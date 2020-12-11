***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.niın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vade YP MevduatB2NegatifKısa Vade YP MevduatNPUzun Vade TL MevduatB1NegatifKısa Vade TL MevduatNPTemel Kredi Değerlendirmesib3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesib1Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892757BIST