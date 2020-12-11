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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.12.2020 11:02



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.niın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
 
Not
Görünüm

Uzun Vade YP Mevduat
B2
Negatif

Kısa Vade YP Mevduat
NP
-

Uzun Vade TL Mevduat
B1
Negatif

Kısa Vade TL Mevduat
NP
-

Temel Kredi Değerlendirmesi
b3
-

Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
b1
-

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892757


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