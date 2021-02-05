***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Şubat 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu notunu "B+", Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu notunu "BB-", görünümlerini "Negatif" Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu "B", Finansal Dayanıklılık notunu "b+", Destek notunu "4", Ulusal notunu "AA (tur)" görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:NotGörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB+NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuBB-NegatifKısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuFinansal Dayanıklılıkb+DestekUlusalAA (tur)DurağanSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907604BIST