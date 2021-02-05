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***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

05.02.2021 09:22



***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Şubat 2021 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu notunu "B+", Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu notunu "BB-", görünümlerini "Negatif" Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu "B", Finansal Dayanıklılık notunu "b+", Destek notunu "4", Ulusal notunu "AA (tur)" görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Not
Görünüm

Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
Negatif

Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
Negatif

Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B

Finansal Dayanıklılık
b+

Destek
4

Ulusal
AA (tur)
Durağan

Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907604


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