraf RiskB2Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875251BIST