***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 11:02
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.niın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vade YP Mevduat
B2
Negatif
Kısa Vade YP Mevduat
NP
-
Uzun Vade TL Mevduat
B1
Negatif
Kısa Vade TL Mevduat
NP
-
Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
-
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
-
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892757
BIST
13:511.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:517,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:519,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:51468,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,82
|Açılış
|: 468,66
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DITAS
|38,72
|4.703.318
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.683.154
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.050.663
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|BRSAN
|18,17
|95.852.737
|% 9,99
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,44
|5.002.337
|% -6,51
|
|RHEAG
|4,14
|12.228.188
|% -6,12
|
|SELEC
|15,49
|63.190.248
|% -5,66
|
|ODAS
|3,67
|916.903.231
|% -5,41
|
|SISE
|7,14
|1.877.005.517
|% -0,28
|
|GARAN
|9,40
|1.347.122.228
|% -1,05
|
|PETKM
|4,83
|1.131.927.690
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,50
|1.047.299.061
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,13
|981.536.167
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|981.536.167
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.877.005.517
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|916.903.231
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.927.690
|% 2,33
|
|TSKB
|1,78
|405.810.686
|% -2,73
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9438
|7,9493
|% 0,75
|
|Euro
|9,6336
|9,6419
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,4665
|10,5190
|% 0,03
|
|Frank
|8,9025
|8,9561
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1116
|2,1222
|% 0,65
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-0,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|