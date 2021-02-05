***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.02.2021 09:22
***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Şubat 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu notunu "B+", Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu notunu "BB-", görünümlerini "Negatif" Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu "B", Finansal Dayanıklılık notunu "b+", Destek notunu "4", Ulusal notunu "AA (tur)" görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Negatif
Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B
Finansal Dayanıklılık
b+
Destek
4
Ulusal
AA (tur)
Durağan
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907604
BIST
11:521.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:527,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0496
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:528,4956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:52411,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 411,25
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TGSAS
|34,54
|6.222.055
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|256.428.858
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.935.143
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,30
|18.863.322
|% -6,91
|
|SISE
|7,87
|632.632.518
|% 2,08
|
|KOZAL
|123,90
|465.559.928
|% 1,98
|
|GARAN
|9,92
|361.921.572
|% 0,00
|
|ISKPL
|29,12
|322.857.396
|% 2,25
|
|KARTN
|85,90
|256.428.858
|% 9,99
|
|TSKB
|1,86
|202.150.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|213.717.695
|% 0,81
|
|SISE
|7,87
|632.632.518
|% 2,08
|
|CEMAS
|2,31
|143.135.714
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|211.195.480
|% -0,49
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0819
|7,0837
|% -0,73
|
|Euro
|8,4904
|8,4985
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6658
|9,7143
|% -0,64
|
|Frank
|7,8125
|7,8595
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% -0,82
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|13,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|